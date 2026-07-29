Lucro do FGTS: Veja como consultar e quanto você pode receber na conta

A Caixa Econômica Federal deve creditar nas contas dos trabalhadores a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o final de agosto. O pagamento é automático e o banco aguarda a publicação da resolução do Conselho Curador no Diário Oficial da União para iniciar os depósitos.

O valor total a ser distribuído é de R$ 13,042 bilhões, o que corresponde a 89% do resultado de R$ 14,7 bilhões que o Fundo obteve em 2025.

Quem tem direito e qual o rendimento?

Receberão o crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O valor é proporcional ao saldo existente nessa data. Por exemplo, quem tinha R$ 10 mil na conta receberá um crédito de R$ 186,83.

Com o repasse, o rendimento total das contas atingirá 6,9%, superando a inflação de 4,26% registrada pelo IPCA em 2025. Essa remuneração já considera a correção oficial do fundo, que é de 3% ao ano mais a Taxa Referencial.

Como consultar o saldo do FGTS?

A consulta do extrato pode ser realizada pelo site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Para verificar pelo celular, siga os passos:

Baixe o aplicativo FGTS, disponível para iOS e Android. Caso seja o primeiro acesso, selecione a opção Cadastre-se. Informe seus dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Crie uma senha numérica e confirme o cadastro pelo link que será enviado ao seu e-mail. Abra o aplicativo novamente e faça o login com CPF e senha. Responda às perguntas adicionais e aceite os termos de uso para prosseguir. Para verificar o saldo de referência, clique em confira suas contas, depois em ver extrato e localize o valor registrado em dezembro de 2025.

É possível sacar o dinheiro?

Não. O valor do lucro é incorporado ao saldo total da conta do FGTS e só pode ser retirado nas condições previstas em lei, como:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Demissão sem justa causa;

Compra da casa própria;

Aposentadoria;

Tratamento de doenças graves;

Adesão ao saque-aniversário.

Em 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a correção das contas do FGTS deve, no mínimo, acompanhar a inflação medida pelo IPCA. Conforme a decisão, nos anos em que o rendimento for inferior, o Conselho Curador deverá definir uma forma de compensação.