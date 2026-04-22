Quanto o consumidor de BH está disposto a gastar no Dia das Mães?

O Dia das Mães, que em 2026 será comemorado em 10 de maio, é uma das datas mais importantes para o comércio. De acordo com um levantamento divulgado nesta quarta-feira (22/4) pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 54% dos consumidores da capital mineira estão dispostos a presentear nesta ocasião.

Sim, as mães são as principais homenageadas, correspondendo a 78,9% das intenções de compra, mas a pesquisa mostra que esposas, irmãs e outras figuras importantes - como avós, sogras, tias e madrinhas - também podem ser presenteadas na data.





Ainda que a CDL/BH classifique o cenário econômico atual como “desafiador” para parte das famílias, o estudo revela que o consumidor que vai presentear está disposto a gastar mais que no último Dia das Mães. O gasto médio estimado é de R$ 478,54 por consumidor - considerando a aquisição de, em média, dois presentes -, valor superior ao registrado no ano passado, quando o gasto total foi de R$ 353,10.



“O Dia das Mães é uma data extremamente relevante para o comércio, não apenas pelo volume de vendas, mas pelo apelo emocional que envolve a escolha do presente. Mesmo diante de um cenário econômico mais restritivo, o consumidor que decidiu comprar está mais disposto a investir em qualidade e significado”, avaliou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.



Mais da metade (53,8%) dos consumidores que pretendem presentear disseram que o gasto superior ao ano passado será motivado, primeiro, pela percepção de preços mais altos, e depois pela intenção de adquirir produtos melhores.



Já entre os 43% dos entrevistados que responderam à pesquisa que não devem presentear, as justificativas mais usadas foram fatores ligados à restrição orçamentária, priorização de outras despesas e o aumento de preços.

O levantamento da CDL/BH também mapeou o comportamento do consumidor de Belo Horizonte. Entre os itens mais procurados estão cosméticos e perfumaria (23,9%), roupas (21,1%), calçados e bolsas (9,1%) e eletrodomésticos (8,3%).

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Além dos presentes, parte dos consumidores também pretende investir nas comemorações do Dia das Mães, priorizando momentos em família, como almoços especiais, evidenciando a valorização das experiências afetivas. O gasto médio apurado entre os que vão celebrar é de cerca de R$ 239,68.



“O Dia das Mães vai além do consumo. É uma data que mobiliza sentimentos e aproxima as famílias. O varejo precisa estar preparado para atender a essa demanda de forma sensível, oferecendo opções que dialoguem com esse momento especial”, destaca Marcelo.



Entre os entrevistados dispostos a comprar, cerca de 72,5% pretendem fazer as compras na semana do Dia das Mães, indicando que o movimento nas lojas deve se intensificar nesse período. As justificativas para isso passam pela própria falta de tempo, mas também têm relação com a organização financeira e a expectativa de promoções.



A maioria dos entrevistados (67,9%) vai optar pelo pagamento à vista, sendo o Pix a principal modalidade utilizada, o que, na visão da CDL/BH, reflete uma busca maior por controle financeiro. Entre os que devem optar pelo pagamento a prazo (28,4%), a média será de três parcelas.



As lojas físicas seguem como principal canal de compra, escolha de 73,4% dos consumidores, seja de forma exclusiva ou combinada com o online. “Esse dado reforça a importância da experiência no ponto de venda. O consumidor quer ver, tocar e escolher com mais segurança. Por isso, investir em atendimento, ambiente e agilidade é fundamental para atrair e converter vendas neste período”, recomenda o presidente da CDL/BH.



