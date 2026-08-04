Metade dos consumidores de BH está disposto a presentear no Dia dos Pais

Metade dos consumidores de Belo Horizonte pretende presentear no Dia dos Pais, a ser comemorado no próximo domingo (9/8). A boa expectativa promete impulsionar as vendas do varejo, sobretudo os segmentos voltados para o público masculino. Do outro lado do balcão, os empresários mineiros também se mostram otimistas, com 87,7% dizendo que a data impacta nas suas vendas e 43,7% considerando que as vendas deste ano serão melhores que as do ano passado. Os dados são de pesquisas divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG).



A pesquisa mostra que os consumidores da capital estão pesquisando preços, avaliando condições de pagamento e buscando ofertas capazes de equilibrar o orçamento e o desejo de presentear. Os pais vão ganhar, sobretudo, roupas, resposta de 42,5% dos entrevistados. Na sequência aparecem os calçados (30,6%) e os perfumes (13,9%), confirmando a força dos segmentos de moda e beleza durante a data comemorativa.



As promoções (53,7%) e preços reduzidos (47,3%) são os principais fatores que podem atrair os consumidores que pretendem presentear, seguidos por atendimento diferenciado (16,6%) e facilidade de pagamento (11,2%). Já os principais fatores que podem fazer os clientes desistirem de presentear nesse Dia dos Pais são os preços elevados (46,3%), atendimento precário (31,7%), lojas cheias (20%) e pouca variedade de produtos (18%).

Segundo Gabriela Martins, economista da Fecomércio-MG, o comportamento do consumidor revela um cenário favorável para o varejo, desde que as empresas estejam preparadas para atender às novas exigências do público: "O Dia dos Pais representa o primeiro grande impulso para o varejo no segundo semestre. O consumidor demonstra disposição para presentear, mas está mais criterioso. Promoções reais, preços competitivos, variedade de produtos e um atendimento de qualidade serão diferenciais importantes para transformar a intenção de compra em vendas efetivas."



Apesar de estar mais organizado, o consumidor da capital não larga o velho hábito de comprar bem próximo à data. De acordo com uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a maior movimentação do comércio será mesmo nesta semana que antecede o Dia dos Pais. A falta de tempo aparece como um dos principais motivos, sendo mencionada por 27,9% dos entrevistados. Outros 27,9% admitem que têm o hábito de deixar a compra para a última hora, enquanto 9,8% preferem aguardar por inspiração antes de escolher o presente.

Tíquete médio aumentou

O estudo da CDL/BH mostra que os consumidores de Belo Horizonte pretendem gastar em média R$ 262,20 na compra dos presentes, valor 15,6% maior que o de 2025, quando o valor era de R$ 226,77. Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Fundação Ipead) confirmou essa impressão, um aumento de 22,73% no tíquete médio. No entanto, o valor apurado pelo Ipead é de R$ 158,33.



"O aumento do tíquete médio é um sinal positivo para o comércio de Belo Horizonte. Além da intenção de investir mais nos presentes, observamos uma concentração da demanda em categorias que têm forte presença no varejo local. Isso cria um ambiente favorável para que os lojistas ampliem as vendas por meio de boas estratégias de atendimento, promoções e ofertas alinhadas ao perfil do consumidor”, destaca Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

A pesquisa ainda revela que o varejo físico participa da intenção de compra de 74,4% dos entrevistados, sendo que 59% dos consumidores pretendem realizar suas compras exclusivamente nesse canal. Os principais pontos físicos citados pelos entrevistados são shopping centers (31,2%), lojas de rua (31,2%), shoppings populares (7,8%), mercados (3,9%), outlets (3,9%), pequenos comerciantes (2,6%) e feiras livres (1,3%).



"A preferência pelas lojas físicas demonstra que o consumidor valoriza a experiência de compra, especialmente em uma data marcada pelo vínculo afetivo. Poder comparar produtos, receber orientação dos vendedores e sair da loja com o presente em mãos continuam sendo diferenciais importantes", analisou o presidente da CDL/BH. De acordo com os consumidores da capital, o pagamento à vista será predominante (60%), sendo o Pix a principal modalidade de pagamento (30,8%). Entre os que optarão pelo pagamento a prazo (40%), a média será de até três parcelas.



Comemoração também movimenta o comércio

A pesquisa da Fecomércio sobre a expectativa dos empresários de Minas Gerais para esse Dia dos Pais revela que o varejo tem investido em iniciativas que vão além da redução de preços. "O consumidor está cada vez mais atento à experiência de compra. Promoções continuam sendo importantes, mas elas passaram a ser acompanhadas por um atendimento mais qualificado, maior presença digital e ações de relacionamento. Hoje, competir significa oferecer conveniência, informação e confiança durante toda a jornada de compra", explica a economista Gabriela Martins.



O estudo mostrou que 40,9% das empresas investiram em produtos específicos para o Dia dos Pais, adequando os estoques ao perfil de consumo típico da data e oferecendo alternativas para diferentes faixas de renda. As roupas aparecem como os itens com maior aposta dos comerciantes, seguidas por kits e cestas, bebidas, carnes, calçados, cosméticos, perfumes e joias.



Além dos presentes, as comemorações de Dia dos Pais costumam movimentar o comércio. A pesquisa da CDL/BH mostra que a celebração foi citada por 36,5% dos entrevistados, sendo que almoço em família (79,5%) e ida a um restaurante (15,1%) são as respostas mais recorrentes. O gasto médio estimado para essa celebração é de R$ 340,30. O estudo da Fecomércio-MG vai na mesma linha: a maior parte dos entrevistados pretende comemorar a data em casa (43,2%) ou na residência de familiares (30,9%).



Dia dos Pais

Pesquisa com consumidores de Belo Horizonte





Quais presentes você pretende comprar? *

42,5% - Roupas

30,6% - Calçados

13,9% - Perfumes

4% - Eletroeletrônicos

3,6% - Livros

2% - Bijuterias / Acessórios

1,2% - Eletrodomésticos

0,8% - Smartphones

0,4% - Bebidas

0,4% - Flores

0,4% - Itens personalizados

0,4% - Utensílios domésticos



*(total não soma 100%)





Em relação ao ano passado, o seu gasto com os presentes será:

37,1% - Igual

35,1% - Menor

27,8% - Maior



Fatores que podem limitar os gastos: *

67,5% - Preço alto dos produtos

13,8% - Irá presentear mais pessoas

10,8% - Está endividado

9,9% - Crise econômica

2,5% - Está desempregado

1% - Mudança de Governo



*(total não soma 100%)





Onde pretende realizar as compras? *

32,7% - Lojas de shopping

28,3% - Lojas da vizinhança

16,1% - Marketplaces

14,6% - Sites de lojas

9,3% - Lojas do hipercentro

5,4% - Shopping popular

1,5% - Instagram



*(total não soma 100%)



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Como irá comemorar a data?

43,2% - Em casa

30,9% - Almoçar/jantar na casa de familiares

11,1% - Não vou comemorar

7,9% - Almoçar/jantar em algum restaurante

4,2% - Viagem para casa de familiares

1,7% - Viagem para lazer/descanso



Fonte: Fecomércio-MG





