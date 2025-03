Passos importantes para implementação da Shortline do Grupo Cedro

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) formalizou, em publicação de 28/2/2025, a Decisão SUFER nº 41, que declara a utilidade pública da área necessária para a implantação do ramal ferroviário EF-A34, localizado entre os municípios de Mateus Leme/MG e Mário Campos/MG. A medida viabiliza as desapropriações e o avanço das obras, consolidando o interesse público do projeto e reforçando o compromisso do Grupo Cedro com a modernização da logística ferroviária no Brasil.

Com investimento estimado em R$ 1,5 bilhão, o projeto da Shortline terá 32,4 km de extensão e interligará diretamente a produção de cinco mineradoras – Trafigura, Mineração Usiminas, ArcelorMittal, Minerita e Comisa – à malha da MRS Logística, facilitando o escoamento de minério até o porto de Sepetiba, em Itaguaí (RJ).



A nova ferrovia terá capacidade para transportar até 25 milhões de toneladas por ano. A operação deve retirar cerca de 5 mil caminhões por dia das rodovias, especialmente da BR-381, contribuindo diretamente para a redução do tráfego pesado, menor emissão de carbono e mais segurança viária.

A Shortline será uma ferrovia privada, multiusuário e 100% financiada com capital privado, dentro do novo modelo de autorizações ferroviárias. Sua implementação reforça a visão do Grupo Cedro de oferecer uma solução logística completa e sustentável – conectando mina, ferrovia e porto – e marca um avanço estratégico para a infraestrutura do setor mineral em Minas Gerais e no Brasil.

Virgílio Guimarães na equipe de Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia

O economista Virgílio Guimarães foi nomeado assessor especial do ministro Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia (MME). Ex-deputado constituinte, Virgílio tem trajetória marcada pela atuação técnica e estratégica nas áreas de orçamento público, sistema tributário nacional, mineração e energia, setores centrais para o desenvolvimento do país.

Com seis mandatos parlamentares e profundo conhecimento das engrenagens do Estado brasileiro, Virgílio participou ativamente da Constituinte de 1988 e de debates estruturantes nas últimas décadas. Economista por formação, é reconhecido por sua capacidade de análise, formulação e articulação de políticas públicas de longo prazo.

Virgílio também foi suplente do senador Alexandre Silveira, com quem mantém sólida relação política e institucional. Sua chegada ao ministério reforça a aposta em perfis técnicos e experientes para liderar temas estratégicos com visão de Estado.

Além do currículo técnico e legislativo, Virgílio tem trânsito amplo e suprapartidário em Brasília, em Minas Gerais e em todo o Brasil, sendo respeitado por lideranças de diversos espectros políticos, tanto no Congresso quanto nos governos federal e estaduais.

Virgílio Guimarães Arquivo pessoal





“Toda mineração esteve na base do desenvolvimento humano, mas hoje só a mineração equilibrada e responsável pode ser admitida, tal como a produção de energia tem que respeitar também a sustentabilidade ambiental, social e humana.”

Virgílio Guimarães

Recém-anunciado assessor especial do ministro de Minas e Energia

Fiemg homenageia superintendente regional do Trabalho

Carlos Calazans recebe homenagem na Fiemg Divulgação

Na semana passada, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) prestou homenagem ao superintendente regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, em reconhecimento à sua atuação técnica, transparente e equilibrada no processo de revisão da Norma Regulamentadora nº 22 (NR-22), que trata da segurança e saúde na atividade de mineração.

A homenagem ocorreu durante visita institucional à Fiemg, onde lideranças do setor destacaram o papel fundamental de Calazans na condução de um processo de escuta qualificada e construção conjunta, com participação ativa do governo, trabalhadores e representantes da indústria mineral. Sua postura colaborativa foi decisiva para o avanço de uma norma mais moderna, aplicável e sintonizada com os desafios operacionais do setor.

A mineração é um dos pilares da economia de Minas Gerais, sendo responsável por milhares de empregos diretos e indiretos, pela geração de divisas e pela sustentação de cadeias produtivas em diversas regiões do estado. Nesse contexto, a revisão da NR-22 é estratégica para garantir segurança jurídica, previsibilidade e melhores condições de trabalho nas operações minerais, sem comprometer a competitividade do setor.

Alagro Summit 2025 debate os desafios do agro e da mineração

Realizado ontem em Belo Horizonte, o Alagro Summit 2025 foi um sucesso de público e conteúdo, reunindo especialistas, autoridades e lideranças empresariais para discutir temas estratégicos como segurança alimentar, reforma tributária, transição energética, segurança minerária e o futuro dos biofertilizantes.



O evento destacou o papel de protagonismo da Alagro – Aliança Nacional de Agricultura e Agroenergia, sob a liderança do presidente Manoel Mário de Souza Barros e do vice-presidente Rafael Lacerda, na articulação de um debate técnico, plural e propositivo para o fortalecimento do setor produtivo nacional.

NÚMERO

113 mil habitantes

É o número de beneficiados com as obras do Projeto Rio Tanque, para ampliar o abastecimento de água em Itabira. O projeto é fruto de parceria estabelecida entre a Vale, a Prefeitura de Itabira e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), cuja pedra fundamental foi lançada na última quinta (20/3).

