Motorista perde o controle ao descer ladeirão e carro fica "dependurado"

Uma motorista passou por momentos de susto no fim da tarde desta segunda-feira (11/5), no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte. O carro que ela dirigia, um Honda Fit, ficou "dependurado", com duas rodas no ar, em uma rampa de entrada de garagem, na Rua Maria Macaferi, que é bastante íngreme.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a condutora não conhecia a via e se assustou com o declive. Na sequência, ela teria perdido o controle da direção e atingido a rampa de garagem, na qual o veículo ficou preso.

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A própria motorista acionou o CBMMG, que enviou uma equipe até o local. Inicialmente, os agentes retiraram a condutora e, em seguida, estabilizaram o carro, que foi removido e entregue em pleno funcionamento à mulher.