Circo, rolimã e mágica agitam o Dia das Crianças no Parque do Palácio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Parque do Palácio celebra o Dia das Crianças com uma programação especial que se estende por dois fins de semana, de 10 a 18 de outubro. As atrações incluem desde carrinho de rolimã e mágica até um espetáculo de circo, com opções gratuitas e pagas.

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Durante o período, a cabana da Movido a Fantasia recebe as crianças com oficinas pagas. As bolhas de sabão, sem custo, também retornam nas manhãs de comemoração. A celebração não ocorrerá na segunda-feira (12), data em que o parque não abre.

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Atrações para toda a família

A programação começa no sábado (10/10) com um piquenique gratuito para clientes da Movido a Fantasia, das 9h30 às 11h. No domingo (11/10), o carrinho de rolimã retorna das 9h às 13h, com empréstimo gratuito dos veículos para o público.

Ainda no domingo, a educadora Flávia Pellegrini conduz a vivência "Brincar sem Brinquedos", voltada para bebês de 6 a 30 meses acompanhados de um adulto. A atividade, do projeto Na Pracinha, propõe exploração sensorial com materiais soltos e movimento livre.

Na sexta-feira (16/10), o palhaço Sufoco apresenta um número de mágica às 11h. Neste dia, cada atividade feita na cabana de oficinas garante um picolé. Já no sábado (17/10), a Casa da Lua comanda uma recreação com brincadeiras tradicionais, das 9h30 ao meio-dia.

O encerramento da programação ocorre no domingo (18/10). A vivência para bebês se repete às 9h30. Às 15h, a Trupe Tú com Tudo apresenta no picadeiro o espetáculo teatral "Circo Malas Artes", com as peripécias de Pedro Malasartes.

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Para participar, é necessário adquirir o ingresso de acesso ao parque. A inscrição de um bebê na vivência "Brincar sem Brinquedos" libera a entrada de um acompanhante. Caso chova, essa atividade será adiada.