Se for subir para a montanha, que seja com conforto e em família

Imagine acordar com o ar puro e fresco da montanha, o cheiro de pinheiros misturado ao aroma de chocolate quente, e o som distante de um riacho correndo entre as árvores. Bem-vindo à bela Campos do Jordão, a charmosa "Suíça Brasileira", onde as casinhas de madeira e pedra se espalham pelas encostas da Serra da Mantiqueira, criando um cenário que parece saído de um conto de fadas.

Fundada em 1874 como um pequeno povoado, a cidade ganhou destaque no início do século 20 durante a pandemia de tuberculose, quando se transformou em um sanatório natural graças ao seu ar puro e clima ameno, atraindo elites paulistas que construíram chalés inspirados na arquitetura europeia. Localizada a cerca de 170 km da capital São Paulo, no estado homônimo, Campos do Jordão é o município mais alto do Brasil, com altitude média de 1.628 metros, e faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Com uma população de aproximadamente 52 mil habitantes, sua economia é impulsionada pelo turismo, especialmente pelo clima frio que pode chegar a temperaturas negativas no inverno, contrastando com o restante do país tropical.

Lá, as férias em família ganham um encanto especial. As crianças correm pelos gramados verdes, exploram trilhas suaves rodeadas de flores exóticas, enquanto os pais relaxam admirando as vistas panorâmicas de vales cobertos de neblina. No verão, o clima ameno traz piqueniques ao ar livre, passeios de bicicleta em meio à natureza exuberante e flores desabrochando em jardins vibrantes, especialmente na primavera, quando a cidade se enche de cores.

No inverno, o frio convida a agasalhos quentinhos, chocolate quente nas mãos e noites aconchegantes ao redor da lareira, com o famoso Festival Internacional de Inverno trazendo concertos de música clássica e eventos culturais que encantam todas as idades. É o lugar ideal para desconectar da correria do dia a dia e reconectar com quem mais importa: a família.

Com paisagens que mudam a cada estação — montanhas cobertas de pinheiros, jardins floridos, lagos tranquilos, cachoeiras cristalinas e horizontes que se perdem no infinito — Campos do Jordão une aventura leve, cultura e muito aconchego, perfeito para criar memórias inesquecíveis com as crianças, os avós ou o casal. A melhor época para famílias é de março a maio, quando o clima é agradável para atividades ao ar livre sem o pico de turistas do inverno (julho), evitando multidões e preços mais altos, ou na primavera (setembro a dezembro) para apreciar as flores e temperaturas moderadas.

Segurança

Campos do Jordão é considerada uma das cidades mais seguras para turistas no Brasil, com taxas de criminalidade baixas em comparação a outras áreas urbanas do país, especialmente nas zonas turísticas centrais como Vila Capivari, onde é possível caminhar, fazer compras e jantar com tranquilidade, mesmo à noite. No entanto, como em qualquer destino brasileiro, é recomendável precauções básicas, como evitar áreas isoladas à noite, ficar atento a pertences pessoais e não ostentar itens de valor, dado o contexto geral de segurança no Brasil, que inclui riscos de furtos e roubos em regiões mais populosas.

Em 2026, relatos indicam que a cidade mantém um ambiente acolhedor e organizado, com pouca incidência de crimes violentos contra visitantes, tornando-a uma opção tranquila para famílias com crianças pequenas. Para maior segurança, opte por transporte oficial ou apps de ride-sharing, e consulte alertas de viagem atualizados do governo.

Passeios imperdíveis

Cachoeira Véu da Noiva – Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza. FOTO: Reprodução / Instagram/camposcommabi_

Campos do Jordão oferece uma variedade de atividades para todos os gostos, desde aventuras na natureza até experiências culturais, com ênfase em opções familiares que promovem diversão educativa e contato com o meio ambiente. Aqui vão algumas das melhores opções, incluindo atrações clássicas e menos conhecidas, ideais para famílias:

Parque Amantikir: Um jardim encantador com labirintos, pontes e paisagens inspiradas em jardins famosos do mundo, como os de Versalhes e os labirintos ingleses. As crianças adoram explorar os caminhos sinuosos, brincar nos gramados e tirar fotos incríveis, enquanto os adultos apreciam a serenidade e as vistas panorâmicas. Aberto o ano todo, é perfeito para um dia relaxante em família.

