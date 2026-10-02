Dia das Crianças em BH: mais de 100 atrações gratuitas em outubro

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Outubro terá mais de 100 atrações gratuitas para crianças e famílias em todas as regionais de Belo Horizonte. A programação especial pelo Dia das Crianças, organizada pela Fundação Municipal de Cultura (FMC), inclui oficinas, cinema, teatro, espetáculos circenses e brincadeiras.

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As atividades ocorrem nos 17 centros culturais, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH), no Cine Santa Tereza, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado e nos museus municipais. A programação completa, com datas e horários, está no Portal Belo Horizonte.

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Parte das ações é realizada pela Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena), como os encontros “Brinquedos e Brincadeiras”. As vivências promovem o contato com a cultura da infância por meio de brincadeiras populares e confecção de brinquedos.

Segundo a presidenta da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Bof, a programação chega a diferentes territórios para garantir o acesso descentralizado à cultura. "Valorizar a cultura das infâncias é reconhecer as crianças como sujeitos de direitos e também como participantes da vida cultural da cidade", afirma.

Celebrações nos centros culturais

Os centros culturais convidam a comunidade para uma agenda diversa. Confira alguns destaques:

Centro Cultural Salgado Filho: a “Manhã Cultural – Dia das Crianças” acontece no dia 10, das 9h às 12h30, com “Café com Brincadeira” e o “O Show do Trapilho”.

Centro Cultural Bairro das Indústrias: promove o “Especial Cultura das Infâncias e Adolescências” de 13 a 17, com atividades a partir das 14h.

Centro Cultural Pampulha: a “Semana da Criança e do Adolescente” ocorre de 13 a 16, das 14h30 às 17h, e no dia 17, das 10h às 11h30.

Centro Cultural Venda Nova: terá programação especial no dia 24, das 9h às 16h30.

Centro Cultural Urucuia: realiza a “Festa das Crianças” no dia 31, das 14h às 17h.

Teatro, biblioteca e museus

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte oferece leitura, narração de histórias e oficinas, como “O Livro e o Jogo para Crianças” e “Manhã Encantada”.

No Teatro Raul Belém Machado, o espetáculo infantojuvenil “O Desaparecimento dos Vagalumes e a Máquina do Tempo” será apresentado no dia 8, às 19h30. Nos dias 23 e 24, às 20h, é a vez de “Raízes e Movimento”, solo da palhaça Gabiroba. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Nos museus, as atividades estimulam a criatividade. O Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) promove as oficinas “Cores do Quintal” e “Bandeiras e Estandartes”. Já o Museu da Imagem e do Som (MIS BH) convida o público para “Detetives da Animação”.

Na Pampulha, o Museu de Arte da Pampulha recebe o espetáculo “Corações Trapezistas – Circo do Sufoco”. O Museu Casa Kubitschek promove “Brincadeiras de Quintal”, enquanto a Casa do Baile realiza a oficina “Tardes Líquidas”.

Cinema para a criançada

O Cine Santa Tereza exibe no sábado (3), às 16h30, o filme “O Mágico de Oz” em uma “Sessão Azul”. O ambiente é adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), com meia-luz e som mais baixo.

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A “Semana da Criança” no cinema terá uma mostra especial de animações nacionais, como “Placa-Mãe”, “Chef Jack”, “Peixonauta – O Filme” e “Turma da Mônica: Uma Viagem no Tempo”. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla ou 30 minutos antes de cada sessão.