Scania compra fabricante de baterias Northvolt e amplia foco elétrico

GERDAU



ANDRÉ JOHANNPETER É ELEITO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



A Gerdau anunciou ontem o nome que estará à frente da administração da empresa pelos próximos anos. Seguindo o plano de alternância previamente programada, André Bier Gerdau Johannpeter foi eleito presidente do Conselho de Administração da Gerdau em assembleia geral de acionistas. Segundo a multinacional brasileira, a eleição reflete as boas práticas de governança corporativa adotadas pela empresa. O executivo substitui Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, que ocupava a posição desde 2020.

“A Gerdau é uma empresa genuinamente brasileira, com 124 anos de história, construída com princípios éticos e com o compromisso com a excelência operacional e a geração de valor para todos os nossos stakeholders. Continuarei contribuindo para que a estratégia de negócios da Gerdau siga impulsionando a construção do futuro da companhia”, afirmou André Johannpeter.

O Executivo iniciou sua carreira na Gerdau há 45 anos, em 1980, na Fábrica de Pregos, em Porto Alegre (RS), tendo atuado em inúmeras áreas e operações da companhia no Brasil e na América do Norte. Em 2007, foi promovido a CEO da empresa, cargo que ocupou por 10 anos, período em que liderou evoluções importantes da Gerdau como o processo de transformação cultural pelo qual a organização passou. Em 2018, foi eleito vice-presidente do Conselho de Administração.

Atualmente, o especialista em administração de empresas é presidente do Conselho do Instituto Gerdau e membro do Comitê Executivo da Associação Mundial do Aço (worldsteel), além de integrar o Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e da Associação Latino-americana do Aço (Alacero).

Guilherme Johannpeter passa a ocupar a vice-presidência do Conselho de Administração