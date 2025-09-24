Mineração abre ciclo do Projeto Eloos em Nova Lima com debates de alto níve

O setor mineral foi o escolhido para inaugurar, nessa -feira (22), o Projeto Eloos, iniciativa da Itatiaia e da CNN Brasil, que busca fomentar o diálogo e propor soluções concretas para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A abertura, realizada na histórica Mina de Águas Claras, da Vale, em Nova Lima, reuniu alguns dos principais nomes da mineração brasileira, além de autoridades políticas e institucionais.

Os anfitriões do encontro foram o empresário Rubens Menin, presidente dos Conselhos de Administração da Itatiaia e da CNN Brasil; João Vitor Xavier, CEO da CNN Brasil e vice-presidente da Holding Itasat; e Bruno Bianchini, vice-presidente Comercial e de Marketing da Itatiaia. Juntos, receberam as autoridades e participantes, reforçando a relevância do setor para Minas Gerais e para o país.

A solenidade de abertura contou ainda com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, reforçando o peso institucional do evento.





Painéis temáticos

1º Painel – Marco Regulatório: Desafios e Futuro Sustentável

Mediado pelo jornalista Márcio Gomes, o debate contou com a presença de Diego Andrade, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; Flávio Roscoe, presidente da Fiemg; Marília Melo, secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais; e Leonardo Guimarães, sócio-fundador da GVM Advogados.





2º Painel – Reparar para Avançar: O Desafio ESG na Mineração

Sob mediação da jornalista Edilene Lopes, reuniram-se no palco o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Morais Filho; o CEO da Itaminas, Thiago Toscano; o CEO da Samarco, Rodrigo Vilela; o presidente do Conselho da Cedro Participações, Lucas Kallas; e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Augusto Anastasia.





3º Painel – Mineração Inteligente, Inovação e Dados

Encerrando a programação, especialistas discutiram tecnologia e inovação no setor: Victor Salles, especialista em IA da Proteus Academy; Argeu Géo Filho, VP de Operações da Itaminas; Otto Levy, diretor de Investimentos da CSN Mineração; Fernando Coura, do Conselho da Petrobras; e Rafael Bittar, vice-presidente executivo técnico da Vale.





Nova plataforma de diálogo

O Projeto Eloos nasce como uma plataforma independente, apartidária e plural, voltada para o desenvolvimento de Minas Gerais, reunindo iniciativa privada e poder público em torno de debates estratégicos. A escolha da mineração para abrir o ciclo reforça o peso do setor na economia do estado e a necessidade de alinhar sua evolução aos princípios de sustentabilidade e inovação.





Silveira anuncia criação do Conselho Nacional de Política Mineral

Durante a abertura do Projeto Eloos, realizado nessa -feira (22) em Nova Lima, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, órgão responsável por definir diretrizes e políticas públicas para o setor.

O colegiado será composto por 16 ministros de Estado, representantes da sociedade civil organizada e da academia, com a missão de consolidar uma mineração segura, legal, pujante e sustentável, alinhada à importância crescente do setor para a economia brasileira.

Summit Minas e Energia | LIDE Minas Gerais





Na próxima segunda-feira, , o LIDE Minas Gerais, sob a presidência da empresária Patrícia Leiva, promoverá o Summit Minas e Energia, um dos mais relevantes encontros sobre os rumos estratégicos da matriz energética e mineral brasileira. O evento será realizado na Fiemg, em Belo Horizonte, reunindo líderes empresariais, autoridades e especialistas que são referência nacional em suas áreas.

Com o tema “Energia e Mineração: os rumos estratégicos da matriz brasileira”, o encontro contará com a presença de nomes de peso, entre eles: o governador Romeu Zema, o presidente da Cedro Participações, Lucas Kallas, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a secretária de Meio Ambiente, Marília Carvalho, o CEO da Itaminas, Thiago Toscano, o sócio da Galápagos Capital, Gabriel Guimarães, a diretora jurídica da Samarco, Najla Lamounier, e o CEO da Cemig, Reynaldo Passanezi, além de líderes como Fernando Coura, José Eustáquio, Bruno Caio David, Patrícia Ellen e o advogado Fábio Figueiredo, membro da Comissão Especial de Direito Minerário da OAB Federal, cuja atuação tem sido decisiva para o fortalecimento institucional e jurídico do setor.

Segundo Patrícia Leiva, presidente do LIDE Minas Gerais, o encontro reforça a missão da entidade em aproximar empresários e autoridades para a construção de agendas estratégicas que impactam diretamente o futuro do país.

O Summit será um espaço privilegiado para o debate de soluções, troca de experiências e geração de conexões de alto nível, reafirmando Minas Gerais como protagonista nas discussões sobre energia e mineração no Brasil.

