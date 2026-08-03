Nascidos em agosto já podem sacar o FGTS pelo saque-aniversário
Trabalhadores que aderiram à modalidade podem retirar parte do saldo do fundo até 30 de outubro
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores nascidos em agosto e que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem retirar, a partir desta segunda-feira (3/8), parte do saldo de suas contas. O dinheiro ficará disponível até 30 de outubro, conforme calendário da Caixa Econômica Federal.
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Também termina neste mês o prazo para os trabalhadores nascidos em junho fazerem o saque. Caso o valor não seja retirado até 31 de agosto, os recursos retornam automaticamente para a conta do FGTS e só poderão ser movimentados em uma nova hipótese prevista em lei.
O saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar anualmente parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Em contrapartida, quem escolhe essa modalidade perde o direito de sacar o saldo integral da conta em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o recebimento da multa rescisória de 40%.
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O pagamento pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS, com crédito em uma conta bancária de titularidade do trabalhador, ou realizado presencialmente nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Veja o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2026
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Mês de aniversário
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Saque disponível a partir de
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Saque disponível até
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Janeiro
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2 de janeiro de 2026
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31 de março de 2026
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Fevereiro
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2 de fevereiro de 2026
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30 de abril de 2026
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Março
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2 de março de 2026
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29 de maio de 2026
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Abril
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1º de abril de 2026
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30 de junho de 2026
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Maio
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4 de maio de 2026
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31 de julho de 2026
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Junho
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1º de junho de 2026
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31 de agosto de 2026
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Julho
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1º de julho de 2026
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30 de setembro de 2026
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Agosto
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3 de agosto de 2026
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30 de outubro de 2026
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Setembro
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1º de setembro de 2026
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30 de novembro de 2026
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Outubro
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1º de outubro de 2026
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30 de dezembro de 2026
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Novembro
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2 de novembro de 2026
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29 de janeiro de 2027
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Dezembro
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1º de dezembro de 2026
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26 de fevereiro de 2027
Todo trabalhador que possui saldo em contas ativas ou inativas do FGTS pode aderir ao saque-aniversário. A opção deve ser feita pelo aplicativo oficial do FGTS ou em uma agência da Caixa. Quem não fizer a adesão permanece automaticamente na modalidade tradicional, o saque-rescisão.
A mudança para o saque-aniversário é imediata. No entanto, quem decide voltar para o saque-rescisão precisa cumprir um período de carência. A mudança passa a valer apenas no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.
Como sacar o FGTS?
O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS:
- Faça login com a conta Gov.br;
- Acesse a opção "Saque-aniversário";
- Informe uma conta bancária para receber o crédito;
- Confirme a solicitação.
Também é possível sacar o dinheiro presencialmente nas agências da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Quanto é possível receber?
O valor varia conforme o saldo disponível nas contas do FGTS. A alíquota diminui conforme aumenta o saldo, mas há uma parcela adicional fixa.
Por exemplo, um trabalhador que possui R$ 1.000 no FGTS pode sacar R$ 450, sendo R$ 400 correspondentes à alíquota de 40% e R$ 50 da parcela adicional.
Posso antecipar o saque?
Sim. Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário podem contratar empréstimos usando os saques futuros como garantia, desde que a instituição financeira seja habilitada para operar essa modalidade.
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Desde novembro de 2025, as regras da antecipação foram alteradas. Para novas adesões, o trabalhador precisa aguardar 90 dias para autorizar a consulta ao saldo pelas instituições financeiras. Até 31 de outubro de 2026 é possível antecipar até cinco parcelas anuais, respeitados os limites estabelecidos pela regulamentação. A partir de novembro deste ano, o limite cai para três saques anuais, além de outras restrições para novas operações.