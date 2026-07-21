Assine
overlay
Início Economia
Veja os detalhes

Trabalhadores podem dividir R$ 13,2 bi referentes ao lucro do FGTS

Confira quem pode entrar no rateio. Com o incremento, cotistas terão o rendimento do saldo superior à inflação medida pelo IPCA

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/07/2026 14:53

compartilhe

SIGA
×
Saque FGTS aniversário: guia para receber o dinheiro em qualquer banco
A Caixa, gestora do FGTS, tem até o final de agosto para fazer o depósito nas contas vinculadas crédito: Divulgação

O governo federal deve distribuir R$ 13,2 bilhões entre os cotistas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), referentes ao lucro obtido com esses recursos em 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais



A medida será analisada nesta terça-feira (21/7) pelo grupo técnico de apoio ao Conselho Curador do FGTS, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Para que a quantia seja distribuída, a proposta precisa ser aprovada na reunião do Conselho do dia 28 de julho.

A Caixa Econômica Federal (CEF), que é a gestora do FGTS, tem até o final de agosto para fazer o depósito nas contas vinculadas.


Terão o direito de receber o crédito os cotistas com saldo nas contas ativas e inativas do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. O valor depositado será proporcional aos saldos existentes.

Com este incremento, os cotistas terão o rendimento do saldo superior à inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que em 2025 foi de 4,26%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Naturalmente, esse valor não pode ser descontado pelos titulares, sendo incorporado ao saldo do FGTS, que só pode ser sacado para os fins previstos em lei: demissão sem justa causa; compra da casa própria; aposentadoria; ou casos de doenças graves.

Esta distribuição de lucros do FGTS foi determinada em 2024 pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu que o saldo deve ser corrigido, no mínimo, pelo IPCA.

Tópicos relacionados:

caixa caixa-economica-federal distribuicao-de-lucros economia fgts lucros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay