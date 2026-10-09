Dia das Crianças: veja onde curtir feriado com os pequenos em BH

Brincar, descobrir coisas novas, correr por aí e até colocar a mão na massa: não faltam maneiras de comemorar o Dia das Crianças em Belo Horizonte. Com a chegada do feriado de 12 de outubro, a capital mineira reúne atrações para diferentes idades, com opções para quem gosta de aventura, para os pequenos que não dispensam uma boa brincadeira e até para famílias que querem aproveitar o passeio para aprender algo novo. A programação se espalha por parques, museus, centros culturais e shoppings, com atividades gratuitas e pagas que incluem oficinas criativas, espetáculos, jogos, experiências com dinossauros e personagens queridos do público infantil. Tem programa para gastar energia, soltar a imaginação e criar boas lembranças em família.

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Confira onde levar a criançada:

Boulevard Shopping

Woody, Buzz Lightyear e Jessie estão prontos para receber a criançada em uma aventura inspirada no universo de Toy Story 5. A. Até 18 de outubro, a experiência gratuita ocupa a Praça de Eventos, do Boulevard Shopping, e reúne jogos digitais, desafios físicos, brincadeiras e cenários para fotos com os personagens da Disney e Pixar, incluindo Lillypad, a novidade que passa a disputar a atenção de Bonnie.

Até 18 de outubro, o Boulevard Shopping recebe, na Praça de Eventos, no Piso 1, uma experiência licenciada de Toy Story 5, da Disney e Pixar Edu Porfirio

Entre os destaques estão a Tirolesa Buzz Lightyear, em um circuito suspenso inspirado no voo do personagem, e uma missão no quarto de Bonnie, em formato de escape room. Nesse desafio, os participantes precisam recolher os brinquedos espalhados pelo chão antes que a personagem chegue ao quarto.

Endereço: Av. dos Andradas, 3.000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte

CCBB

Arte, música, literatura e natureza se encontram na programação infantil do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Crianças e adolescentes podem participar de oficinas criativas, atividades musicais, experiências sensoriais e ações de educação ambiental, com propostas que vão da primeira infância à adolescência. A agenda inclui plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, criação de brinquedos com papelão, produção de animações em stop motion e atividades para explorar sons e instrumentos musicais.

Para os pequenos leitores, o Espaço de Leitura reúne livros do escritor mineiro Marcelo Xavier. Já o espetáculo Tistu, o Menino do Dedo Verde, inspirado na obra de Maurice Druon, convida o público a acompanhar a história de um menino capaz de fazer florescer tudo o que toca. A peça fica em cartaz até 25 de outubro, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). As demais atividades são gratuitas, sujeitas à lotação, e algumas exigem retirada de ingresso na bilheteria.

Endereço: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, Belo Horizonte

DiamondMall

Uma viagem pela Roma Antiga e uma experiência gastronômica com sabores orientais estão entre as opções para as famílias que querem aproveitar o mês das crianças no DiamondMall. A exposição imersiva Coliseu, prorrogada até dezembro, ocupa um espaço de 314 m² e combina cenários realistas, tecnologia e aprendizado. Ao longo de sete ambientes temáticos, os visitantes podem conhecer aspectos da sociedade romana, interagir com o gladiador Flamma por meio de inteligência artificial e usar óculos de realidade virtual para explorar o Fórum Romano, o Hipogeu e a arena dos gladiadores.

Restaurante Su convida os pequenos a se tornarem "mini chefs" entre os dias Restaurante Su/Divulgação

Outra opção é a programação do Restaurante Su, que, entre 10 e 18 de outubro, promove oficinas gratuitas para estimular a criatividade e aproximar as crianças da gastronomia oriental. A agenda inclui atividades de colorir, origami e o Grande Desafio do Hashi, uma competição de agilidade com os tradicionais palitinhos. Nos dias 17 e 18 de outubro, às 13h, os pequenos também poderão participar de aulas práticas de mini temaki e handroll, nas quais aprenderão a montar os próprios pratos. As vagas para as aulas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo aplicativo Get In.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

Espaço do Conhecimento UFMG

Ciência, arte e cultura entram na brincadeira entre 10 e 18 de outubro. O Espaço do Conhecimento UFMG preparou uma programação com atividades gratuitas, incluindo observação do Sol com telescópio, oficinas de costura, confecção de bonecas de pano Abayomi, criação de quadrinhos e a tradicional Tarde de Jogos.

