Academia Internacional da Qualidade homenageia Gustavo Werneck

A Academia Internacional da Qualidade (IAQ) realizará, no próximo dia 10 (terça-feira), a cerimônia de entrega da Medalha Marcos E. J. Bertin de Qualidade em Governança a Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, em reconhecimento à sua destacada atuação na promoção da excelência em gestão e governança corporativa.



O evento acontecerá no escritório da Gerdau, em Belo Horizonte (Avenida Afonso Pena, 4100, 10º andar), com recepção às 8h30 e início da cerimônia às 9h. A solenidade também poderá ser acompanhada de forma online.



Reconhecido como uma das principais lideranças da indústria brasileira, Gustavo Werneck vem se consolidando como referência nacional em gestão estratégica, inovação e fortalecimento da governança corporativa. À frente da Gerdau, tem conduzido a companhia com foco em disciplina operacional, geração de valor e sustentabilidade, posicionando-a como protagonista no setor do aço. Recentemente, foi destacado como um dos líderes mais admirados da indústria do aço no Brasil, reforçando sua relevância no cenário empresarial.



A Medalha Marcos E. J. Bertin de Qualidade em Governança é concedida a lideranças que contribuem de forma consistente para o avanço de práticas sólidas de governança, ética e excelência organizacional.



US$ 5,5 bi

é o valor do catálogo estruturado de projetos nacionais apresentado pela ApexBrasil para a atração de investimentos estrangeiros, no PDAC, realizado em Toronto, no Canadá, entre os dias 1 e 4 de março

AngloGold Ashanti registra crescimentoe avanço em segurança

A AngloGold Ashanti divulgou na semana passada seus resultados de 2025 com forte crescimento nos principais indicadores. A companhia produziu 3,1 milhões de onças de ouro globalmente, triplicou o fluxo de caixa livre para US$ 2,9 bilhões e dobrou o Ebitda ajustado, que alcançou US$ 6,3 bilhões.



Na América Latina, a produção somou 505 mil onças, sendo 326 mil no Brasil. No país, 2025 também foi marcado pela criação do Instituto AngloGold Ashanti, pela consolidação do programa Full Asset Potential e pela conclusão da descaracterização da barragem CDS II, em Santa Bárbara, Minas Gerais.

Vale anuncia Marcio Antonio Chiumento como novo integrante do Conselho

A Vale (VALE3) informou, na noite da última quinta-feira (26/2), a nomeação de Marcio Antonio Chiumento para o cargo vago em seu Conselho de Administração. A indicação ainda será submetida à ratificação dos acionistas, com Assembleia Geral prevista para 30 de abril de 2026.



Natural do Paraná, com mais de duas décadas de atuação no sistema financeiro, Chiumento construiu carreira no Banco do Brasil e atualmente ocupa posição de destaque na Previ, o maior fundo de pensão do país. O executivo faz parte do Conselho de Administração da Neoenergia e ocupa a vice-presidência do conselho da Tupy, empresas investidas pela Previ.



“Precisamos aprender a cuidar uns dos outros de forma completa, e isso é possível com a criação de ambientes de trabalho saudáveis, políticas centradas no bem-estar e uma cultura que normalize o cuidado com corpo e mente”

Ana Sanches CEO da Anglo American Brasil Divulgação/Ibram

Ana Sanches

CEO da Anglo American Brasil

