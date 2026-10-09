Dia das Crianças reforça busca por brincadeiras offline

Com a proximidade do Dia das Crianças, a escolha dos presentes revela uma busca cada vez mais diversificada por formas de entretenimento. Embora eletrônicos e games continuem entre as opções consideradas pelos consumidores, brinquedos, jogos educativos e atividades que estimulam a interação fora das telas aparecem com destaque nas pesquisas de intenção de compra para 2026.

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Um levantamento da CDL Porto Alegre mostra que os brinquedos são a principal escolha de presente neste ano, com 41,4% das indicações quando os consumidores são questionados sobre o que comprariam caso o preço não fosse uma limitação. A categoria avançou 3,2 pontos percentuais em relação a 2025. No sentido oposto, os celulares recuaram 6,5 pontos percentuais e passaram da segunda para a quarta posição, com 13,2% das respostas. A pesquisa ouviu 302 consumidores entre 14 e 28 de agosto de 2026.

O mesmo levantamento mostra que videogames e acessórios continuam relevantes, aparecendo em 14,9% das intenções, enquanto artigos esportivos somam 11,3%. A variedade das escolhas indica que a tecnologia não deixa de fazer parte do universo infantil, mas divide espaço com alternativas relacionadas ao movimento, à criatividade e à brincadeira tradicional.

A tendência também aparece em pesquisas regionais do Sebrae/PR. Em levantamento sobre a intenção de compra para o Dia das Crianças em Curitiba, brinquedos lideram as escolhas, seguidos por roupas, calçados, jogos educativos e livros. Na região Noroeste do Paraná, os brinquedos aparecem com 60,8% das indicações, enquanto jogos educativos chegam a 29,9%, mostrando a presença de opções associadas à aprendizagem e à interação entre as alternativas consideradas para a data.

O movimento acontece em um contexto de maior atenção ao uso de dispositivos digitais na infância. Dados divulgados pela Agência Brasil, a partir do estudo IELS-2025, mostram que 50,4% das crianças brasileiras participantes da pesquisa utilizam dispositivos digitais diariamente, como computador, notebook, tablet ou celular. Ao mesmo tempo, apenas 37% das famílias relatam realizar atividades ao ar livre com frequência, enquanto 29% afirmam fazer esse tipo de atividade menos de uma vez por semana ou nunca.

O debate não significa que os dispositivos eletrônicos deixem de fazer parte da rotina das crianças. O Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais, elaborado pelo Governo Federal, destaca que diferentes tipos de telas têm diferentes contextos de uso e que, especialmente na infância, atividades que estimulam movimento, interação e socialização devem ter espaço na rotina. A orientação reforça a importância de buscar equilíbrio entre experiências digitais e outras formas de brincar.

Nesse cenário, o Dia das Crianças também passa a ser um momento em que famílias avaliam diferentes possibilidades de entretenimento para além dos dispositivos eletrônicos. Jogos de tabuleiro, brinquedos educativos, livros, materiais para atividades criativas e artigos esportivos podem aparecer como alternativas para estimular momentos de interação entre crianças, pais e outros familiares.

A escolha do presente também acompanha uma mudança na própria forma de comemorar a data. A pesquisa da CDL Porto Alegre mostra que 62,5% dos consumidores que pretendem presentear também planejam alguma outra forma de celebração, como uma refeição especial ou um passeio. O dado reforça que a experiência da data não está limitada ao presente, mas pode envolver atividades compartilhadas em família.

A Casa&Video acompanha esse movimento a partir da diversidade de categorias relacionadas ao universo infantil e à convivência dentro de casa. Além dos eletrônicos e games, o varejo reúne opções ligadas a brincadeiras, atividades criativas, organização dos espaços e momentos de lazer em família, acompanhando diferentes necessidades dos consumidores durante datas comemorativas.

Para Laura Autran, Head de Marketing da Casa&Video, a variedade de perfis infantis também influencia a escolha dos presentes. “O Dia das Crianças é uma oportunidade para pensar não apenas no presente, mas também nos momentos que ele pode proporcionar. As famílias têm rotinas e interesses diferentes, e isso faz com que a escolha passe por alternativas que estimulem a criatividade, o movimento, a interação e também o entretenimento digital, de acordo com cada perfil”, afirma.

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Mais do que representar uma substituição dos eletrônicos pelos brinquedos tradicionais, os dados apontam para uma diversificação das experiências infantis. Em um cenário de uso cada vez mais presente das tecnologias, a procura por brincadeiras offline mostra que famílias também valorizam atividades capazes de estimular criatividade, movimento e convivência, ampliando as possibilidades de lazer durante o Dia das Crianças.