O público também pode visitar o Planetário, que terá mais de 30 sessões, de terça-feira a domingo. Os ingressos custam a partir de R$ 10, e estudantes e professores da rede pública têm gratuidade. Aos sábados, dias 10 e 17, haverá observação no Terraço Astronômico, com ingressos gratuitos retirados pela internet. É importante consultar os horários e as regras de participação antes da visita.

Endereço: Praça da Liberdade, 700 - Funcionários, Belo Horizonte

ItaúPower Shopping

Pão de queijo recheado com doces e slime colorido fazem parte da programação gratuita de Dia das Crianças no ItaúPower Shopping, entre 10 e 18 de outubro. Nas oficinas culinárias, realizadas em parceria com a Xodó, os participantes poderão rechear o quitute com opções como doce de leite, brigadeiro, confete e Nutella. As atividades acontecem das 14h às 15h e das 17h às 18h, exceto no dia 17.

Já as oficinas de slime, em parceria com a Escola Adventista de Contagem, convidam a garotada a criar a própria massinha e explorar cores e texturas. A atividade será realizada das 11h às 14h, entre os dias 11 e 18 de outubro, também com exceção do dia 17. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas presencialmente, por ordem de chegada.

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem

Mercado Central

Contação de histórias, jogos, brincadeiras e até oficina de cupcake estão entre as atividades preparadas para a criançada no Mercado Central. A programação gratuita, patrocinada pela Vale, será realizada de 13 a 16 de outubro, no Espaço Cultural 3, conhecido como Castelinho, e também inclui pintura ao vivo, fotos, distribuição de brindes e brincadeiras com a Tina.

As atrações são voltadas para crianças de 4 a 12 anos, que devem estar acompanhadas por um responsável. A oficina de cupcake está prevista para o dia 15 de outubro. As demais atividades incluem opções para brincar, interagir e soltar a imaginação durante a Semana das Crianças.

Endereço: Av. Augusto de Lima, 744 - Centro, Belo Horizonte

Metrô BH

A criançada vai poder aproveitar o feriado de 12 de outubro com brincadeiras e guloseimas em uma programação gratuita promovida pelo Metrô BH. No Campo dos Ciganos, no Bairro São Gabriel, a manhã terá brinquedos, pintura facial e futebol de sabão, das 9h às 12h. A recomendação é levar uma troca de roupa para quem quiser se divertir nas atividades com água.

Quem passar pelas estações Eldorado, Central e Vilarinho também poderá aproveitar a ação especial, que terá distribuição de pipoca e algodão-doce no mesmo horário.

Endereço: Campo dos Ciganos | Rua dos Pinheiros, 20 - São Gabriel, Belo Horizonte

Minas Shopping

Dinossauros, personagens famosos e brincadeiras fazem parte da programação de outubro no Minas Shopping. No estacionamento G3, a exposição imersiva A Era dos Dinossauros leva os visitantes a uma viagem pelos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. O percurso reúne projeções em 360 graus, réplicas de espécies como o Tiranossauro rex e uma área que simula escavações de fósseis.

A atração funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h, com última entrada às 21h. O shopping também recebe a experiência Hello Kitty and Friends, com infláveis, escorregador, cama elástica e espaço para fotos. Voltada para crianças de 2 a 13 anos, ela tem sessões de 40 a 160 minutos, com preços a partir de R$ 60. Já no dia 10 de outubro, das 15h às 18h, o Clube do Pãozim, no Piso 2, terá uma ação de flash tattoo.

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte

Palácio da Liberdade

Crianças e famílias poderão conhecer mais sobre a história e a cultura de Belo Horizonte por meio de atividades que misturam brincadeira, arte e descobertas no Palácio da Liberdade. Entre 14 e 17 de outubro, sempre a partir das 14h, o Setor Educativo do espaço oferece quatro atividades gratuitas, como um jogo sobre a construção da capital, a criação de cartões-postais com técnicas de impressão e uma busca por símbolos escondidos nas pinturas do palácio.

