Assine
overlay
Início Economia
DINHEIRO EXTRA

Lucro do FGTS: Veja como consultar e quanto você pode receber na conta

Caixa deposita R$ 13 bilhões até o fim de agosto. Saiba quem tem direito ao valor e confira o passo a passo para acessar seu extrato no aplicativo

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
29/07/2026 15:21

compartilhe

SIGA
×
Desde 25 de maio, trabalhadores passaram a ter a possibilidade de utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS para negociar débitos financeiros em atraso por meio do programa Novo Desenrola Brasil. A operação pode ser realizada diretamente pelo aplicativo do fundo e tem potencial para movimentar cerca de R$ 8,2 bilhões. O benefício é destinado a pessoas com renda mensal de até R$ 8.105, valor correspondente a cinco salários mínimos.
Veja como consultar quanto você vai receber do lucro do FGTS crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal deve creditar nas contas dos trabalhadores a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o final de agosto. O pagamento é automático e o banco aguarda a publicação da resolução do Conselho Curador no Diário Oficial da União para iniciar os depósitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O valor total a ser distribuído é de R$ 13,042 bilhões, o que corresponde a 89% do resultado de R$ 14,7 bilhões que o Fundo obteve em 2025.

Quem tem direito e qual o rendimento?

Receberão o crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O valor é proporcional ao saldo existente nessa data. Por exemplo, quem tinha R$ 10 mil na conta receberá um crédito de R$ 186,83.

Leia Mais

Com o repasse, o rendimento total das contas atingirá 6,9%, superando a inflação de 4,26% registrada pelo IPCA em 2025. Essa remuneração já considera a correção oficial do fundo, que é de 3% ao ano mais a Taxa Referencial.

Como consultar o saldo do FGTS?

A consulta do extrato pode ser realizada pelo site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Para verificar pelo celular, siga os passos:

  1. Baixe o aplicativo FGTS, disponível para iOS e Android.

  2. Caso seja o primeiro acesso, selecione a opção Cadastre-se.

  3. Informe seus dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Crie uma senha numérica e confirme o cadastro pelo link que será enviado ao seu e-mail.

  4. Abra o aplicativo novamente e faça o login com CPF e senha. Responda às perguntas adicionais e aceite os termos de uso para prosseguir.

  5. Para verificar o saldo de referência, clique em confira suas contas, depois em ver extrato e localize o valor registrado em dezembro de 2025.

É possível sacar o dinheiro?

Não. O valor do lucro é incorporado ao saldo total da conta do FGTS e só pode ser retirado nas condições previstas em lei, como:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Demissão sem justa causa;
  • Compra da casa própria;
  • Aposentadoria;
  • Tratamento de doenças graves;
  • Adesão ao saque-aniversário.

Em 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a correção das contas do FGTS deve, no mínimo, acompanhar a inflação medida pelo IPCA. Conforme a decisão, nos anos em que o rendimento for inferior, o Conselho Curador deverá definir uma forma de compensação.

Tópicos relacionados:

economia fgts lucro-do-fgts

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay