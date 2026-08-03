Preço do gás de cozinha registra queda sutil na Grande BH no trimestre

O gás de cozinha apresentou uma pequena queda de preço nos últimos três meses na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mas continua mais caro do que no início de 2026. Ainda de acordo com a pesquisa divulgada nesta segunda-feira (3/8) pelo site Mercado Mineiro, a diferença de preço do mesmo produto e da modalidade de compra pode chegar a 70%, escancarando a necessidade de pesquisar entre os estabelecimentos.

O preço médio do botijão de 13kg com entrega, modalidade mais utilizada pelas famílias, passou de R$ 129,37 (em abril) para R$ 128,63 (em julho), redução de 0,58% ou R$ 0,74.

No entanto, quando comparado a janeiro, quando a média era de R$ 124,32, o produto acumula alta de 3,46% em 2026. Em julho, a variação de preços ficou entre R$ 115 e R$ 150, uma diferença de 30,43%.



Já na compra do mesmo botijão de 13kg na porta da revenda, a variação de preços chegou a 45%, entre R$ 100 e R$ 145. O preço médio caiu de R$ 114,93 (abril) para R$ 113,95 (julho), recuo de 0,85% ou R$ 0,98. Mas, em relação ao início do ano, a alta acumulada até julho é de 3,91%, quando o gás era vendido em média a R$ 109,67 nesta modalidade.



Na porta da revenda

Para quem precisa economizar, o Mercado Mineiro destacou a importância de avaliar a possibilidade de retirar o botijão na própria revenda. Enquanto o preço médio do botijão de 13kg entregue em casa foi de R$ 128,63, na portaria a média era de R$ 113,95, uma diferença de R$ 14,68, o que representa uma economia de 11,4%.



Cilindro de 45kg varia ainda mais



Utilizado principalmente por condomínios, estabelecimentos comerciais e consumidores de maior volume, o cilindro de 45kg apresenta variações ainda maiores. Na modalidade que inclui a entrega, os preços vão de R$ 420 a R$ 680, diferença de 61,90% ou R$ 260.

Já o preço médio recuou de R$ 483,14 (abril) para R$ 480,59 (julho), queda de 0,53% ou R$ 2,55. Na comparação com janeiro, quando custava em média R$ 471,54, permanece uma alta acumulada de 1,92% ou R$ 9,05.



Já o cilindro de 45kg retirado na portaria apresentou a maior variação de preços de toda a pesquisa: 70%. O consumidor pode encontrar o mesmo produto entre R$ 400 e R$ 680, uma diferença de R$ 280.



O preço médio passou de R$ 456 (abril) para R$ 452,79 (julho), redução de 0,70% ou R$ 3,21. Em janeiro, a média era de R$ 448,12, portanto, mesmo após a queda recente, o preço ainda registra alta de 1,04% no acumulado do ano.

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Botijão vazio

O preço do botijão vazio de 13kg variou entre R$ 190 e R$ 230, diferença de 21,05%. O preço médio foi de R$ 202,27, estável entre abril e julho, mas com alta acumulada de 0,34% em relação a janeiro, quando custava em média R$ 201,59.



"Para o consumidor, os resultados reforçam duas estratégias de economia: pesquisar antes de comprar e verificar se compensa retirar o produto diretamente na revenda", recomenda o Mercado Mineiro sobre a pesquisa que consultou 91 estabelecimentos na RMBH nos dias 28 e 29 de julho.





