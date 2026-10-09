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QUEDA DE MONOMOTOR

Vídeo: aeronave cai em pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô

No vídeo divulgado pelos bombeiros é possível ver o fogo sendo controlado pelos militares. O piloto da aeronave morreu no acidente

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
09/10/2026 12:53 - atualizado em 09/10/2026 13:17

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Seis viaturas foram enviadas ao local para atender a queda do monomotor que vitimou uma pesoa
Seis viaturas foram enviadas ao local para atender a queda do monomotor que vitimou uma pessoa crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Um monomotor caiu no pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), no final da manhã desta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência. Uma pessoa morreu no acidente.  

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No vídeo divulgado pela corporação, é possível observar os destroços da aeronave e o incêndio sendo controlado pelos militares. 

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Segundo os bombeiros, a corporação foi chamada para a queda de uma aeronave por volta das 11h15.

Os relatos narrados aos militares indicam que o monomotor voava baixo pela região, quando sons de estouros dos destroços foram ouvidos, deixando rastros de fumaça no ar.

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O veículo atingiu uma parte de um dos galpões do pátio, mas nenhum trabalhador do metrô se feriu com o acidente

Ainda não é possível dizer se de fato foi uma queda ou se foi uma tentativa de pouso forçado da aeronave. Ao todo, foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros para o atendimento da ocorrência.

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O Samu esteve no local e confirmou a morte do piloto

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