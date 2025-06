Minas apresenta potencial mineral e atrai a atenção de investidores japonês

Minas Gerais reforçou sua posição como destino estratégico para investimentos no setor mineral durante evento realizado nessa segunda-feira, 23, em Tóquio, na sede da Organização Japonesa para Metais e Segurança Energética (Jogmec). A apresentação, conduzida pela comitiva do governo de Minas, teve como destaque as oportunidades no segmento de minerais críticos, com foco na transição energética e na sustentabilidade. O governador Romeu Zema liderou a delegação, acompanhado pelas secretárias Mila Corrêa da Costa (Desenvolvimento Econômico) e Marília Melo (Meio Ambiente) e pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.



Durante a mesa redonda, representantes de grandes empresas japonesas como Sumitomo Corporation, Sojitz Corporation, JFE Steel, JX Advanced Metals e ITOCHU Corporation destacaram investimentos e parcerias com Minas Gerais, reconhecendo o ambiente favorável aos negócios e o potencial mineral do estado. O governador apresentou dados expressivos da gestão, como a atração de mais de R$ 490 milhões em investimentos privados nos últimos seis anos e meio, além da geração de quase 1 milhão de empregos. Zema reforçou o compromisso com a desburocratização e o incentivo à atividade produtiva, especialmente na mineração.

"Nosso grande foco tem sido não criar mais burocracias e, dentro do possível, simplificar a vida de quem empreende em Minas Gerais"



Minas Gerais se posicionou como “plataforma do futuro” para os minerais da transição energética, com destaque para lítio, grafite, nióbio e elementos de terras raras. O estado também foi o primeiro da América Latina a aderir ao programa Race to Zero, do Reino Unido, e já alcançou 12 gigawatts (GW) de potência em energia solar, por meio do programa Sol de Minas. A secretária Marília Melo destacou, ainda, que o licenciamento ambiental em Minas foi agilizado, com prazos médios de apenas um ano.



O evento fez parte da agenda internacional promovida pelo governo de Minas para ampliar o intercâmbio com investidores japoneses, com base no Memorando de Entendimento (MoU) firmado com a Jogmec em novembro de 2024. O acordo visa fomentar parcerias em mineração, tecnologias verdes e insumos estratégicos para setores como baterias e semicondutores, consolidando Minas Gerais como protagonista na nova economia mineral global.



Líderes do setor mineral e de municípios mineradores são homenageados com o Troféu Tancredo Neves

Ana Sanches, CEO da AngloAmerican; Gustavo Werneck, CEO da Gerdau; Juliano Duarte, prefeito de Mariana; e Othon Maia, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da AngloGold Ashanti foram alguns dos homenageados na 38ª edição do Troféu Tancredo Neves. A cerimônia aconteceu na noite de 23 de junho, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte. Promovida pelo jornal Edição do Brasil, a premiação reconhece personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais em suas respectivas áreas de atuação.

TCE-MG promove evento sobre mineração com foco em saúde pública e controle social

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) promoveu na semana passada, na Sala Ágora, em sua sede, o “1º Momento TCE-MG - A Saúde Pública e Mineração de Ferro: Uma análise comparativa no estado de Minas Gerais” – evento que marcou o início de uma série de encontros voltados ao diálogo com a sociedade sobre ações, fiscalizações e decisões do Tribunal.

Com foco especial na mineração, o encontro teve como tema central os impactos da atividade minerária na saúde pública, reunindo representantes de instituições como a Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), a Associação Mineira de Municípios (AMM) e o Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM).



A iniciativa foi conduzida sob a liderança do conselheiro-presidente Durval Ângelo, que destacou o papel do controle externo na construção de uma mineração mais responsável e sustentável. Durante o evento, foi apresentado o relatório técnico, elaborado pela Diretoria de Inteligência do TCE-MG, a Suricato.

O estudo integra o programa “Conhecer para Fiscalizar” e traz dados relevantes sobre os efeitos da mineração nas regiões mineradas, com foco nas consequências sanitárias e ambientais. O presidente do TCE destacou: "O Tribunal não se presta a ouvir um setor só. A gente entende que, ao fazer uma interlocução como essa, deve ser envolvida a sociedade como um todo”.

O conselheiro Licurgo Mourão propôs a criação de uma instrução normativa que auxilie os gestores municipais no uso dos recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).

R$ 1,02 bilhão

foi o valor investido pela Gerdau em 2024 na melhoria de práticas de ecoeficiência, em tecnologias e projetos que resultaram no aperfeiçoamento do desempenho socioambiental de suas operações, conforme destacado no Relatório Anual 2024, publicado no decorrer do mês

