Vídeo: aeronave cai em pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô

Um monomotor caiu no pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), no final da manhã desta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência. Uma pessoa morreu no acidente.

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No vídeo divulgado pela corporação, é possível observar os destroços da aeronave e o incêndio sendo controlado pelos militares.

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Segundo os bombeiros, a corporação foi chamada para a queda de uma aeronave por volta das 11h15.

Os relatos narrados aos militares indicam que o monomotor voava baixo pela região, quando sons de estouros dos destroços foram ouvidos, deixando rastros de fumaça no ar.

O veículo atingiu uma parte de um dos galpões do pátio, mas nenhum trabalhador do metrô se feriu com o acidente.

Ainda não é possível dizer se de fato foi uma queda ou se foi uma tentativa de pouso forçado da aeronave. Ao todo, foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros para o atendimento da ocorrência.

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O Samu esteve no local e confirmou a morte do piloto.