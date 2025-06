Vale aposta em navios sustentáveis com biocombustíveis

Foi inaugurado em Betim, na GRande BH, o Senai Centro de Treinamento e Desenvolvimento Maurício Roscoe, estrutura inédita no Brasil, destinada à formação técnica em operação e manutenção de máquinas pesadas. O espaço, resultado de uma parceria entre o Grupo Inova, Senai e Fiemg, possui 4.590 m² de área construída e mais de 13.500 m² destinados a práticas externas, podendo atender até mil alunos diariamente. A iniciativa, que recebeu investimentos de R$ 20 milhões, visa qualificar mão de obra para os setores de construção, mineração e agronegócio, beneficiando tanto profissionais em busca de qualificação quanto empresas que demandam trabalhadores capacitados. Segundo Leonardo Pereira, diretor-executivo do Grupo Inova, a abertura do centro concretiza um sonho antigo para Minas Gerais, promovendo um salto em produtividade e crescimento no setor industrial do estado. Com informações de Brasil Mineral.

ISENÇÃO NA CONTA DE LUZ COMEÇA A VALER EM JULHO



Rio – A isenção na conta de luz para consumidores de baixa renda proposta pelo governo passa a valer em julho, segundo regulamentação aprovada ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A isenção foi instituída pela Medida Provisória 1.300, que traz uma série de mudanças nas regras do setor elétrico brasileiro. Zera, por exemplo, o custo de energia elétrica para o consumo de até 80 kWh (quilowatts-hora) para consumidores inscritos no CadÚnico, o cadastro de benefícios sociais do governo.

A Aneel diz que 17,1 milhões de consumidores terão direito ao benefício de não pagar pelos primeiros 80 kWh consumidos. Destes, 4,5 milhões de famílias consomem menos do que esse valor e, portanto, terão de pagar apenas custos não associados à energia consumida, como ICMS ou contribuição de iluminação pública.

A isenção é válida para famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional; famílias do CadÚnico com até três salários mínimos que tenham portador de deficiência física; e idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

A Aneel diz que a tarifa social é concedida automaticamente para as famílias desses perfis, desde que a pessoa responsável pelo contrato de fornecimento de energia elétrica (aquela cujo nome está na fatura) esteja entre os beneficiados pelos programas de governo. Os custos do aumento do número de famílias atendidas pela tarifa social serão transferidos para os demais consumidores, mas o ministério argumenta que serão compensados no longo prazo pela redução dos encargos com as demais alterações da reforma.

A permanência da tarifa social, porém, depende de aprovação pelo Congresso, seja na MP proposta pelo governo, seja em outra MP, como negociam os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.