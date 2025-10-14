Governo descarta a volta do horário de verão este ano
Ministro alegou que país deve apostar em baterias para armazenamento de energias limpas
compartilheSIGA
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira (14/10) que a retomada do horário de verão não será implementada este ano devido ao planejamento da pasta.
Leia Mais
"Chegamos a conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano. Estamos completamente seguros de que não precisamos do horário de verão este ano", afirmou Silveira em entrevista ao programa "Bom dia, Ministro" do Canal Gov.
Silveira também afirmou que o país deve apostar no leilão de baterias para armazenamento de energia eólica e solar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou que o uso do horário de verão não gerava a economia de energia suficiente para justificar a alteração de uma hora no dia.