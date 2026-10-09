Dia das Crianças: novos interesses também mudam os presentes

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, costuma movimentar a procura por brinquedos, roupas, jogos e eletrônicos. Mas os desejos mudam conforme a idade, e itens ligados à perfumaria e aos cuidados pessoais começam a aparecer entre as escolhas de quem já está entrando na pré-adolescência.

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“Temos observado esse movimento nas lojas. Existe uma preocupação dos pais e de outros familiares tanto com o cuidado das crianças quanto em escolher um presente que esteja mais relacionado aos gostos e interesses delas”, relata a consultora da Lord Perfumaria, Edilene Gonçalves.

Essa mudança aparece em linhas voltadas a diferentes momentos da infância. Rino e Pingucho, da Ciclo Mini, estão entre as fragrâncias destinadas ao público infantil. No site da Lord, Pingucho é indicado para crianças a partir de 3 anos. Já Cici Zoe, da Ciclo, é apresentada para meninas a partir de 7 anos, aproximando a perfumação de uma linguagem mais próxima do universo teen. A linha também conta com o Cici Body Splash, ampliando as possibilidades dentro da perfumação.

Já quando o interesse se aproxima do universo da maquiagem, a linguagem visual ganha outros elementos. Cores, formatos e detalhes da embalagem passam a ter destaque e podem ajudar a despertar a curiosidade por esse tipo de produto. Na Koasis, por exemplo, o Blush Carimbo Love Rouge traz um aplicador em formato de coração e encanta as meninas a partir dos 10 anos.

“Além da fragrância ou da maquiagem em si, a apresentação é um elemento que chama a atenção e ajuda a tornar a experiência mais interessante. Por isso, esses detalhes visuais acabam tendo um papel importante na aproximação desse público com a categoria”, observa Edilene.

Da infância à adolescência

Conforme meninos e meninas avançam para a adolescência, algumas fragrâncias que não fazem parte do universo infantil começam a entrar no repertório desse público. A escolha passa a acompanhar gostos mais pessoais e marcas conhecidas aparecem entre as opções consideradas na hora de presentear.

Entre os exemplos estão Chrome, da Azzaro; 212 Men NYC, de Carolina Herrera; e We Are Tribe, da Benetton, entre as opções masculinas. Para as meninas, 212 VIP Rosé, de Carolina Herrera, e fragrâncias da Moschino também podem representar esse movimento. Já o CK One, da Calvin Klein, por seu perfil unissex, transita entre os dois públicos.

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“É interessante perceber como, nessa fase, a escolha começa a ganhar um caráter mais pessoal. Eles passam a demonstrar interesse por fragrâncias que estejam mais próximas dos seus gostos e da imagem que querem transmitir”, comenta a consultora da loja.