MME estabelece regras para emissão de debêntures para projetos de minerais

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou a Portaria nº 120, que estabelece regras para emissão de debêntures voltadas a projetos de transformação de minerais estratégicos, com divulgação prevista para amanhã. Pelas normas, “até 49% dos recursos captados poderão ser destinados às etapas de lavra e desenvolvimento de mina, desde que vinculadas a projetos de transformação mineral”. O investimento estimado é de “R$ 5,2 bilhões por ano, sendo R$ 3,7 bilhões em transformação mineral e R$ 1,5 bilhão em lavra e beneficiamento”. A portaria define ainda “o cobalto, o cobre, o lítio, o níquel e elementos de terras raras como minerais estratégicos para a transição energética”, elegíveis para debêntures com benefícios fiscais.

O ministro Alexandre Silveira afirmou que a medida inaugura nova fase para o setor mineral: “Hoje marcamos o início de uma nova era para o setor mineral brasileiro […] Vamos trabalhar para sensibilizar as demais pastas sobre essa pauta e levar esses pontos ao Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM)”.

A iniciativa busca atrair investimentos para materiais usados em baterias e ímãs de motores elétricos, incluindo projetos de sulfato de níquel e cobalto em São Paulo e no Pará e plantas de carbonato de lítio em Minas Gerais. A portaria foi construída com base em análises técnicas alinhadas ao Decreto nº 11.964/2024 e integra a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.



US$ 450 milhões

foi o valor da venda da participação de 50% pertencentes à Prumo em um terminal de minério de ferro no Porto do Açu. Os outros 50% permanecem com a Anglo American. Do lado comprador, está uma parceria entre a gestora 3Point2 e o BTG Pactual



Gerdau é destaque no Ranking Merco Talento 2025 pelo 3º ano consecutivo



A Gerdau foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo no Ranking Merco Talento 2025, como a única produtora de aço entre as 100 companhias que mais se destacam na atração e retenção de talentos no Brasil. A empresa manteve a liderança na categoria “Mineração, Siderurgia e Metalurgia” e ocupa o 51º lugar no ranking geral, segundo o levantamento do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) referente ao período 2024/2025.

Segundo Flávia Nardon, diretora de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, “é uma honra estarmos pelo terceiro ano consecutivo e sermos a única produtora de aço a compor a lista das cem empresas que mais chamaram atenção como marca empregadora. Nosso propósito é empoderar pessoas que constroem o futuro, e esse reconhecimento reforça o compromisso que temos em colocar as pessoas no centro de tudo que fazemos”.

Com 124 anos de história e mais de 30 mil colaboradores, a Gerdau é a maior recicladora da América Latina, transformando 10 milhões de toneladas de sucata por ano – cerca de 70% de sua produção. A companhia mantém uma das menores médias de emissões do setor, com 0,85 t de CO2e por tonelada de aço, ante a média global de 1,92 t, e projeta reduzir o índice para 0,82 t até 2031. As ações estão listadas na B3 e na NYSE.



Cuiabá sediará a Expominério 2025, maior encontro mineral do Centro-Oeste

Cuiabá recebe, de 26 a 28 de novembro, a Expominério, maior evento do setor mineral no Centro-Oeste e um dos mais relevantes do país. A feira chega em um momento de forte expansão da mineração brasileira, que movimentou cerca de R$ 270 bilhões em 2024 e respondeu por quase metade da balança comercial nacional. A programação reunirá mineradoras globais, cooperativas, empresas de tecnologia, órgãos governamentais e especialistas, com mais de 30 horas de palestras, painéis técnicos, exposição de equipamentos e 13 minicursos sobre temas como geotecnia, segurança, inovação, tributação e sustentabilidade.

Entre os mais de 120 palestrantes confirmados está o professor Caio Bartine, referência nacional em matéria legal e tributária mineral. Um dos destaques será o lançamento do Protocolo Ouro sem Mercúrio, iniciativa pioneira da Baixada Cuiabana voltada à eliminação do uso do mercúrio e ao fortalecimento da mineração sustentável. A feira também abre espaço para produtores rurais e empresários interessados em tecnologias que aproximam mineração e agronegócio. A entrada é gratuita e as inscrições estão disponíveis no site oficial.

“Responsável hoje por mais de metade do superávit da balança comercial brasileira, o setor mineral consolidou-se não apenas como relevante gerador de empregos, mas também como fiel garantidor da estabilidade da própria moeda nacional”

André Mendes Moreira

Sócio do Sacha Calmon Misabel Derzi Advogados

