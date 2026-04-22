Restituição do IR 2026: como não cair na malha fina e receber antes

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 se estende até o dia 29 de maio. Esse período é o momento de organizar documentos e preencher as informações com atenção para evitar a malha fina e, se possível, receber o dinheiro da restituição de volta nos primeiros lotes. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74.

Separe todos os informes de rendimentos, recibos de despesas médicas e de educação, além de comprovantes de outras movimentações financeiras do ano anterior, para evitar a correria de última hora e diminuir a chance de erros ou esquecimentos que podem custar caro.

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Como evitar a malha fina

A malha fina significa que a Receita Federal encontrou alguma inconsistência na sua declaração, normalmente envolvendo pendências comuns que podem ser evitadas com um pouco mais de cuidado. O uso da declaração pré-preenchida, disponível no programa da Receita, já minimiza grande parte desses problemas, pois importa dados de fontes oficiais.

Ainda assim, é fundamental conferir todas as informações. Os principais pontos de atenção são:

Omitir rendimentos: declare todos os salários, aluguéis, pensões e rendimentos de investimentos, mesmo os de baixo valor.

Informar despesas médicas incorretas: os valores declarados devem ser idênticos aos dos recibos. Declare apenas despesas próprias ou de dependentes listados na sua declaração.

Erros com dependentes: um dependente não pode constar em duas declarações diferentes. Além disso, os rendimentos dele, se houver, também precisam ser declarados.

Passos para receber a restituição antes

A ordem de pagamento da restituição segue critérios de prioridade definidos por lei. Idosos com mais de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, e contribuintes com alguma deficiência ou moléstia grave tem prioridade. Para os demais, quem entrega declaração mais cedo, recebe antes.

Em 2026, a restituição será paga em quatro lotes:

Primeiro lote: 29 de maio de 2026

Segundo lote: 30 de junho de 2026

Terceiro lote: 31 de julho de 2026

Quarto lote: 28 de agosto de 2026

Uma maneira de acelerar o processo é usar a declaração pré-preenchida e optar por receber a restituição via PIX. A Receita Federal prioriza os contribuintes que utilizam essas duas facilidades, posicionando-os na fila de pagamento logo após os grupos com prioridade legal.

Onde consultar o status da restituição

Após o envio, é possível acompanhar o processamento da declaração. A consulta é feita diretamente no site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”. O sistema informa se a declaração está em processamento, se foi enviada para a fila de restituição ou se possui alguma pendência que precisa ser corrigida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria