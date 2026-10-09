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FERIADO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Vai passear no Dia das Crianças? Veja os horários dos shoppings de BH

Quem pretende sair de casa com a família deve ficar atento às mudanças no funcionamento das lojas e das atrações nesta segunda (12/10)

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
09/10/2026 13:36 - atualizado em 09/10/2026 13:36

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Dia das Crianças reforça busca por brincadeiras offline
Dia das Crianças reforça busca por brincadeiras offline crédito: DINO

Quem pretende aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida para passear, fazer compras, comer fora ou curtir o dia em família precisa ficar atento ao funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Na próxima segunda-feira (12/10), os centros de compras terão horários especiais por causa da data, que também celebra o Dia das Crianças. Enquanto a maioria das lojas e dos quiosques abre das 14h às 20h, praças de alimentação, supermercados, farmácias, academias e cinemas terão horários próprios. As diferenças variam de um estabelecimento para outro, por isso, vale conferir a programação antes de sair de casa.

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Confira os horários de funcionamento:

BH Shopping

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Carrefour: 8h às 21h
  • Farmácias e drogarias: funcionamento normal
  • Praça de alimentação: funcionamento normal
  • Oficininha Dragões: 11h às 19h
  • Balcão da Promoção – Dia das Crianças: 12h às 20h
  • Cinema: conforme a programação do Cinemark

Endereço: BR-356, 3.049 - Belvedere, Belo Horizonte

DiamondMall

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Praça de alimentação: 10h às 22h
  • Restaurantes: 12h às 22h
  • Verdemar: conforme programação própria
  • Farmácias: conforme programação própria
  • Ateliê Criativo: 14h às 20h
  • Cinema: conforme a programação do Cinemark

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

ItaúPower Shopping

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Lazer: 11h às 22h
  • Cinema: conforme a programação do Cineart

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial, Contagem

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Minas Shopping

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Praça de alimentação: 12h às 22h
  • Lazer: 12h às 22h
  • Smart Fit: 8h às 17h
  • Axial: 6h30 às 13h
  • Droga Raia: 10h às 20h
  • Drogaria Araujo: 10h às 21h
  • Coco Bambu: 11h30 às 23h
  • Outback: 11h30 às 22h
  • Cinema: conforme a programação do Cineart

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000 - União, Belo Horizonte

Pátio Savassi

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Praça de alimentação: 10h às 22h
  • Verdemar: conforme programação própria
  • Droga Raia: 7h às 22h
  • Oficina Color Hug: 14h às 20h
  • Balcão da Promoção – Dia das Crianças: 12h às 20h
  • Cinema: conforme programação do Cinemark

Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte

Portal Auto Shopping

  • Lojas e quiosques: 9h às 13h

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte

Shopping Cidade

  • Lojas e quiosques: 10h às 16h
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme a programação do Cineart

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Del Rey

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Supernosso: 8h às 21h
  • Drogaria Araujo: 8h às 22h
  • Droga Raia: 9h às 22h
  • Cinema: conforme a programação do Cinemark
  • BoliXe: 10h à 1h
  • Smart Fit: 8h às 17h

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte

Shopping Estação BH

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Lazer: 11h às 21h
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Supermercado EPA: 8h às 20h
  • Drogarias: 8h às 21h
  • Cinema: conforme a programação do Cinépolis
  • Smart Fit: 8h às 17h

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Cloris, Belo Horizonte 

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*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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