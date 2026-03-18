Fiemg e setor mineral apoiam restauração da fachada da Santa Casa BH

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e representantes do setor mineral participaram, em 11 de março, da apresentação dos avanços das obras de restauração da fachada da Santa Casa BH, instituição centenária e referência em saúde 100% SUS em Belo Horizonte. O encontro reuniu representantes do setor produtivo, patrocinadores e autoridades para conhecer o andamento da primeira etapa do projeto e as próximas fases da iniciativa.



A restauração integra um projeto amplo de valorização do patrimônio histórico da instituição e de modernização do complexo hospitalar, que busca unir preservação arquitetônica, inovação e desenvolvimento urbano. Durante o evento, foram apresentados os trabalhos já realizados na parte frontal do hospital, as técnicas empregadas na obra e os próximos passos da intervenção.



O projeto foi contemplado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e tem patrocínio de diversas empresas, entre elas AngloGold Ashanti, Cedro Mineração, Geopar, Grupo Avante, J. Mendes, Kinross Brasil e Minerita, além de outras companhias apoiadoras.

A primeira etapa da restauração recebeu cerca de R$ 9 milhões em recursos, e a estimativa inicial é de aproximadamente R$ 125 milhões em investimentos nas quatro etapas da intervenção, incluindo o projeto luminotécnico. A segunda fase, prevista para começar ainda em 2026, contemplará a restauração da ala D, seguida pela intervenção na fachada posterior do complexo hospitalar.



“Mobilizamos empresas que integram o Conselho Estratégico da Fiemg, especialmente do setor mineral, para contribuir com essa iniciativa. É uma forma de preservar a história e a arquitetura da guardiã da saúde em Minas Gerais, permitindo que a Santa Casa siga direcionando seus recursos assistenciais para aquilo que é sua essência: o cuidado com as pessoas.”

Flávio Róscoe

Presidente da Fiemg, sobre a mobilização para a restauração da fachada da Santa Casa BH

Diversibram 2026 será realizada em Belo Horizonte e reforça agenda de diversidade no setor mineral

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) realizará, em 14 de abril, em Belo Horizonte, a Diversibram 2026 – Mineração sem rótulos, evento que reforça o compromisso do setor mineral com a promoção da diversidade, equidade e inclusão. A quinta edição do encontro ocorrerá das 9h às 18h, em formato híbrido, ampliando o acesso de profissionais de diferentes regiões do país.

Consolidado como um dos principais fóruns sobre o tema na mineração brasileira, o evento reunirá especialistas, lideranças, empresas e representantes da sociedade para debater iniciativas e compartilhar experiências voltadas à construção de um ambiente mais diverso e representativo no setor.



A Diversibram 2026 conta com patrocínio da BHP (categoria Ouro) e da Nexa Resources (categoria Prata). As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Mais informações em: https://ibram-eventos.com. br/event-landing-page/203/pt



Fórum Brasil-EUA sobre minerais críticos discute cooperação e transição energética

A AmCham Brasil, o Citi, a U.S. Chamber of Commerce e a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil promovem hoje em São Paulo o Brazil-U.S. Forum on Critical Minerals. O evento será realizado das 8h30 às 17h30 e reunirá empresas, investidores e autoridades governamentais do Brasil e dos Estados Unidos.



O fórum discutirá temas como minerais críticos e cadeias de suprimento de terras raras, o ambiente regulatório e de negócios no Brasil, além de oportunidades de investimento e o papel estratégico da cooperação entre os dois países para fortalecer cadeias de suprimento mais resilientes e competitivas.



No contexto da transição energética global, o debate reforça a relevância do Brasil como fornecedor e parceiro estratégico no desenvolvimento de cadeias ligadas a minerais essenciais para tecnologias e energia de baixo carbono.



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Mais informações: https://liga.amcham.com.br/brazil-u-s-forum-on-critical-minerals/

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.