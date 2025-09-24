Mineração abre ciclo do Projeto Eloos em Nova Lima com debates de alto níve

Assine
EC
Eduardo Couto

Eduardo Couto
Gabriel Guimarães
(Sebastian SMITH
EC
Eduardo Couto
Repórter
GG
Gabriel Guimarães
Repórter
(S
(Sebastian SMITH
Repórter
24/09/2025 13:10

Rubens Menin Presidente dos Conselhos de Administração da Itatiaia e da CNN Brasil - (crédito: Divulgação)
Rubens Menin Presidente dos Conselhos de Administração da Itatiaia e da CNN Brasil crédito: Divulgação
 

 

O setor mineral foi o escolhido para inaugurar, nessa segunda-feira (22), o Projeto Eloos, iniciativa da Itatiaia e da CNN Brasil, que busca fomentar o diálogo e propor soluções concretas para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A abertura, realizada na histórica Mina de Águas Claras, da Vale, em Nova Lima, reuniu alguns dos principais nomes da mineração brasileira, além de autoridades políticas e institucionais.

Os anfitriões do encontro foram o empresário Rubens Menin, presidente dos Conselhos de Administração da Itatiaia e da CNN Brasil; João Vitor Xavier, CEO da CNN Brasil e vice-presidente da Holding Itasat; e Bruno Bianchini, vice-presidente Comercial e de Marketing da Itatiaia. Juntos, receberam as autoridades e participantes, reforçando a relevância do setor para Minas Gerais e para o país.
A solenidade de abertura contou ainda com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, reforçando o peso institucional do evento.


Painéis temáticos

1º Painel – Marco Regulatório: Desafios e Futuro Sustentável

Mediado pelo jornalista Márcio Gomes, o debate contou com a presença de Diego Andrade, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; Flávio Roscoe, presidente da Fiemg; Marília Melo, secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais; e Leonardo Guimarães, sócio-fundador da GVM Advogados.


2º Painel – Reparar para Avançar: O Desafio ESG na Mineração
Sob mediação da jornalista Edilene Lopes, reuniram-se no palco o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Morais Filho; o CEO da Itaminas, Thiago Toscano; o CEO da Samarco, Rodrigo Vilela; o presidente do Conselho da Cedro Participações, Lucas Kallas; e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Augusto Anastasia.


3º Painel – Mineração Inteligente, Inovação e Dados
Encerrando a programação, especialistas discutiram tecnologia e inovação no setor: Victor Salles, especialista em IA da Proteus Academy; Argeu Géo Filho, VP de Operações da Itaminas; Otto Levy, diretor de Investimentos da CSN Mineração; Fernando Coura, do Conselho da Petrobras; e Rafael Bittar, vice-presidente executivo técnico da Vale.


Nova plataforma de diálogo
O Projeto Eloos nasce como uma plataforma independente, apartidária e plural, voltada para o desenvolvimento de Minas Gerais, reunindo iniciativa privada e poder público em torno de debates estratégicos. A escolha da mineração para abrir o ciclo reforça o peso do setor na economia do estado e a necessidade de alinhar sua evolução aos princípios de sustentabilidade e inovação.


Silveira anuncia criação do Conselho Nacional de Política Mineral

Durante a abertura do Projeto Eloos, realizado nessa segunda-feira (22) em Nova Lima, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, órgão responsável por definir diretrizes e políticas públicas para o setor.

O colegiado será composto por 16 ministros de Estado, representantes da sociedade civil organizada e da academia, com a missão de consolidar uma mineração segura, legal, pujante e sustentável, alinhada à importância crescente do setor para a economia brasileira.

 

Summit Minas e Energia | LIDE Minas Gerais


Na próxima segunda-feira, 29 de setembro, o LIDE Minas Gerais, sob a presidência da empresária Patrícia Leiva, promoverá o Summit Minas e Energia, um dos mais relevantes encontros sobre os rumos estratégicos da matriz energética e mineral brasileira. O evento será realizado na Fiemg, em Belo Horizonte, reunindo líderes empresariais, autoridades e especialistas que são referência nacional em suas áreas.
Com o tema “Energia e Mineração: os rumos estratégicos da matriz brasileira”, o encontro contará com a presença de nomes de peso, entre eles: o governador Romeu Zema, o presidente da Cedro Participações, Lucas Kallas, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a secretária de Meio Ambiente, Marília Carvalho, o CEO da Itaminas, Thiago Toscano, o sócio da Galápagos Capital, Gabriel Guimarães, a diretora jurídica da Samarco, Najla Lamounier, e o CEO da Cemig, Reynaldo Passanezi, além de líderes como Fernando Coura, José Eustáquio, Bruno Caio David, Patrícia Ellen e o advogado Fábio Figueiredo, membro da Comissão Especial de Direito Minerário da OAB Federal, cuja atuação tem sido decisiva para o fortalecimento institucional e jurídico do setor.
Segundo Patrícia Leiva, presidente do LIDE Minas Gerais, o encontro reforça a missão da entidade em aproximar empresários e autoridades para a construção de agendas estratégicas que impactam diretamente o futuro do país.
O Summit será um espaço privilegiado para o debate de soluções, troca de experiências e geração de conexões de alto nível, reafirmando Minas Gerais como protagonista nas discussões sobre energia e mineração no Brasil.



