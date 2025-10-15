Dr. Edson de Resende Castro é o novo presidente da Feam

O governo de Minas Gerais anunciou a nomeação do Dr. Edson de Resende Castro como novo presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Reconhecido por sua trajetória exemplar no Ministério Público de Minas Gerais e por sua dedicação à causa pública, o Dr. Edson chega à presidência da Feam com uma sólida bagagem jurídica e técnica, marcada pelo compromisso com a ética, o rigor institucional e a proteção do meio ambiente.

Promotor de Justiça desde 1992, o Dr. Edson atuou por mais de três décadas no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), onde coordenou, de 2004 a 2024, o Centro de Apoio Operacional Eleitoral, além de ter exercido, de 2007 a 2024, a coordenação da Central de Apoio Técnico (CAT) — unidade de referência nacional, que reúne perícias ambientais e de outras áreas especializadas em suporte à atuação ministerial.

Sua experiência e reconhecida competência técnica o levaram a integrar, entre 2022 e 2023, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na qualidade de membro auxiliar, ampliando sua atuação em âmbito nacional.

Acadêmico respeitado, o Dr. Edson é professor de Direito Eleitoral e autor de obras consagradas, entre as quais se destaca o “Curso de Direito Eleitoral” (12ª edição, 2024, Editora Del Rey) – referência para estudantes, magistrados e operadores do Direito em todo o país. É também coautor em diversas obras jurídicas e foi agraciado com a Medalha do Mérito Acadêmico pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), em reconhecimento à sua contribuição à formação jurídica e ao fortalecimento das instituições democráticas.

Com sua nomeação para a presidência da Feam, o governo de Minas reafirma o compromisso com uma gestão ambiental técnica, transparente e pautada no interesse público, sob a liderança de um gestor cuja trajetória combina competência jurídica, sensibilidade ambiental e espírito público.

A expectativa é de que o Dr. Edson conduza a Feam em uma nova etapa de inovação, fortalecimento institucional e aprimoramento das políticas ambientais, consolidando o papel de Minas Gerais como referência nacional em sustentabilidade e governança ambiental.

Cedro e Gás Verde inovam com descarbonização da logística de mineração

A Cedro Mineração e a Gás Verde, maior produtora de biometano da América Latina, firmaram parceria para desenvolver um projeto piloto de descarbonização de frota na mineração brasileira. Durante o mês de outubro, a Cedro utilizará um caminhão movido a Gás Natural Veicular (GNV) para o transporte de minério de ferro entre Mariana e o Terminal Fazendão da Vale.

As emissões do veículo serão neutralizadas por meio do Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CGOB), fornecido pela Gás Verde. Com a iniciativa, a Cedro Mineração, que atualmente opera com caminhões a diesel, pretende reduzir até 99% das emissões de sua frota.

Ministro anuncia R$ 1,7 bi para novas balsas de minério no Amazonas

A LHG Mining recebeu no Estaleiro Juruá, em Manaus, as primeiras balsas de minério de ferro construídas em parceria com a Hermasa. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou da entrega e anunciou investimento de R$ 1,7 bilhão para a produção de 188 embarcações, financiadas pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM).

O projeto inclui 128 balsas construídas no Amazonas e outras 60 graneleiras, além de dois empurradores, pela Hermasa. Segundo o ministro, a iniciativa reforça a política do governo federal de retomada da indústria naval e de estímulo à sustentabilidade. “As entregas que estamos fazendo hoje estimulam a descarbonização, a redução de custos logísticos e a geração de emprego e renda no Amazonas, especialmente para a população ribeirinha”, afirmou Costa Filho.

O investimento integra o financiamento de R$ 3,7 bilhões do BNDES à LHG Logística para a construção de 400 balsas e 15 empurradores em seis estaleiros nacionais. O objetivo é ampliar o escoamento hidroviário de minério de ferro e manganês, reduzindo a dependência do transporte rodoviário e fortalecendo a navegação fluvial como alternativa logística e ambientalmente mais limpa.

“Esse Conselho fará planejamento sobre todos minerais e poderemos, por meio dele, fazer todo planejamento através de resoluções e até decretos presidenciais e ter uma melhor governança do setor mineral nacional”, afirmou Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.







MINISTRO DESCARTA HORÁRIO DE VERÃO ESTE ANO

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem que o governo federal está “completamente seguro” de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano.

De acordo com Silveira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne todo mês para tratar da segurança energética nacional e também da modicidade tarifária – princípio que garante a cobrança de tarifas justas. "Chegamos à conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano.”

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa “Bom Dia, Ministro”, Silveira lembrou que o Brasil é um país que depende naturalmente de suas hidrelétricas. “Elas nos dão segurança energética e dependem das nossas térmicas. Por isso, estamos implementando e vamos, na próxima semana, lançar o leilão das térmicas.”

Segundo o ministro, o Brasil é um país com grande capacidade para produzir energia renovável que, embora limpa, tem a característica de ser intermitente, por depender de fatores naturais. Para lidar com isso, o governo federal aposta no armazenamento por baterias.

"São energias ainda intermitentes. Por isso, também estamos com uma expectativa muito grande de lançar, ainda neste ano, nosso leilão de bateria. A gente vai literalmente armazenar vento. O vento vai ser armazenado através das baterias.”

O ministro explicou que, com as baterias, será possível armazenar a energia solar, por exemplo. “Através da bateria, vamos ter o sol até 22 horas armazenado. Energia solar armazenada em baterias. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema”, completou.

84,5 milhões

de toneladas foi a produção de minério de ferro atingida pela Rio Tinto em Pilbara (Austrália), no primeiro trimestre do ano

