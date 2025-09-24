Mineração abre ciclo do Projeto Eloos em Nova Lima com debates de alto níve

Mais lidas
compartilheSIGA NO
O setor mineral foi o escolhido para inaugurar, nessa segunda-feira (22), o Projeto Eloos, iniciativa da Itatiaia e da CNN Brasil, que busca fomentar o diálogo e propor soluções concretas para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A abertura, realizada na histórica Mina de Águas Claras, da Vale, em Nova Lima, reuniu alguns dos principais nomes da mineração brasileira, além de autoridades políticas e institucionais.
1º Painel – Marco Regulatório: Desafios e Futuro Sustentável
Durante a abertura do Projeto Eloos, realizado nessa segunda-feira (22) em Nova Lima, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, órgão responsável por definir diretrizes e políticas públicas para o setor.
Summit Minas e Energia | LIDE Minas Gerais
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.