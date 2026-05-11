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TRÊS MORTOS

Queda de avião em BH: mais informações sobre a investigação são divulgadas

Conforme apurou a reportagem, o objetivo da investigação é levantar se o avião apresentou algum problema na cidade do Vale do Mucuri antes da decolagem

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
11/05/2026 23:33

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Avião que bateu em prédio em BH tinha sido vendido para empresário que morreu no acidente, informa advogado da antiga proprietária da aeronave
Avião que bateu em prédio em BH tinha sido vendido para empresário que morreu no acidente, informa advogado da antiga proprietária da aeronave crédito: Leandro Couri/EM Data/DA Press

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) dá sequência à investigação sobre as causas e circunstâncias do acidente com o avião de pequeno porte, o monomotor prefixo PT-EYT, que bateu em um prédio e caiu no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (11/5), quando completou uma semana do desastre, a delegada Andréa Pochmann, da 1ª Delegacia de Polícia Civil Leste da capital, responsável pela investigação, ouviu testemunhas de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, de onde partiu a aeronave, tendo como destino São Paulo, com parada no Aeroporto da Pampulha, em BH.

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Conforme apurou a reportagem, o objetivo da investigação é levantar se o avião apresentou algum problema na cidade do Vale do Mucuri antes da decolagem. “Aqui em Teófilo Otoni não aconteceu nada de anormal. Não houve nenhuma intercorrência, pelo menos segundo o relato de quem estava trabalhando ou fazendo outra coisa no aeroporto”, revelou um morador, que consta como uma das testemunhas no processo de investigação do acidente aéreo.

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O desastre com o monomotor é apurado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Uma das questões averiguadas envolve a propriedade da aeronave. Nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) consta como proprietário Flávio Loureiro Salgueiro. Ainda de acordo com esses documentos, a operadora é a empresa Inet Telecomunicações, do ramo de internet, de Teófilo Otoni.

Porém, o monomotor tinha sido vendido recentemente para o empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, que morreu no acidente. A informação foi revelada ao Estado de Minas pelo advogado Rodolpho Pandolfi Damico, especialista em Direito Aeronáutico, que defende a Inet.

Conforme levantou a reportagem, nas diligências e na coleta de oitivas em Teófilo Otoni, a delegada deve reunir informações sobre o histórico e a rotina de voo do piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 36 anos, que morreu no acidente em Belo Horizonte. O piloto morava em Vitória da Conquista (BA). Na véspera do desastre aéreo, ele dormiu em um hotel na cidade do Vale do Mucuri.

Como foi o acidente?

O avião prefixo PT-EYT saiu de Teófilo Otoni, na manhã de segunda-feira, com destino a São Paulo, e fez uma parada no aeroporto da Pampulha, em BH, para o desembarque de dois passageiros, e decolou novamente. Poucos minutos depois, às 12h16, o monomotor colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, no Bairro Silveira, em frente a um supermercado.

Além do piloto e do empresário Leonardo Berganholi Martins, morreu no acidente o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 35 anos. Ficaram feridos os passageiros Arthur Shaper Berganholi, de 25 anos, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 52, que trabalhava como gerente financeiro da empresa de revenda de veículos do empresário.

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Estado de saúde das vítimas

 O gerente financeiro Hemerson Cleiton, que ficou ferido gravemente, continua internado no Hospital João XXIII, mas nesta segunda-feira apresentou melhora, deixando de ser entubado. Ele sente dores na coluna e nas costelas, nas quais sofreu fraturas, e ainda tem infecção. Mas já recuperou os sentidos e fala, com melhoria neurológica, informou um amigo da família.

Já o jovem Arthur Shaper Berganholi, nesta segunda-feira, foi transferido do João XXIII para o Hospital Madre Teresa, no Bairro Gutierrez, em BH, para ser submetido a cirurgia no pé esquerdo, que sofreu várias fraturas.

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