O Palácio da Liberdade, preparou uma programação especial com atividades educativas gratuitas, pensadas para crianças de todas as idades e suas famílias Educativo/Palácio da Liberdade

A programação voltada para crianças de todas as idades e seus familiares também mergulhar em uma narrativa da tradição iorubá. As atividades são. O espaço também disponibiliza intérprete de Libras e abafadores de ruído para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Endereço: Praça da Liberdade, s/nº - Funcionários, Belo Horizonte

Parque do Palácio

Oficinas, brincadeiras ao ar livre e atrações culturais fazem parte da programação especial de Dia das Crianças no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Entre os destaques estão apresentações artísticas, atividades recreativas e a oportunidade de aproveitar os espaços do parque em família. No feriado de 12 de outubro, a entrada será gratuita, das 9h às 18h.

A agenda também conta com atrações em outros dias do mês, como espetáculo de mágica, recreação infantil e apresentação circense. Algumas atividades são pagas e exigem ingresso para entrar no parque, enquanto as oficinas nas cabanas têm cobrança à parte, com pagamento no local.

Endereço: R. Prof. Djalma Guimarães, 161 - Portaria 2 - Mangabeiras, Belo Horizonte

Portal Auto Shopping

Pintura em tela, área kids, algodão-doce e presente para a garotada estão na programação gratuita do Portal Auto Shopping para este sábado (. As atividades serão realizadas das 10h às 14h, no segundo piso, próximo ao Concierge, em uma iniciativa voltada à convivência entre pais e filhos.

As famílias que participarem da programação também terão gratuidade no estacionamento. Para isso, será necessário validar o tíquete de entrada no Concierge, no segundo piso.

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte

Shopping Cidade

Recém-inaugurado no Shopping Cidade, o Vila Trampolim é uma alternativa para as crianças que gostam de pular, escalar e encarar desafios. O parque indoor tem ambiente com luzes neon inspirado no universo dos videogames e atrações como camas elásticas interligadas, parede de escalada, desafio ninja, piscina de espuma e basquete.

Recém-inaugurado no Shopping Cidade, o Vila Trampolim chega como uma novidade imperdível para quem quer colocar o corpo em movimento durante o Dia das Crianças Vila Trampolim/Divulgação

O espaço é indicado para crianças a partir de 2 anos e conta com monitores treinados. Para participar das atividades, é obrigatório usar meias antiderrapantes, que podem ser levadas de casa ou compradas na recepção. Os valores dos ingressos e os horários de funcionamento estão disponíveis no site oficial e nas redes sociais do parque.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Del Rey

Aventura, jogos e espetáculos fazem parte da programação especial do Shopping Del Rey para o mês das crianças. Entre as atrações estão a Arena NERF, no estacionamento G1, com escalada, tirolesa, parkour, tiro ao alvo e circuito de infláveis; a Arena Gloob, com cama elástica, piscina de bolinhas, escorregadores e outras brincadeiras; e o Le Cirque, que reúne artistas internacionais em números de acrobacia, ilusionismo, palhaçaria e Globo da Morte.

O shopping também conta com opções permanentes de lazer, como Air Jump, BoliXe Del Rey, Cineart, Fantasy Park, Planeta Imaginário e Happy Cars. Para quem prefere atividades gratuitas, há o Espaço ao Ar Livre, no estacionamento G, e o Parquinho Del Rey, no primeiro piso. Durante outubro, o programa de benefícios do empreendimento também oferece vantagens em atrações de lazer e sorteio de um PlayStation 5 com dois controles. As condições podem ser consultadas no aplicativo do shopping.

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte

Shopping Estação BH

O ouriço azul mais famoso dos videogames é o tema do Sonic Mountain Park, atração instalada na Praça de Eventos do Shopping Estação BH em comemoração aos 35 anos do personagem. Voltado para crianças de até 12 anos, o espaço reúne parede de escalada, escorregador gigante, piscina de bolinhas e área de jogos eletrônicos.

Um dos destaques é a boia cross, que permite a participação conjunta de pais e filhos. O ingresso custa R$ 50 por 40 minutos de brincadeira, com cobrança adicional de R$ 1 por minuto excedente. O parque funciona no mesmo horário do shopping.

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Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris, Belo Horizonte

*Estagiária sob supervisão