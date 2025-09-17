PID recebe mais de 326 mil requerimentos e paga mais de R$ 7 bi em indeniza

O Programa Indenizatório Definitivo (PID), criado no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce, foi encerrado para novos ingressos no último domingo, , após sete meses de funcionamento. Nesse período, entre a abertura em e a reabertura em 1º de agosto, foram apresentados mais de 326 mil requerimentos por pessoas físicas e jurídicas que ainda não haviam recebido indenização em outras modalidades.

Até o momento, o PID firmou 280 mil acordos, resultando em 219 mil pagamentos efetivados, que somam mais de R$ 7 bilhões em indenizações. Esses valores foram injetados diretamente na economia da Bacia do Rio Doce, assegurando a indenização individual de R$ 35 mil, paga em até 10 dias após homologação judicial. “O PID é programa muito eficiente no propósito de fazer a indenização definitiva chegar às pessoas com agilidade e segurança jurídica. Foi a última oportunidade para que pessoas e empresas que ainda não haviam sido indenizadas tivessem acesso a uma solução definitiva”, destacou a especialista jurídica da Samarco, Laura Sarti Mozelli.

Embora o programa tenha sido encerrado para novos requerimentos, ainda existe a possibilidade de ingresso por até 90 dias para aqueles que tenham pedidos em análise em outras portas indenizatórias – como o Sistema PIM-AFE, o Sistema Agro e Pesca e o Novel – e que recebam negativas, desde que não sejam por fraude constatada. Além disso, seguem em andamento outras frentes de indenização previstas no acordo, incluindo Lucro Cessante, Dano Água, Novel, Sistema Agro-Pesca, Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE), bem como medidas específicas destinadas a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

44 km serão recuperados da MG-010 (trecho entre o município de Conceição do Mato Dentro e o distrito Mato Grosso, pertencente ao Serro), em razão de parceria firmada entre a Anglo American, o governo de Minas Gerais, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV-MG), e a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na última (11/9)

Ministro Alexandre Silveira anuncia instalação do Conselho Nacional de Política Mineral e promete “visão estratégica”

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que “nos próximos dias, será instalado na prática o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM)”. Segundo ele, o objetivo do governo é avançar com decretos sobre o tema e buscar consenso no Congresso para consolidar uma política nacional sobre minerais críticos.

Durante cerimônia em Roraima, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro destacou que “vai ser a primeira reunião” do Conselho, criado em 2022 e aperfeiçoado em 2023. Silveira reforçou ainda que a pauta sobre minerais estratégicos é fundamental para o país: “A nossa agenda está sendo preparada a partir de uma política de Estado. Não vamos ficar dependendo daquilo que os outros países querem nos vender”.

O presidente Lula também comentou sobre a relevância do tema: “A gente não vê ninguém vendendo as coisas que a gente tem aqui, a não ser quando a gente explora de forma predatória”. Paralelamente à instalação do Conselho, o Ministério de Minas e Energia pretende reforçar o diálogo com o Congresso e a sociedade civil.

ANM promove webinar sobre nova declaração da CFEM

A Agência Nacional de Mineração (ANM) realizará amanhã ( -feira), das 10h30 às 12h, o Webinar DIEF-CFEM: Nova Resolução, Sistema de Declaração e Transparência na Gestão Mineral. O encontro virtual apresentará a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da CFEM (DIEF-CFEM), instituída pela Resolução ANM nº 156/2024, que busca aprimorar o controle da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

O evento é voltado a titulares de direitos minerários, advogados, contadores e consultores, e abordará os impactos positivos da nova obrigação, bem como o uso do sistema de declaração disponível na Plataforma de Gestão de Recursos Minerais (PGRM).

