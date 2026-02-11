Minas Gerais e Pará concentram 83,4% da produção mineral

A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou o Anuário Mineral Brasileiro – Principais Substâncias Metálicas 2025, principal publicação oficial de consolidação estatística do setor mineral brasileiro. O levantamento reúne informações declaradas pelas empresas mineradoras por meio dos Relatórios Anuais de Lavra (RAL) e dos dados de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), tendo como referência o ano-base 2024.

De acordo com o Anuário, as 14 principais substâncias metálicas, somadas à grafita, alcançaram R$ 220,5 bilhões em valor da produção mineral, o que corresponde a cerca de 82% de toda a produção mineral do país no período. O ferro manteve protagonismo absoluto, sendo responsável por 71% do valor total produzido, confirmando sua centralidade na estrutura da mineração nacional.

O documento evidencia ainda a forte concentração regional da atividade. Minas Gerais e Pará, juntos, responderam por 83,4% do valor da produção mineral brasileira, consolidando-se como os dois principais polos do setor. Essa relevância também se reflete na arrecadação de Cfem, que somou R$ 7 bilhões em 2024 para as principais substâncias metálicas e a grafita, com ampla predominância dessas duas unidades da federação.

No comércio exterior, a mineração seguiu como um dos pilares da balança comercial brasileira. As exportações das principais substâncias metálicas atingiram US$ 59,9 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 17,9 bilhões, reforçando o saldo positivo do setor. Ao longo de 2024, o país contou com 274 minas em produção, sendo 83 delas com produção superior a 1 milhão de toneladas de ROM por ano, além da existência de 4.996 títulos minerários outorgados, entre autorizações de pesquisa, concessões de lavra e permissões de lavra garimpeira.

Nexa certificada em gestão social em Minas

A Nexa Resources obteve a certificação ABNT NBR 16001:2012 em sua unidade de Três Marias (MG), norma que atesta a adoção de um sistema estruturado de gestão da responsabilidade social, com foco em desenvolvimento sustentável, transparência e engajamento das partes interessadas. A certificação reconhece iniciativas como o programa Nexa Transforma, voltado ao fortalecimento da economia local, do empreendedorismo e da cultura.

O processo envolveu auditorias, análise documental e medição de desempenho, reforçando o compromisso da companhia com a melhoria contínua. A Nexa é uma das maiores produtoras globais de zinco, tendo como acionista controlador a Votorantim S.A..

Gerdau renova patrocínio do Campeonato Mineiro

A Gerdau seguirá como patrocinadora do Campeonato Mineiro de Futebol em 2026, pelo quinto ano consecutivo. Nos jogos decisivos – semifinais e final –, a empresa promoverá novamente a ação do Troféu Craque de Aço, entregue aos melhores atletas em campo.

O troféuterá design inédito e será produzido com aço Gerdau 100% reciclável. A 112ª edição do Campeonato Mineiro contará com 12 clubes e mantém-se como uma das principais vitrines do futebol brasileiro, reunindo tradição, torcedores e atletas de todo o estado.

É um ano difícil, e nós vamos ter que fazer trabalho dobrado: o que se iria fazer em um ano tem que fazer em seis meses. Esta comissão pode ser um ponto de referência da interlocução Joaquim Passarinho Deputado federal (PL-PA) eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados



