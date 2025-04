Urânio é tema de audiência entre Alexandre Silveira e CGN Power

Shenzhen, China – Em , o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com lideranças da China General Nuclear Power Group (CGN Power), terceira maior companhia de energia nuclear do mundo, para discutir oportunidades estratégicas de cooperação na cadeia produtiva do setor nuclear, com foco na energia limpa.

Na audiência, realizada durante visita oficial à China, o destaque recaiu sobre o potencial do Brasil na área nuclear, especialmente pelo fato de o país deter a sétima maior reserva de urânio do mundo. Silveira ressaltou a importância de parcerias internacionais para o melhor aproveitamento do urânio brasileiro, com ênfase em sustentabilidade, inovação e segurança energética.

A reunião também abordou possibilidades de transferência de tecnologia e cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), envolvendo instituições como a CNEN e o IPEN, além de universidades brasileiras. O ministro enfatizou ainda as aplicações pacíficas da energia nuclear, incluindo a produção de radioisótopos e a irradiação industrial, reforçando o papel do urânio como insumo estratégico para diversos setores.

A CGN Power, estatal chinesa reconhecida globalmente por sua tecnologia e operação de usinas nucleares, também atua no Brasil com projetos em fontes renováveis. Seu principal investimento no país é o HUB de energia eólica e solar no Piauí, com capacidade de 1,4 GW e aporte estimado em R$ 3,2 bilhões, além de iniciativas em hidrogênio verde e energia solar em outros estados.

A agenda da visita incluiu ainda uma visita técnica à usina nuclear de Daya Bay, referência mundial no setor.

Autoridades do setor mineral agraciadas com a Medalha da Inconfidência em Ouro Preto

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira, , com a presença do governador Romeu Zema, e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta, na cidade histórica de Ouro Preto, o governo de Minas Gerais homenageou autoridades e personalidades com a Medalha da Inconfidência, honraria máxima concedida pelo Estado àqueles que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento de Minas e do Brasil.

Entre os 171 agraciados de 2025, o setor mineral teve papel de destaque, com a condecoração de importantes representantes da área. Receberam a Grande Medalha o deputado federal Newton Cardoso Junior, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, e Sérgio Leite de Andrade, vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas.

A Medalha de Honra foi entregue à deputada estadual Carol Caram, integrante da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas, à diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Luísa Barreto, e ao diretor-executivo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Otto Alexandre Levy Reis. Já a Medalha da Inconfidência foi concedida a Wendel Gomes da Silva, diretor de Mineração e Matérias-Primas da Gerdau, e a Lucas Pitta Maciel, assessor da Presidência da Codemge.

Criada em 1952 por Juscelino Kubitschek, a Medalha da Inconfidência é tradicionalmente entregue no dia , em alusão a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e celebra os ideais de liberdade, justiça e desenvolvimento que marcaram a história de Minas Gerais. A cerimônia foi realizada em dois momentos: na Praça Tiradentes, com honras militares, e no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), onde as medalhas foram oficialmente entregues.

UFMG e Vale celebram parceria estratégica

A Vale e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) firmaram no último uma parceria estratégica para desenvolver soluções inovadoras em mineração circular. O objetivo é transformar rejeitos e resíduos da mineração em novos produtos, promovendo a sustentabilidade e a economia circular no setor mineral. A colaboração visa impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o reaproveitamento eficiente de materiais, reduzindo impactos ambientais e agregando valor aos processos minerários.

"A eleição e posse no Conselho de Administração da Petrobras significa o coroamento da carreira de engenheiro de minas e uma homenagem à indústria mineral de Minas Gerais" Fernando Coura, conselheiro de Administração da Petrobras



