Avança pacto por menos carretas nas rodovias

No último dia 3 de abril, foi realizada, no âmbito do Compor do Ministério Público de Minas Gerais, a terceira reunião conjunta de mediação referente ao Procedimento Compor 163/2023, que trata dos impactos decorrentes das atividades minerárias nas rodovias BR-040 e BR-356.

A audiência reuniu representantes de diversos entes públicos – entre eles, o Ministério Público Estadual e Federal, o Estado de Minas Gerais (por meio da Seinfra, Semad, DER-MG, Feam e Age), o Dnit, a ANTT, a ANM, o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal – além de empresas privadas do setor mineral, como Vale, Gerdau, Cedro, Vallourec, J. Mendes, entre outras.

Na ocasião, deliberou-se pela continuidade do processo de mediação com a realização de nova reunião conjunta em agosto deste ano. Também foi definida a criação de grupos temáticos e subgrupos técnicos, com o objetivo de aprofundar os estudos e encaminhar soluções de curto, médio e longo prazos.

O Grupo Executivo, coordenado pela Seinfra, ficará responsável pela condução técnica dos trabalhos, priorizando, entre outros temas, a segurança viária. Estão em andamento estudos voltados à ampliação da rodovia BR-040 – incluindo a terceira faixa entre Alphaville (Nova Lima) e Conselheiro Lafaiete – bem como a antecipação de obras em trechos críticos, como a Curva da Celinha, o Trevo de Moeda e a duplicação entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete.

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Compor e da Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente e Mineração (Cema), reafirma seu compromisso com a mediação qualificada, o diálogo institucional e a busca de soluções pactuadas que promovam o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social e ambiental.

Destaca-se, com especial reconhecimento, a atuação da promotora Danielle Guimarães, coordenadora técnico-jurídica do Compor, cuja condução firme e sensível tem sido fundamental para a evolução dos consensos e a credibilidade do processo. Sua liderança reforça o papel protagonista do Ministério Público na construção de soluções eficientes e sustentáveis, pautadas pelo interesse público.

“Os municípios que optaram por aderir ao acordo e receber diretamente esses recursos terão a oportunidade de executar ações estruturantes, fortalecendo políticas públicas que vão possibilitar mais qualidade de vida para a população. Estamos seguindo firmes em nosso compromisso de cumprir as diretrizes do acordo para darmos definitividade à reparação”



RODRIGO VILELA

Presidente da Samarco



Vale amplia o uso de veículos autônomos no Brasil

A mineradora Vale vem expandindo significativamente o uso de veículos e equipamentos autônomos em suas operações no Brasil. Com investimentos que somam R$ 1,5 bilhão até 2025, a empresa já conta com 89 máquinas sem tripulantes, incluindo caminhões, perfuratrizes e máquinas de pátio. A tecnologia busca reduzir custos operacionais, melhorar a segurança dos trabalhadores e minimizar impactos ambientais. A iniciativa também se estende ao terminal portuário da empresa no Rio de Janeiro, com a implantação de equipamentos autônomos para retirada e movimentação de minério. (Com informações do jornal Valor Econômico)



Sete municípios recebem a 1ª parcela de Acordo de Reparação

A Samarco efetuou o pagamento da primeira parcela, no valor total de R$ 12,9 milhões, a sete municípios mineiros que aderiram ao Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce: Dionísio, Fernandes Tourinho, Ipatinga, Raul Soares, Rio Casca, Sem Peixe e Timóteo. A próxima parcela está prevista para o início de junho. Ao todo, 26 municípios aderiram ao acordo no prazo legal, encerrando disputas judiciais e garantindo recursos diretos para investimentos em infraestrutura e qualidade de vida. O STF validou que os valores são de uso exclusivo dos municípios, reforçando a soberania da jurisdição brasileira.

