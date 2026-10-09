Vídeo: aeronave cai em pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô
No vídeo divulgado pelos bombeiros é possível ver o fogo sendo controlado pelos militares. O piloto da aeronave morreu no acidente
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Um monomotor caiu no pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), no final da manhã desta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência. Uma pessoa morreu no acidente.
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No vídeo divulgado pela corporação, é possível observar os destroços da aeronave e o incêndio sendo controlado pelos militares.
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Segundo os bombeiros, a corporação foi chamada para a queda de uma aeronave por volta das 11h15.
Os relatos narrados aos militares indicam que o monomotor voava baixo pela região, quando sons de estouros dos destroços foram ouvidos, deixando rastros de fumaça no ar.
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O veículo atingiu uma parte de um dos galpões do pátio, mas nenhum trabalhador do metrô se feriu com o acidente.
Ainda não é possível dizer se de fato foi uma queda ou se foi uma tentativa de pouso forçado da aeronave. Ao todo, foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros para o atendimento da ocorrência.
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O Samu esteve no local e confirmou a morte do piloto.