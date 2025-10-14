BH: Câmara aprova redução do recuo obrigatório para construções em rodovias

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A Câmara de Belo Horizonte aprovou, nesta terça-feira (14/10), o Projeto de Lei 400/2025, que reduz o recuo obrigatório para construções às margens de rodovias na cidade. A proposta, de autoria da Prefeitura, recebeu 38 votos e agora segue para ser sancionada.

O texto altera a faixa de 15 metros, que não poderia ser construída, para apenas cinco, desde que seja aprovada pelo Conselho Municipal de Política Urbana.

Com a medida, os imóveis que estejam próximos às rodovias poderão ser regularizados. Segundo o vice-líder do governo, vereador Diego Sanches (Solidariedade), a medida também permite que vias como o Anel Rodoviário sejam integradas à cidade.

Um substitutivo apresentado por vereadores de esquerda, que garantia a permanência de ocupações existentes até novembro de 2019 e proibia a redução em áreas de preservação ambiental, foi rejeitado por 32 parlamentares.