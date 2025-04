CBMM amplia investimentos em inovação com foco no nióbio

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) destinou R$ 270 milhões para pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2024, com o objetivo estratégico de ampliar as aplicações do nióbio em novos setores e aumentar sua presença no mercado global. Para isso, criou uma diretoria específica para novos materiais e aplicações, abrangendo setores como baterias, químicos, eletrônicos, vidros, superligas, supercondutividade e aeroespacial.



A nova equipe reúne especialistas distribuídos pelo Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, atuando num ambiente colaborativo que resultou em um crescimento de 23% nas novas aplicações do metal no último ano. Além disso, a companhia investe em inovações disruptivas, explorando mercados como fungicidas agrícolas e cristais, visando fortalecer sua posição global e garantir crescimento sustentável até 2030.



Apesar da diversificação, a siderurgia segue como principal mercado da CBMM, onde o nióbio proporciona maior segurança, sustentabilidade e eficiência econômica em construções e automóveis. Novas aplicações também incluem materiais fundidos e magnéticos nanocristalinos, beneficiando diretamente a indústria eletroeletrônica e o desenvolvimento de componentes para veículos elétricos. Com informações de Notícias de Mineração.



“A mineração tem potencial para transformar o Brasil, como alguns países se orgulham de serem mineradores e nós podemos fazer isso, e faremos. Com a ajuda de toda a sociedade, vamos definir qual é a nossa posição no mundo e como a gente vê a questão do conhecimento geológico”





US$ 1,2 bilhão

Foi o valor dos investimentos realizados pela Vale no primeiro trimestre de 2025

Arquivo

Mauro Sousa, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM)



ANM prorroga prazo para entrega da Dipem até maio

A Agência Nacional de Mineração (ANM) prorrogou para 7 de maio o prazo final para entrega da Declaração de Investimento em Pesquisa Mineral (Dipem) referente ao ano-base 2024. A medida foi tomada devido à indisponibilidade técnica do sistema Dipem, que ficou inacessível entre os dias 17 e 23 de abril.

A ANM destacou a relevância da declaração, que reúne informações sobre investimentos realizados em áreas com alvarás de pesquisa ativos durante o ano anterior. Essa é a segunda prorrogação recente anunciada pela agência, que também adiou prazos para o Relatório Anual de Lavra (RAL) e Plano de Aproveitamento Econômico (PAE). Com informações de Notícias de Mineração.

Vale e Petrobras realizam testes com combustível sustentável

A Vale e a Petrobras, por meio da Petrobras Singapore (PSPL), fecharam uma parceria para testar um novo combustível marítimo sustentável no navio graneleiro Luise Oldendorff, em Singapura. O combustível, denominado Very Low Sulfur (VLS) B24, é composto por 24% de biodiesel de segunda geração proveniente de óleo de cozinha usado (UCO), misturado a 76% de óleo combustível fóssil das refinarias da Petrobras.



O teste faz parte dos esforços conjuntos das empresas para avançar na descarbonização de suas atividades marítimas. A Petrobras Singapore possui certificação ISCC EU, garantindo que o produto cumpre critérios rigorosos de sustentabilidade ao longo de toda sua cadeia logística. Segundo Magda Chambriard, presidente da Petrobras, essa parceria reforça a estratégia da companhia em produzir e comercializar produtos cada vez mais verdes, em alinhamento com as metas de descarbonização.

Gustavo Pimenta, CEO da Vale, destacou que iniciativas como essa são fundamentais para atingir as metas de redução de emissões da mineradora, que prevê diminuir suas emissões diretas e indiretas em até 33% até 2030 e em 15% nas emissões relacionadas à cadeia de valor até 2035. Os testes estão alinhados às diretrizes da Organização Marítima Internacional (IMO), impulsionando soluções inovadoras e sustentáveis para o transporte marítimo global. Com informações de Brasil Mineral.

