Assine
overlay
Início Gerais
MONOMOTOR

Conheça os detalhes do Embraer Corisco II Turbo, monomotor que caiu em BH

Modelo histórico da aviação nacional ganha destaque após queda perto do metrô em BH: descubra a potência e o legado da aeronave dos anos 1980

Publicidade
Carregando...
Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
09/10/2026 12:38 - atualizado em 09/10/2026 12:41

compartilhe

×
Conheça os detalhes do Embraer Corisco II Turbo, monomotor que caiu em BH
Aeronave de pequeno porte, como o Embraer Corisco II Turbo, modelo comum na aviação geral brasileira e em destaque após recentes acidentes crédito: Wikimedia Commons/Reprodução

A queda de uma aeronave de pequeno porte nas proximidades da Estação São Gabriel, do metrô de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9/10), resultou na morte do piloto do voo. O modelo do monomotor é o PT-VHE Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, datado de 1988.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acidente ainda está sob investigação pelas autoridades. Entre os modelos monomotores que marcaram a aviação brasileira está esse Embraer EMB-711ST, fabricado a partir da década de 1980.

O impacto mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e órgãos de investigação aeronáutica na capital mineira. O clássico modelo nacional possui décadas de serviços prestados e representa um dos capítulos mais importantes da indústria aeronáutica brasileira voltada para a aviação geral.

Leia Mais

Origem e produção da linha Corisco

O Corisco nasceu de um acordo de cooperação firmado em 1974 entre a fabricante brasileira Embraer e a norte-americana Piper Aircraft. O objetivo da parceria era modernizar o parque aéreo do país e reduzir a dependência da importação de aviões de pequeno porte, permitindo a fabricação sob licença em solo nacional.

A versão EMB-711ST Corisco II Turbo chegou às pistas no início da década de 1980, trazendo aperfeiçoamentos aerodinâmicos e estruturais. A principal mudança externa foi a adoção da empenagem em T, desenho em que o estabilizador horizontal fica instalado na extremidade superior do estabilizador vertical, afastando as superfícies de comando do fluxo de ar gerado pela hélice.

Especificações técnicas e motorização

A presença do turbocompressor no motor Continental de seis cilindros garantiu uma vantagem competitiva relevante para o modelo. Enquanto propulsores convencionais aspirados perdem rendimento conforme a altitude aumenta, o sistema turbo manteve a entrega de potência em níveis elevados, assegurando melhor desempenho em pistas com ar rarefeito e climas quentes.

O monomotor apresenta características operacionais que o tornaram frequente em aeroclubes e empresas de transporte privado:

  • capacidade para transportar até quatro pessoas, incluindo os tripulantes

  • motor com 200 hp de potência acoplado a hélice de passo variável

  • trem de pouso retrátil operado por sistema eletro-hidráulico

  • velocidade de cruzeiro estimada em 270 km/h

  • teto de serviço que pode ultrapassar 5.000 metros de altitude

  • alcance operacional de até 1.300 quilômetros com reserva técnica

Com essa autonomia de voo, o monomotor realizava rotas interestaduais sem paradas para reabastecimento. A cabine contava com instrumentação apta para voos visuais e operações por instrumentos, atendendo pilotos que buscavam progressão na carreira ou empresários em deslocamentos regionais.

Longevidade da aeronave no mercado brasileiro

Mesmo com o encerramento da produção há décadas, unidades do modelo seguem em operação regular pelo Brasil. A permanência do avião no mercado decorre da robustez estrutural da fuselagem e da grande disponibilidade de oficinas autorizadas para reparos no território nacional.

Para manter a autorização de voo junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cada exemplar precisa passar por rigorosas vistorias anuais e trocas de componentes por tempo de uso. As causas técnicas e meteorológicas ligadas ao acidente na capital mineira passam por apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nota: O modelo específico da aeronave envolvida no acidente em Belo Horizonte é datado de 1988. Este artigo apresenta informações sobre o Embraer Corisco II Turbo como contexto da aviação geral brasileira.

Tópicos relacionados:

acidente aviao bh metro monomotor queda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay