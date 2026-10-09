Vai passear no Dia das Crianças? Veja os horários dos shoppings de BH

Quem pretende aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida para passear, fazer compras, comer fora ou curtir o dia em família precisa ficar atento ao funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Na próxima segunda-feira (12/10), os centros de compras terão horários especiais por causa da data, que também celebra o Dia das Crianças. Enquanto a maioria das lojas e dos quiosques abre das 14h às 20h, praças de alimentação, supermercados, farmácias, academias e cinemas terão horários próprios. As diferenças variam de um estabelecimento para outro, por isso, vale conferir a programação antes de sair de casa.

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Confira os horários de funcionamento:

BH Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Carrefour: 8h às 21h

Farmácias e drogarias: funcionamento normal

Praça de alimentação: funcionamento normal

Oficininha Dragões: 11h às 19h

Balcão da Promoção – Dia das Crianças: 12h às 20h

Cinema: conforme a programação do Cinemark

Endereço: BR-356, 3.049 - Belvedere, Belo Horizonte



DiamondMall

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 12h às 22h

Verdemar: conforme programação própria

Farmácias: conforme programação própria

Ateliê Criativo: 14h às 20h

Cinema: conforme a programação do Cinemark

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte



ItaúPower Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação do Cineart

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial, Contagem



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Minas Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Lazer: 12h às 22h

Smart Fit: 8h às 17h

Axial: 6h30 às 13h

Droga Raia: 10h às 20h

Drogaria Araujo: 10h às 21h

Coco Bambu: 11h30 às 23h

Outback: 11h30 às 22h

Cinema: conforme a programação do Cineart

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000 - União, Belo Horizonte

Pátio Savassi

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Verdemar: conforme programação própria

Droga Raia: 7h às 22h

Oficina Color Hug: 14h às 20h

Balcão da Promoção – Dia das Crianças: 12h às 20h

Cinema: conforme programação do Cinemark

Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte

Portal Auto Shopping

Lojas e quiosques: 9h às 13h

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte



Shopping Cidade

Lojas e quiosques: 10h às 16h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme a programação do Cineart

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte



Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Supernosso: 8h às 21h

Drogaria Araujo: 8h às 22h

Droga Raia: 9h às 22h

Cinema: conforme a programação do Cinemark

BoliXe: 10h à 1h

Smart Fit: 8h às 17h

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte



Shopping Estação BH

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Lazer: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Supermercado EPA: 8h às 20h

Drogarias: 8h às 21h

Cinema: conforme a programação do Cinépolis

Smart Fit: 8h às 17h

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Cloris, Belo Horizonte



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*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.