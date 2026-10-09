Vai passear no Dia das Crianças? Veja os horários dos shoppings de BH
Quem pretende sair de casa com a família deve ficar atento às mudanças no funcionamento das lojas e das atrações nesta segunda (12/10)
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Quem pretende aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida para passear, fazer compras, comer fora ou curtir o dia em família precisa ficar atento ao funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Na próxima segunda-feira (12/10), os centros de compras terão horários especiais por causa da data, que também celebra o Dia das Crianças. Enquanto a maioria das lojas e dos quiosques abre das 14h às 20h, praças de alimentação, supermercados, farmácias, academias e cinemas terão horários próprios. As diferenças variam de um estabelecimento para outro, por isso, vale conferir a programação antes de sair de casa.
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Confira os horários de funcionamento:
BH Shopping
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Carrefour: 8h às 21h
- Farmácias e drogarias: funcionamento normal
- Praça de alimentação: funcionamento normal
- Oficininha Dragões: 11h às 19h
- Balcão da Promoção – Dia das Crianças: 12h às 20h
- Cinema: conforme a programação do Cinemark
Endereço: BR-356, 3.049 - Belvedere, Belo Horizonte
DiamondMall
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Restaurantes: 12h às 22h
- Verdemar: conforme programação própria
- Farmácias: conforme programação própria
- Ateliê Criativo: 14h às 20h
- Cinema: conforme a programação do Cinemark
Endereço: Av. Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte
ItaúPower Shopping
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Lazer: 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação do Cineart
Endereço: Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial, Contagem
Minas Shopping
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Praça de alimentação: 12h às 22h
- Lazer: 12h às 22h
- Smart Fit: 8h às 17h
- Axial: 6h30 às 13h
- Droga Raia: 10h às 20h
- Drogaria Araujo: 10h às 21h
- Coco Bambu: 11h30 às 23h
- Outback: 11h30 às 22h
- Cinema: conforme a programação do Cineart
Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000 - União, Belo Horizonte
Pátio Savassi
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Verdemar: conforme programação própria
- Droga Raia: 7h às 22h
- Oficina Color Hug: 14h às 20h
- Balcão da Promoção – Dia das Crianças: 12h às 20h
- Cinema: conforme programação do Cinemark
Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte
Portal Auto Shopping
- Lojas e quiosques: 9h às 13h
Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte
Shopping Cidade
- Lojas e quiosques: 10h às 16h
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme a programação do Cineart
Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte
Shopping Del Rey
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Supernosso: 8h às 21h
- Drogaria Araujo: 8h às 22h
- Droga Raia: 9h às 22h
- Cinema: conforme a programação do Cinemark
- BoliXe: 10h à 1h
- Smart Fit: 8h às 17h
Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte
Shopping Estação BH
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Lazer: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Supermercado EPA: 8h às 20h
- Drogarias: 8h às 21h
- Cinema: conforme a programação do Cinépolis
- Smart Fit: 8h às 17h
Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Cloris, Belo Horizonte
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*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.