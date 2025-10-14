Assine
HORÁRIO DE VERÃO

Governo descarta a volta do horário de verão este ano

Ministro alegou que país deve apostar em baterias para armazenamento de energias limpas

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
14/10/2025 20:56

Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira afirma que horário de verão não irá retornar este ano
Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira afirma que horário de verão não irá retornar este ano crédito: Ricardo Botelho/MME

 O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira (14/10) que a retomada do horário de verão não será implementada este ano devido ao planejamento da pasta.

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que acompanha e avalia a segurança do suprimento eletro energético, concluiu que as hidroelétricas e usinas termoelétricas não ficarão sobrecarregadas no período de maior demanda.

"Chegamos a conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano. Estamos completamente seguros de que não precisamos do horário de verão este ano", afirmou Silveira em entrevista ao programa "Bom dia, Ministro" do Canal Gov.

Silveira também afirmou que o país deve apostar no leilão de baterias para armazenamento de energia eólica e solar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou que o uso do horário de verão não gerava a economia de energia suficiente para justificar a alteração de uma hora no dia.

