Vendas do Dia das Crianças em BH devem ser menores, mas ticket médio sobe em 2026

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O percentual de consumidores em Belo Horizonte que planejam comprar presentes para o Dia das Crianças diminuiu em 2026. Segundo levantamento da Fundação Ipead, ligada à UFMG, 38,46% dos entrevistados declararam intenção de compra, uma retração de 7,87 pontos percentuais frente aos 46,33% de 2025.

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Apesar da base menor de compradores, quem for presentear deve gastar mais. O ticket médio estimado subiu para R$ 96,25, uma alta nominal de 13,40% em comparação com o ano anterior. A cautela, no entanto, permanece: mais de 87% dos consumidores pretendem gastar até R$ 150 por presente.

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A faixa de gastos mais comum, citada por 46,43% dos entrevistados, fica entre R$ 51 e R$ 100. Outros 21,43% planejam desembolsar até R$ 50 por item.

A pesquisa também mostra uma mudança no comportamento em relação ao ano passado. O grupo de pessoas que preveem gastar menos aumentou de 8,42% para 15,48%. Ao mesmo tempo, recuou a parcela que planeja gastar o mesmo valor (de 52,63% para 45,24%) e a dos que pretendem gastar mais (de 26,32% para 25%).

Internet se consolida na preferência

A internet se consolidou como o canal preferido para as compras, apontada por 42,35% dos consumidores como a forma principal e exclusiva para adquirir os presentes. O canal digital apresentou um salto expressivo, pois em 2025 era a escolha de 29,70%.

As compras presenciais tiveram uma variação menor, passando de 36,63% para 38,82% na preferência. O crescimento do e-commerce sinaliza um desafio para o varejo físico da capital, que pode registrar menor fluxo de pessoas nas lojas.

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O estudo da Fundação Ipead é realizado anualmente em setembro, junto com o Índice de Confiança do Consumidor (ICC). A pesquisa ouve 221 consumidores de Belo Horizonte de forma presencial, com recortes por sexo e renda familiar, para avaliar as expectativas para a data.