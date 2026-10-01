Dia das Crianças: 6 destinos para viajar de última hora com os filhos

O feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças, chega como um convite para sair da rotina e aproveitar alguns dias em família. Para quem ainda não definiu o destino, viajar de carro pode ser uma alternativa prática para organizar uma escapada de última hora, especialmente para destinos nacionais que permitem mais flexibilidade de horários e dispensam a compra de passagens aéreas.

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Além de facilitar o transporte de malas, brinquedos e outros itens que fazem parte da rotina dos pequenos, o carro permite adaptar o percurso às necessidades da família. Mas, com o feriado se aproximando, a escolha do destino deve levar em conta não apenas a distância, mas também as condições das estradas, a estrutura de hospedagem e a oferta de atrações para diferentes idades.

Para Marco Lisboa, CEO e fundador da 3,2,1 GO!, rede de franquias especializada em experiências de viagens nacionais e internacionais, uma viagem decidida de última hora pode ser bem aproveitada desde que o roteiro seja compatível com o tempo disponível e com o perfil da família.

“Quando a viagem é decidida em cima da hora, o primeiro passo é entender o tempo disponível e estabelecer um raio de deslocamento que seja confortável para toda a família. Com crianças, não adianta escolher um destino muito distante apenas porque parece interessante. O ideal é buscar lugares que tenham atrações para diferentes idades e boas opções de hospedagem e alimentação”, afirma.

Seis destinos para o feriado

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão (SP) - Situado a 40 km de Taubaté, foi fundado em 1874 e tem 52 mil habitantes. Fica a 1.628 m de altitude e o clima frio é um atrativo para visitantes. Tanto pela temperatura como pela arquitetura, é conhecido como a "Suíça Brasileira". Reprodução do site http://carusolounge.com.br/blog

A serra paulista combina clima ameno, natureza e uma estrutura turística que atende diferentes perfis de viajantes. Para as famílias, o destino permite montar um roteiro que vai além da gastronomia, com parques, passeios ao ar livre, teleférico e atrações que podem agradar às crianças.

Foz do Iguaçu (PR)

Cataratas do Iguaçu – Fica na fronteira do Brasil com a Argentina e, pelo lado dos hermanos, se chama Iguazu. - Divulgação site oficial

Para quem aceita percorrer uma distância maior, Foz do Iguaçu reúne alguns dos grandes cenários naturais do país. As Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves estão entre as atrações que podem fazer parte de um roteiro familiar. A localização também permite incluir experiências internacionais, com a possibilidade de visitar a Argentina e o Paraguai durante a estadia.

Olímpia (SP)

Os parques aquáticos são o principal atrativo de Olímpia para famílias com crianças. A cidade reúne resorts e hotéis com ampla estrutura de lazer, além dos parques termais, permitindo concentrar boa parte da programação em um mesmo complexo. Para um feriado curto, essa característica pode ser especialmente conveniente.

“Mesmo em uma viagem de última hora, vale pesquisar e comprar os ingressos dos principais passeios antes de chegar ao destino. Além de evitar filas e o risco de encontrar uma atração lotada, o planejamento antecipado permite organizar melhor os horários e aproveitar o dia com as crianças”, afirma Lisboa.

Porto de Galinhas (PE)

As piscinas naturais de Porto de Galinhas, repletas de jangadas e turistas, são um dos principais atrativos do destino. Ildo Frazao de Getty Images

A cerca de uma hora de Recife, Porto de Galinhas combina praias de águas mornas, piscinas naturais e passeios de jangada. Para famílias, o destino permite alternar momentos de descanso com atividades como passeios de buggy e visitas a praias próximas. É uma opção para quem pretende transformar o feriado em uma pequena temporada à beira-mar.

Gramado e Canela (RS)

Passeio de pedalinho no Lago Negro, em Gramado, oferece um cenário clássico e tranquilo, perfeito para fotos na Serra Gaúcha. Yaya Souza

As duas cidades da Serra Gaúcha formam um dos roteiros mais conhecidos para viagens em família. Parques temáticos, atrações voltadas às crianças, restaurantes temáticos, experiências gastronômicas e passeios em meio à natureza permitem construir uma programação variada, sem deixar os adultos de fora.

Brotas (SP)

Rafting em Brotas (SP) Ken Chu/Expressão Estúdio

Para famílias que preferem trocar os parques temáticos por natureza e aventura, Brotas oferece cachoeiras, trilhas, parques e atividades ao ar livre. A programação pode ser adaptada à idade das crianças: há experiências mais tranquilas para os menores e atividades de aventura acompanhadas por profissionais especializados para quem já tem idade para encarar desafios maiores.

Feriado com criança pede outro ritmo

Mais do que escolher um destino, uma viagem com crianças exige atenção ao ritmo da família. Concentrar muitas atrações em poucos dias pode transformar o feriado em uma sucessão de deslocamentos, filas e horários.

“O erro é pensar que, por ser uma viagem de carro, não precisa de planejamento. É importante verificar a hospedagem antes de sair, conferir as condições do veículo, calcular combustível e pedágios e pesquisar previamente os principais passeios. Para quem viaja com crianças, também vale montar algumas paradas no caminho e deixar uma margem de tempo para imprevistos”, explica Lisboa.

A recomendação é reservar espaço para o improviso e para o descanso. Uma tarde livre na piscina do hotel, algumas horas para brincar ou simplesmente uma manhã sem compromissos também podem fazer parte da experiência.

“Uma viagem em família não precisa ter uma agenda cheia. Principalmente com crianças, ter tempo livre para descansar, brincar e aproveitar a estrutura do hotel também faz parte da experiência. O planejamento deve servir para facilitar a viagem, e não transformar o feriado em uma corrida de atrações”, diz Lisboa.

Antes de pegar a estrada

Como o feriado de 12 de outubro costuma aumentar o movimento nas rodovias, quem pretende viajar de carro deve verificar as condições do veículo, conferir a previsão do tempo e pesquisar as condições das estradas antes da partida. Também é recomendável confirmar horários de funcionamento das atrações e garantir a hospedagem com antecedência, já que a disponibilidade pode diminuir rapidamente nos destinos mais procurados.

Para quem viaja com crianças pequenas, vale ainda planejar paradas durante o percurso, levar água e lanches e evitar que todo o roteiro dependa de horários rígidos.

A ideia, afinal, é aproveitar o Dia das Crianças como uma pausa na rotina — e não transformar o feriado em uma maratona de compromissos.

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Sobre a 3,2,1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em experiências de viagens personalizadas para destinos nacionais e internacionais. A empresa oferece serviços como seguro viagem, passagens, hospedagem, roteiros exclusivos e programações imersivas. Atualmente, conta com 130 franqueados, sendo 19 no exterior, com presença no Canadá, Estados Unidos e Europa.