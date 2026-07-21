Presidente da Fiemg mira no Custo Brasil para tornar a Indústria mais forte

Eleito nesta segunda-feira (20/7) como presidente da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) para a gestão 2027-2030, Guilherme Abrantes disse que pretende dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pela casa. Ele disse que o principal desafio é criar condições para fortalecer o setor industrial e mantê-lo em crescimento, recuperando a competitividade, o que passa pela redução do Custo Brasil.





Guilherme afirma que esse trabalho, que vem sendo feito há 8 anos, não é fácil. Para a Fiemg, a burocracia, a insegurança jurídica, a complexidade tributária, a infraestrutura deficiente, a energia cara, os juros elevados e o excesso de obrigações regulatórias encarecem a produção e afastam investimentos. Ele aposta na construção de um bom relacionamento com os governos federal e estadual para discutir as necessidades do setor.





Uma das prioridades para alcançar o objetivo da gestão é o investimento em educação para promover uma maior aproximação entre a formação profissional e as necessidades da indústria. Neste contexto, Guilherme destaca os resultados alcançados pelas escolas do Sesi (Serviço Social da Indústria) e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para suprir a falta de mão de obra qualificada.



Segundo a Federação, outro fator que limita o crescimento das empresas é o crédito caro. Assim, eles defendem a responsabilidade fiscal e a coordenação entre as políticas fiscal e monetária para permitir a redução sustentável dos juros, ampliar investimentos e estimular a modernização industrial. “Sem modernização, a indústria não anda. Para tanto, nós precisamos de crédito, dando condições para que a indústria consiga se inovar”, explicou.



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Tarifaço e eleições



Sobre o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos, que majorou a exportação de vários produtos brasileiros em 25% e passa a valer já a partir desta quarta-feira (22/7), Guilherme defende aprimorar a comunicação não só das entidades, mas do governo estadual e federal para reverter a situação. “Junto disso, eu espero que o estado atenda às empresas que vão sofrer com esse tarifaço com ajudas de crédito, possibilidades de inovação e, lógico, a condição de abertura de novos mercados”, acrescentou.



Quando o tema da entrevista coletiva se aproximou da política, mais especificamente as eleições federais e estaduais, o presidente eleito afirmou que a Fiemg é uma entidade apartidária que vai conversar com todos e buscar o que for melhor para seus repreentados: “Quem souber se comunicar melhor com a Fiemg, com os interesses da Indústria, é o que a Fiemg busca. Não tem que ter que ser do lado A, lado B ou lado C.”



