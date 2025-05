Cedro Mineração entrega praça e reforça laços com a comunidade de Mariana

A Cedro Mineração inaugurou no último sábado (25/5) a Praça Silvania Aparecida de Souza Coelho, no distrito de Camargos, em Mariana (MG), reafirmando seu compromisso com o bem-estar da população local. O investimento de R$ 1,5 milhão viabilizou a construção do novo espaço de lazer e convivência, atendendo a uma antiga demanda dos moradores. A praça foi entregue à prefeitura em cerimônia que contou com a presença de autoridades locais, lideranças comunitárias e representantes da empresa, como o presidente do Conselho da Cedro, Lucas Kallas, e o vice-presidente Jurídico e Institucional, Eduardo Couto.

Durante o evento, o prefeito Juliano Duarte ressaltou a importância da parceria com a Cedro Mineração e o papel da empresa no desenvolvimento do município. “Buscamos trabalhar com empresas que tenham responsabilidade social, e a Cedro tem demonstrado isso na prática”, afirmou. A obra também contou com apoio do Iphan, do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e da Câmara Municipal, reforçando a sinergia entre poder público, sociedade civil e setor privado.

A praça leva o nome de Vaninha, liderança comunitária que faleceu em fevereiro e foi lembrada com emoção pelos familiares e moradores. Ela foi uma das maiores defensoras da construção do espaço e mantinha seu restaurante em frente à nova praça, onde também eram realizados encontros da comunidade com a empresa. Para Eduardo Couto, “homenagear alguém com tamanha dedicação ao bem comum reforça o valor simbólico do espaço e da memória coletiva”.

A nova praça, além de espaço de lazer, será um ambiente multiuso para eventos sociais, culturais e religiosos, fortalecendo a identidade comunitária de Camargos. “A Cedro tem como missão atuar com responsabilidade social, promovendo melhorias concretas na vida das pessoas. A entrega desta praça é símbolo desse compromisso com Mariana”, concluiu Lucas Kallas.

Arquivo



“A mineração é um dos pilares da economia mineira, não apenas pelo que representa em geração de emprego, arrecadação e investimentos, mas também por seu papel estratégico no desenvolvimento regional e na promoção da justiça social em dezenas de municípios que dependem diretamente da atividade”

•••

Marcelo Aro

Secretário de Governo de Minas Gerais

MRS tem queda em volume e lucro no primeiro trimestre

A MRS Logística registrou queda nos volumes transportados e nos principais indicadores financeiros no primeiro trimestre de 2025, em meio a um cenário considerado “desafiador” pela companhia. O volume total transportado caiu 3,1% em relação ao mesmo período de 2024, somando 45,17 milhões de toneladas. O segmento de minério de ferro, carro-chefe da empresa, teve retração de 0,7%, com 28,41Mt, enquanto o setor siderúrgico recuou 7,4%, afetado pela postergação de importações de aço semiacabado por parte de um dos principais clientes.

Do ponto de vista financeiro, o lucro líquido da companhia foi de R$ 282,7 milhões, queda de 10,5% frente ao 1T24, impactado pelo aumento de custos e despesas operacionais. O Ebitda somou R$ 853,6 milhões, redução de 4,5%, com margem de 50,9% (queda de 3,5 p.p.). Apesar do recuo em diversas frentes, a receita líquida cresceu 2%, totalizando R$ 1,67 bilhão, impulsionada por recomposição tarifária.



Brasil lidera corrida por financiamento global para descarbonização industrial

O Brasil conquistou o primeiro lugar entre 26 países no ranking de elegibilidade para acessar recursos do Programa de Descarbonização da Indústria (IDP), iniciativa do Climate Investment Funds (CIF). O programa busca acelerar a transição de setores industriais intensivos em emissões, como aço, cimento e alumínio. A pontuação brasileira foi impulsionada pela robustez da Política Nacional de Transição Energética (PNTE), criada pelo Ministério de Minas e Energia, considerada fundamental para estruturar uma estratégia sólida e alinhada às metas climáticas de longo prazo.



O relatório do CIF classificou a proposta do Brasil como “tecnicamente robusta, ambiciosa e pronta para implementação”, destacando a coordenação institucional, os instrumentos de política pública e o engajamento inicial do setor privado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o país é “referência mundial em energia limpa” e que os avanços nos marcos regulatórios garantem segurança jurídica para investimentos em descarbonização industrial.



A próxima etapa, após a avaliação final do comitê do CIF em junho, será a elaboração do plano de investimentos com apoio dos Ministérios da Fazenda e da Indústria, além de instituições como Banco Mundial, BID e ONUDI. O programa é parte do PNH2, que visa estabelecer hubs de hidrogênio de baixa emissão no Brasil até 2035, consolidando o protagonismo do país na nova economia verde. Com informações de Notícias de Mineração.

31 milhões

de toneladas é o tamanho estimado da reserva de ouro recentemente descoberta em Uganda

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.