Vale vende controle da Aliança Energia e reforça aposta em renováveis

A mineradora brasileira Vale S.A. (VALE3) anunciou a formação de uma joint venture com a empresa norte-americana Global Infrastructure Partners (GIP), por meio da venda de 70% de sua participação na Aliança Energia, subsidiária voltada para projetos de geração renovável. A transação resultará no recebimento de aproximadamente US$ 1 bilhão em caixa para a Vale.

A parceria envolve ativos de geração com 2.189 MW em capacidade instalada e 1.003 MW médios de garantia física, incluindo o complexo solar Sol do Cerrado e a usina hidrelétrica Risoleta Neves, ambos localizados em Minas Gerais. A Vale, que adquiriu o controle integral da Aliança Energia em 2023 ao comprar a parte remanescente da Cemig por R$ 2,7 bilhões, agora busca otimizar sua estratégia energética.



Segundo a companhia, o acordo garante um suprimento estratégico de energia 100% renovável no Brasil, com custos previsíveis e preços definidos em dólares americanos, sem ajuste pela inflação local. A operação reforça o compromisso da Vale com a sustentabilidade e a competitividade energética de suas operações. (Com informações da InfoMoney e MegaWhat)

Senado avança com Lei da Reciprocidade Econômica

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (1º/4) o Projeto de Lei 2.088/2023, que autoriza o governo brasileiro a aplicar contramedidas comerciais sempre que produtos nacionais forem alvo de barreiras injustificadas impostas por outros países.



O projeto visa preencher uma lacuna deixada pela paralisação do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), oferecendo instrumentos para proteger o comércio exterior brasileiro. A relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS), destacou que o texto responde, entre outros pontos, a exigências ambientais excessivas, como a legislação antidesmatamento da União Europeia, que impõe critérios mais rígidos que os do Código Florestal brasileiro.



A proposta permite ao Brasil retaliar exigências técnicas, sanitárias, ambientais ou tarifárias que sejam consideradas discriminatórias ou desproporcionais, por meio de medidas como a aplicação de tarifas sobre produtos originários dos países que impuseram as barreiras.

O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados, salvo requerimento para apreciação em Plenário.

Ouro sobe e tem melhor trimestre desde 1986



O ouro atingiu nesta terça-feira (1º/4) um novo recorde intradiário de US$ 3.177,0 por onça-troy, impulsionado pelo aumento da demanda por ativos de proteção diante do receio de uma escalada na guerra comercial liderada pelos Estados Unidos. Apesar do pico, o metal sofreu leve correção e encerrou o dia em US$ 3.146,0, com queda de 0,14% no contrato para junho na Comex (Nymex). No acumulado do ano, o ouro já acumula alta superior a 19%, após registrar o trimestre mais forte desde 1986, segundo analistas do Deutsche Bank Research.

