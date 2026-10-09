Granlote lança complexo residencial de alto padrão em Boituva

A Granlote Urbanismo, uma das principais loteadoras do Brasil e referência em loteamentos e residenciais fechados de alto padrão, anuncia o lançamento do Gran Reserva Boituva, novo projeto da companhia no interior de São Paulo. Com área total de 661.733,91 m², o empreendimento é formado por três residenciais fechados independentes – Horizon, Skyline e Ventura – e chega com a proposta de estabelecer uma nova referência em urbanismo de alto padrão, qualidade de vida, lazer e conveniência na região.

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Localizado às margens da Rodovia Castelo Branco e a poucos minutos do centro de Boituva, o Gran Reserva Boituva reúne 626 lotes residenciais, distribuídos entre três conceitos. O Horizon conta com terrenos a partir de 300 m² e 12 metros de frente; o Skyline, com lotes a partir de 360 m² e 12 metros de frente; e o Ventura, com terrenos a partir de 450 m² e 15 metros de frente. O projeto também contempla uma alameda comercial externa, áreas verdes preservadas e infraestrutura planejada para integrar moradia, lazer, serviços, segurança e contato com a natureza. Entre os principais diferenciais está o fato de ser o primeiro empreendimento imobiliário de Boituva com heliponto homologado.

Segundo Marcus Cunha, diretor de Marketing e Novos Negócios da Granlote Urbanismo, a escolha de Boituva acompanha um novo ciclo de desenvolvimento da região. “O Gran Reserva Boituva nasce da leitura de um território que reúne características muito importantes para um empreendimento dessa dimensão: localização estratégica, qualidade de vida, natureza, boa infraestrutura e um grande potencial de desenvolvimento. Boituva recebe um projeto de alto padrão pensado não apenas para acompanhar esse movimento, mas para contribuir com a valorização e a evolução urbana da região ao longo dos próximos anos.”

Lazer, natureza e três conceitos residenciais

Os três residenciais que compõem o Gran Reserva Boituva foram planejados para atender diferentes perfis e estilos de vida, mantendo em comum a proposta de oferecer segurança, privacidade, contato com a natureza e infraestrutura completa de lazer.

Entre os espaços previstos estão piscinas adulto e infantil, salão de festas, academia, churrasqueiras, quadra de tênis de saibro, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadras de beach tennis, brinquedoteca, playground, pet place, salão de jogos e fireplace. Os residenciais também contarão com portarias e segurança 24 horas.

A proposta é oferecer uma estrutura contemporânea de lazer e convivência para diferentes gerações, ampliando as opções disponíveis para famílias que buscam morar ou investir no interior sem abrir mão de comodidades associadas a empreendimentos de alto padrão.

“Hoje, morar bem vai muito além da residência. Envolve a experiência proporcionada pelo entorno, a possibilidade de praticar esportes, conviver, estar próximo da natureza e ter serviços e conveniências acessíveis no dia a dia. Por isso, o Gran Reserva Boituva tem um ecossistema completo, no qual os três residenciais têm identidades próprias, mas compartilham o mesmo padrão de qualidade e planejamento”, afirma Cunha.

Heliponto e boulevard de serviços

Outro diferencial do Gran Reserva Boituva será o heliponto homologado exclusivo para moradores, concebido para ampliar as possibilidades de mobilidade do empreendimento e reforçar seu posicionamento no segmento de alto padrão.

O projeto também contará com uma alameda comercial externa, estruturada para receber serviços e estabelecimentos que complementem a experiência dos moradores e da região. O conceito segue um dos pilares da linha Gran Reserva: integrar moradia, serviços, convivência e lazer em projetos capazes de estabelecer novas centralidades e contribuir para o desenvolvimento de seu entorno.

“O desenvolvimento de um empreendimento dessa escala não pode ser pensado de maneira isolada. O objetivo é criar um projeto que dialogue com Boituva e acompanhe a evolução da cidade. A combinação entre os residenciais, a área comercial, o lazer e soluções de mobilidade cria uma estrutura que beneficia tanto quem escolhe morar quanto quem enxerga a região como oportunidade de investimento”, explica o executivo.

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Para mais informações sobre os projetos da Granlote, acesse o site oficial.