Projeto da Vale com a Green Energy Park é prioridade da União EuropeiaE

O projeto de hidrogênio verde da Vale, em parceria com a Green Energy Park (GEP), foi incluído na lista prioritária da iniciativa Global Gateway, da União Europeia, que prevê investimentos globais de até €300 bilhões (US$ 327 bilhões) até 2027. O objetivo do empreendimento é abastecer um mega hub no Brasil voltado à produção siderúrgica sustentável, com fabricação de ferro-esponja (HBI) que reduz em até 80% as emissões em comparação ao método tradicional.

Proposto pela Lituânia e aprovado pela Comissão Europeia e pelos 27 Estados-Membros da UE, o projeto recebeu forte apoio político europeu, incluindo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo a embaixadora da UE no Brasil, Marian Schuegraf, a iniciativa é estratégica por fortalecer as cadeias produtivas sustentáveis entre a Europa e o Brasil.

Para a Vale, a inclusão no Global Gateway impulsiona ainda mais a busca por novos investidores internacionais, reforçando o papel estratégico do Brasil na economia global de baixo carbono. O projeto já havia sido destacado anteriormente na Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos (BIP), iniciativa governamental voltada à transformação ecológica do país. (Com informações de Notícias de Mineração)





Boston Metal produz aço verde com emissão zero de CO? nos EUA





A Boston Metal iniciou a produção comercial de aço verde em sua planta em Woburn, nos Estados Unidos, utilizando eletricidade e tecnologia de eletrólise de óxido fundido (MOE). A empresa produziu sua primeira tonelada de aço sem emitir dióxido de carbono (CO?), usando um reator com múltiplos anodos inertes para fundir o minério de ferro a cerca de 1.600°C. O método substitui processos tradicionais altamente poluentes, eliminando etapas como coqueificação e altos-fornos.

Segundo o CEO da companhia, Tadeu Carneiro, a tecnologia desenvolvida originalmente no Massachusetts Institute of Technology (MIT) permitirá a produção escalável e comercial do metal com emissão zero. Em comparação com a siderurgia tradicional, que libera até 1,89 tonelada de CO? por tonelada de aço produzido, o processo da Boston Metal gera oxigênio puro como subproduto.

Além da unidade norte-americana, a empresa possui uma planta em Coronel Xavier Chaves, na Região Central de Minas Gerais, onde pretende aplicar a mesma tecnologia MOE para reaproveitar rejeitos e produzir metais estratégicos, como ferroligas de nióbio, tântalo e estanho. A companhia planeja abrir sua primeira planta industrial de demonstração da tecnologia em 2026. (Com informações de Notícias de Mineração)

ANM adia prazo para entrega do RAL 2025

A Agência Nacional de Mineração (ANM) prorrogou o prazo final para apresentação do Relatório Anual da Lavra (RAL) de 2025, que venceria nesta segunda-feira (17), para a próxima sexta-feira (21). Também foi estendido até 4 de abril o prazo para entrega dos licenciamentos sem Plano de Aproveitamento Econômico. Segundo a ANM, a decisão foi tomada após uma interrupção temporária no sistema RAL em fevereiro, ocasionada pela implantação do novo sistema de informação geográfica SIGAREAS. A diretoria da agência considerou prudente conceder mais tempo para evitar prejuízos aos usuários.





Mapa aponta áreas promissoras para grafita

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou o "Mapa de Favorabilidade para Grafita: Província Grafítica Bahia-Minas", que destaca áreas com grande potencial para depósitos desse mineral estratégico. O levantamento identificou quatro minas ativas, 14 pontos de ocorrência e outros 114 indícios de grafita na região estudada. As áreas consideradas mais favoráveis incluem, especialmente, o domínio geológico do Complexo Jequitinhonha, além de regiões já reconhecidas pela produção comercial do mineral, como as minas das empresas Nacional de Grafite, Grafite do Brasil e Graphcoa. Segundo o SGB, mapas como esse são essenciais para orientar investimentos e pesquisas, permitindo que empresas e pesquisadores concentrem esforços nas áreas com maior probabilidade de descoberta de depósitos economicamente viáveis, além de contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro. (Com informações de Brasil Mineral)

Ao incluir o projeto Vale-GEP em sua lista de prioridades, a UE reconhece a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde e para a descarbonização da indústria siderúrgica mundial

Rogério Nogueira Vice-presidente executivo comercial e de desenvolvimento da Vale

Rogério Nogueira Vice-presidente executivo comercial e de desenvolvimento da Vale