Vila Capivari: O coração da cidade, com lojinhas de chocolate artesanal, sorvetes, restaurantes aconchegantes e uma atmosfera europeia que remete à Suíça. Perfeito para passeios a pé com a família inteira, provando fondues, trufas e comprando suvenires. No inverno, as decorações natalinas e a agitação cultural adicionam magia extra.

Teleférico do Morro do Elefante: Uma subida emocionante de 560 metros em cabines modernas, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e da serra — uma aventura que as crianças vão amar! No topo, há um mirante com estátuas de elefantes e opções para fotos divertidas, além de trilhas leves para explorar.

Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal): O maior parque estadual de São Paulo, com 8.300 hectares de mata atlântica preservada, trilhas fáceis, áreas para piquenique, observação de aves e até arborismo para os mais aventureiros. Ideal para um dia na natureza com a família, incluindo visitas a riachos, pontes suspensas e a chance de ver animais silvestres como quatis e pássaros exóticos.

Ducha de Prata: Uma bela cachoeira com duchas naturais de água fria, cercada por lojas de artesanato e trilhas curtas. As famílias podem se refrescar nas águas (com cuidado), fazer piqueniques e desfrutar de um ambiente relaxante, especialmente no verão.

Palácio Boa Vista: Residência oficial de inverno do governador de São Paulo, aberta ao público com visitas guiadas a suas salas históricas, contendo quase 2.000 obras de arte, móveis antigos e exposições culturais. Uma lição de história divertida para crianças, com jardins ao redor para brincadeiras.

Museu Felícia Leirner: Um centro cultural ao ar livre com mais de 85 esculturas espalhadas por um parque na montanha, integrando arte e natureza. As crianças se divertem "caçando" as obras em meio às árvores, tornando-o uma experiência interativa e educativa.

Pico do Itapeva: Um dos pontos mais altos da região, a 2.030 metros, com vistas para até sete cidades em dias claros. Acessível por carro ou tour, é ótimo para fotos em família e trilhas leves, com ar rarefeito que adiciona um toque de aventura.

Outras atividades: Visitar fábricas de chocolate como a Araucária para tours guiados e degustações (as crianças adoram!); fazer passeios de trem cênico pela Estrada de Ferro Campos do Jordão; explorar a Pedra do Baú para escaladas leves ou vistas impressionantes; ou curtir a Fazendinha Toriba com animais de fazenda e atividades rurais para os pequenos. Para famílias, tours privados saindo de São Paulo são ideais, permitindo personalizar o itinerário e incluir paradas em parques temáticos ou ecoturismo. Não esqueça de provar a gastronomia local, como fondues suíços, trutas frescas e cervejas artesanais em restaurantes familiares.

Opção de Hospedagem

Para uma estadia confortável e acolhedora, Campos do Jordão conta com ótimas opções de hotéis, pousadas e chalés, muitos com vistas para as montanhas e comodidades para famílias, como piscinas aquecidas e áreas de lazer. Uma excelente escolha é o Hotel Ort, um hotel 5 estrelas localizado na R. Eng. Gustavo Kaiser, 165 - Vila Natal, com avaliação de 4.7 estrelas baseada em mais de 1.277 avaliações. Local oferece um ambiente acolhedor e luxuoso, com quartos espaçosos, confortáveis e equipados com aquecedores (inclusive no piso do banheiro), camas macias, armários amplos e decoração moderna que faz os hóspedes se sentirem em casa.







As comodidades incluem Wi-Fi gratuito, estacionamento, academia completa, piscina aquecida, sauna, spa com massagens esportivas e aromaterapia, playground para crianças, cafeteria, restaurante no local com buffet de café da manhã variado e opções de jantar gourmet, além de atividades recreativas como trilhas e esportes. Os reviews destacam a limpeza impecável, o staff amigável e atencioso, a comida "celestial" e as vistas deslumbrantes, tornando-o ideal para famílias que buscam proximidade com as atrações principais (a apenas 10 minutos de Vila Capivari) e relaxamento após um dia de passeios. É uma opção couple-friendly e segura para todos.

Serviço

Saindo de carro de Belo Horizonte, siga pela BR-381 (Fernão Dias) sentido São Paulo, e depois pegue a Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto em direção ao litoral Norte de SP, até encontrar a saída para Campos do Jordão (via Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro). O tempo aproximado é de 6h30, dependendo do trânsito.