Conselho da Bacia do Rio Doce inicia trabalhos com participação social

Na última -feira (26/9), foram empossados os membros do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, órgão colegiado responsável pela gestão do Fundo Popular destinado à reparação das comunidades atingidas.

O conselho reúne representantes de 18 ministérios, de movimentos sociais, da sociedade civil e dos próprios moradores da região. Entre os nomes do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) estão a socióloga Sheila Cavalcanti e o diretor Cristiano Quaresma, que ressaltou a relevância da presença do setor pesqueiro no colegiado para fortalecer as demandas dos pescadores e aquicultores e ampliar o diálogo com o governo.

Instituído pela Portaria SGPR nº 56/2025, o conselho á sob sua responsabilidade a administração de R$ 5 bilhões em projetos comunitários, além de acompanhar as obrigações do governo federal no Novo Acordo do Rio Doce.

A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância de uma gestão feita com participação popular, garantindo transparência e aplicação correta dos recursos.





Premiação do setor mineral destaca empresas de 2025

Com 17.422 votos, foram eleitas as Empresas do Ano do Setor Mineral 2025, em votação promovida por Brasil Mineral. A escolha considerou o desempenho em ESG, Inovação e Tecnologia, Crescimento e Prospecção/Pesquisa Mineral, com premiação em categorias de grande porte e médio/pequeno porte.

Os vencedores foram: Anglo American (ESG – Grande Porte), Aura Minerals (ESG e Crescimento – Médio/Pequeno Porte), Vale (Inovação e Tecnologia e Crescimento – Grande Porte), Boston Metals (Inovação e Tecnologia – Médio/Pequeno Porte), Bemisa (Prospecção/Pesquisa – Grande Porte) e Bravo Mining (Prospecção/Pesquisa – Médio/Pequeno Porte).

Entre os destaques, estão a utilização de água de esgoto tratado no beneficiamento de minério (Aura Minerals), a tecnologia do Briquete Verde (Vale) e a descoberta de minerais críticos em Carajás (Bravo Mining).

A cerimônia de premiação ocorrerá em , em Belo Horizonte, durante o Fórum Brasil Mineral. As informações são de Brasil Mineral.





Minas e Energia Summit reforça protagonismo do setor em Minas Gerais

Realizado na última segunda-feira ( ), em Belo Horizonte, o Minas e Energia Summit reuniu lideranças políticas, empresariais e institucionais para debater os rumos do setor mineral e energético. O encontro ocorreu na sede da Fiemg, instituição anfitriã, e contou com mesas conduzidas de forma impecável pelo advogado Fábio Figueiredo, referência no Direito Minerário.

A presidente do Lide Minas Gerais, empresária Patrícia Leiva, foi muito elogiada pela condução do encontro e do próprio Lide MG. Em mensagem, o fundador do Lide, João Doria, destacou sua liderança à frente da entidade.

A abertura foi feita pelo procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso, que frisou a importância de uma mineração séria e regular, essencial para o desenvolvimento sustentável e equilibrado. O encerramento coube ao governador Romeu Zema, que reforçou a relevância estratégica do setor para Minas Gerais.

O anfitrião Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, ressaltou o peso da mineração e da energia na economia mineira e nacional. O encontro reforçou o papel de Minas Gerais como centro de debates e de investimentos no setor, aproximando governo, empresariado e sociedade civil.





Histórias da Mineração inspira estudantes

O Instituto Usiminas, com patrocínio da Mineração Usiminas, realizou no (27/9) mais uma edição do programa Histórias da Mineração, em Itatiaiuçu. A atividade levou a comunidade e escolas a conhecerem de forma educativa o processo de extração do minério de ferro, com visita ao ITM Samambaia e ao Mirante Ingá e oficina de pintura com tintas sustentáveis.

O projeto já inspira práticas escolares, como no Sesi de Itaúna, onde alunos transformaram a experiência em trabalhos, integrando ciência, matemática e arte. Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a iniciativa reforça o potencial da arte-educação no desenvolvimento da comunidade.

30 anos completamos desde a fundação da Creche São Judas Tadeu, no Bairro Jardim Canadá. A data foi celebrada com emoção e valorização da iniciativa do fundador, ex-vereador Flávio Almeida. A entidade atende a aproximadamente 700 crianças e tem a Cedro Mineração por mantenedora. A governança institucional da atividade minerária no Brasil tem apresentado avanços importantes, contudo, ainda persistem desafios críticos, como a necessidade de modernização normativa, a conciliação dos interesses socioambientais e o aprimoramento da articulação federativa Fábio Figueiredo, sócio do Figueiredo, Werkema & Coimbr



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.