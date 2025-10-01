Conselho da Bacia do Rio Doce inicia trabalhos com participação social
Grupo será responsável pela administração de R$ 5 bi em projetos comunitários, além de acompanhar as obrigações do governo federal no Novo Acordo do Rio Doce
Premiação do setor mineral destaca empresas de 2025
Com 17.422 votos, foram eleitas as Empresas do Ano do Setor Mineral 2025, em votação promovida por Brasil Mineral. A escolha considerou o desempenho em ESG, Inovação e Tecnologia, Crescimento e Prospecção/Pesquisa Mineral, com premiação em categorias de grande porte e médio/pequeno porte.
Minas e Energia Summit reforça protagonismo do setor em Minas Gerais
Realizado na última segunda-feira (29 de setembro), em Belo Horizonte, o Minas e Energia Summit reuniu lideranças políticas, empresariais e institucionais para debater os rumos do setor mineral e energético. O encontro ocorreu na sede da Fiemg, instituição anfitriã, e contou com mesas conduzidas de forma impecável pelo advogado Fábio Figueiredo, referência no Direito Minerário.
Histórias da Mineração inspira estudantes
O Instituto Usiminas, com patrocínio da Mineração Usiminas, realizou no sábado (27/9) mais uma edição do programa Histórias da Mineração, em Itatiaiuçu. A atividade levou a comunidade e escolas a conhecerem de forma educativa o processo de extração do minério de ferro, com visita ao ITM Samambaia e ao Mirante Ingá e oficina de pintura com tintas sustentáveis.
30 anos
A governança institucional da atividade minerária no Brasil tem apresentado avanços importantes, contudo, ainda persistem desafios críticos, como a necessidade de modernização normativa, a conciliação dos interesses socioambientais e o aprimoramento da articulação federativa
Fábio Figueiredo, sócio do Figueiredo, Werkema & Coimbr
