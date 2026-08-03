Nascidos em agosto já podem sacar o FGTS pelo saque-aniversário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores nascidos em agosto e que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem retirar, a partir desta segunda-feira (3/8), parte do saldo de suas contas. O dinheiro ficará disponível até 30 de outubro, conforme calendário da Caixa Econômica Federal.

Também termina neste mês o prazo para os trabalhadores nascidos em junho fazerem o saque. Caso o valor não seja retirado até 31 de agosto, os recursos retornam automaticamente para a conta do FGTS e só poderão ser movimentados em uma nova hipótese prevista em lei.

O saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar anualmente parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Em contrapartida, quem escolhe essa modalidade perde o direito de sacar o saldo integral da conta em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o recebimento da multa rescisória de 40%.

O pagamento pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS, com crédito em uma conta bancária de titularidade do trabalhador, ou realizado presencialmente nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Veja o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2026

Mês de aniversário Saque disponível a partir de Saque disponível até Janeiro 2 de janeiro de 2026 31 de março de 2026 Fevereiro 2 de fevereiro de 2026 30 de abril de 2026 Março 2 de março de 2026 29 de maio de 2026 Abril 1º de abril de 2026 30 de junho de 2026 Maio 4 de maio de 2026 31 de julho de 2026 Junho 1º de junho de 2026 31 de agosto de 2026 Julho 1º de julho de 2026 30 de setembro de 2026 Agosto 3 de agosto de 2026 30 de outubro de 2026 Setembro 1º de setembro de 2026 30 de novembro de 2026 Outubro 1º de outubro de 2026 30 de dezembro de 2026 Novembro 2 de novembro de 2026 29 de janeiro de 2027 Dezembro 1º de dezembro de 2026 26 de fevereiro de 2027

Todo trabalhador que possui saldo em contas ativas ou inativas do FGTS pode aderir ao saque-aniversário. A opção deve ser feita pelo aplicativo oficial do FGTS ou em uma agência da Caixa. Quem não fizer a adesão permanece automaticamente na modalidade tradicional, o saque-rescisão.

A mudança para o saque-aniversário é imediata. No entanto, quem decide voltar para o saque-rescisão precisa cumprir um período de carência. A mudança passa a valer apenas no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Como sacar o FGTS?

O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS:

Faça login com a conta Gov.br;

Acesse a opção "Saque-aniversário";

Informe uma conta bancária para receber o crédito;

Confirme a solicitação.

Também é possível sacar o dinheiro presencialmente nas agências da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Quanto é possível receber?



O valor varia conforme o saldo disponível nas contas do FGTS. A alíquota diminui conforme aumenta o saldo, mas há uma parcela adicional fixa.

Por exemplo, um trabalhador que possui R$ 1.000 no FGTS pode sacar R$ 450, sendo R$ 400 correspondentes à alíquota de 40% e R$ 50 da parcela adicional.

Posso antecipar o saque?

Sim. Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário podem contratar empréstimos usando os saques futuros como garantia, desde que a instituição financeira seja habilitada para operar essa modalidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde novembro de 2025, as regras da antecipação foram alteradas. Para novas adesões, o trabalhador precisa aguardar 90 dias para autorizar a consulta ao saldo pelas instituições financeiras. Até 31 de outubro de 2026 é possível antecipar até cinco parcelas anuais, respeitados os limites estabelecidos pela regulamentação. A partir de novembro deste ano, o limite cai para três saques anuais, além de outras restrições para novas operações.