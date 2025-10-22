Exposibram 2025: maior hub de mineração da América Latina será em Salvador



Reconhecida como uma das maiores exposições de mineração da América Latina, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) chega à edição de 2025 consolidada como o principal hub de experiências do setor mineral. Realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a Exposibram reúne as principais mineradoras de atuação global, além de grandes fornecedores de produtos e serviços ligados à cadeia mineral.

O evento acontecerá no Centro de Convenções Salvador, localizado na Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, entre os dias 27 e 30 de outubro. A exposição funcionará no dia 27, das 16h às 21h, e nos dias 28, 29 e 30, das 13h às 20h. Durante a feira, serão apresentadas as mais recentes tendências em tecnologia, equipamentos, softwares e soluções inovadoras voltadas à indústria mineral. Além disso, o público terá acesso a informações sobre investimentos e gestão, obtendo uma visão ampla e estratégica do mercado.



O Congresso Brasileiro de Mineração, parte integrante da programação, contará com sessões magnas e painéis temáticos simultâneos, abordando o cenário atual da mineração mundial. Especialistas renomados, representantes do setor produtivo, do governo e do terceiro setor participarão dos debates, promovendo um ambiente de alto nível para troca de conhecimento, experiências e visões de futuro. A programação inclui ainda minicursos presenciais voltados ao aprimoramento profissional, com oportunidades exclusivas de capacitação ministradas por grandes nomes do setor.



Entre o público esperado estão CEOs e executivos da indústria mineral mundial, empresários da cadeia de suprimentos, pesquisadores, professores, estudantes universitários e autoridades nacionais e estrangeiras. Após o sucesso da edição anterior, realizada em Belo Horizonte, a Exposibram 2025 promete fortalecer ainda mais sua posição como o maior e mais completo evento da mineração na América Latina.



A edição deste ano conta com o patrocínio master de BHP, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Governo do Estado da Bahia, Hydro e Vale; Diamante de Aeolus, Ero e CMOC; Platina de Bahiagás, Governo do Estado da Bahia, Elecmetal, Huawei, Hexagon e U&M; Ouro de Anglo American, Kinross e Nexa; Prata de Energy Fuels, Geosol, Mineração Usiminas e Petrobahia; e Bronze de Accenture, Alcoa, Armac, CBMM, CBA, Hatch, Taboca, Mosaic, Samarco.

A Exposibram 2025 também conta com o apoio institucional de 24+ Mineração, Abem, Associação Baiana de Geólogos, Abimaq, ABM, Abremi, ACMinas, Amcham, Apemi, BCCC e Cetem, além do apoio editorial de BNews, Brasil Mineral, Cidades & Minerais, Climatempo, Conexão Mineral e EaeMáquinas.



Vale e Fundação Gorceix firmam protocolo para criação de Centro de Excelência em Mineração

A Vale e a Fundação Gorceix (FG) assinaram um protocolo de intenções para avaliar a viabilidade de criação de um Centro de Desenvolvimento e Excelência em Mineração e Exploração Mineral, em Ouro Preto. O documento foi formalizado por Cristovam Paes de Oliveira, presidente executivo da FG, e Rafael Jabur Bittar, vice-presidente Executivo Técnico da Vale. O futuro centro será instalado no Parque Tecnológico Henri Gorceix, projeto da Fundação Gorceix que será implantado na Fazenda Jacuba, em Ouro Preto. A iniciativa tem como objetivo desenvolver métodos e tecnologias inovadoras para o setor mineral, com foco em ações técnicas, científicas, educacionais e culturais voltadas a uma mineração mais eficiente e sustentável.

DECRETO

INDÚSTRIA QUE USA PLÁSTICO TERÁ META DE RECICLAGEM

São Paulo – Após três anos de debates, o governo federal publicou ontem o decreto federal do plástico (12.688/2025) que define regras para a logística reversa deste material no Brasil ao regulamentar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (12.305/2010). O texto estabelece metas de reciclagem para indústrias cujos produtos geram resíduos plásticos após o consumo e também cria metas de uso de plástico reciclado na composição de novos produtos e embalagens.

Segundo a campanha da ONU sobre plástico, todos os dias o equivalente a 2.000 caminhões de lixo cheios de resíduos plásticos são despejados em rios e nos mares do planeta. No atual ritmo de descarte, em 2050 deve haver mais plástico do que peixe nos oceanos. E, no Brasil, estudo mostra que hoje mais plástico vai para os mares do que para a reciclagem.



Assinado pelo presidente Lula e pela ministra Marina Silva, o texto estabelece regras que pretendem movimentar gigantes como a indústria do plástico, de alimentos e de higiene pessoal, além da própria indústria recicladora, que foram implicados no processo. Todas elas, junto a movimentos sociais ambientalistas e de catadores, acompanham há dois anos o vaivém do texto entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

"Estamos falando de quase todo o mercado. No ano passado, só de resíduo domiciliar urbano foram 13 milhões de toneladas de plástico no Brasil. Temos um potencial de recuperação, valorização e reutilização enorme", afirma Carlos da Silva Filho, consultor da ONU para resíduos sólidos. "O setor é gigantesco, e há interesse da indústria de alimentos, de cosméticos, de tintas... Cerca de 25% das embalagens são plásticas, e o governo ouviu as várias partes envolvidas na busca por acomodar todo mundo", afirma Paulo Teixeira, presidente da Abiplast ( Associação Brasileira da Indústria Plástica).

O decreto define o que é embalagem plástica e abarca os chamados plásticos primários, secundários e terciários, mexendo com ainda mais setores da economia. Define também metas de reciclagem e estabelece que novos produtos plásticos precisam utilizar materiais reciclados em sua composição, num modelo que busca incentivar a valorização deste material no mercado de reciclagem.

"Deste conselho, vão partir as decisões estratégicas para o futuro da mineração no Brasil. O objetivo é contribuir para que o país possa se posicionar internacionalmente como não somente um supridor desses minerais, mas também utilizando esses recursos para gerar riquezas no nosso próprio território. Inauguramos hoje um novo capítulo da história da mineração, introduzindo uma governança pioneira no setor e promovendo a necessária articulação interministerial. É o caminho seguro para que a nação possa lançar mão de todo o potencial dos minerais, incluindo também os críticos e estratégicos"

Alexandre Silveira

Ministro de Minas e Energia



163 mil pessoas

é o público que já participou do Programa de Educação Ambiental (PEA), desenvolvido há mais de 20 anos pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)

