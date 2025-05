Cedro garante financiamento estratégico para terminal portuário em Itaguaí

A Cedro Participações obteve financiamento junto ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) para viabilizar a implantação do seu terminal portuário em Itaguaí (RJ), projeto com capacidade prevista de movimentação de até 25 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. O apoio do fundo federal representa um importante reconhecimento da relevância logística e econômica do empreendimento para o setor mineral brasileiro.



O terminal será estruturante para a estratégia de expansão da Cedro, assegurando maior autonomia logística e conectividade com mercados internacionais. Com acesso ferroviário e localização privilegiada na Baía de Sepetiba, o projeto promete ampliar a competitividade da mineração nacional e gerar empregos diretos e indiretos na região.



O uso dos recursos do FMM reforça o alinhamento do projeto com as diretrizes de fomento à infraestrutura de transporte aquaviário no país.



Segundo a empresa, a previsão é que o terminal entre em operação em fases até 2029, com capacidade voltada às operações da própria Cedro e de parceiros estratégicos. O investimento também contribui para a diversificação logística do setor mineral e reforça o papel da iniciativa privada na modernização da infraestrutura portuária nacional.

“A doação de mais de 20 toneladas de alimentos, fruto da mobilização na Semana do Trabalhador, reafirma o importante papel social da mineração, que não só move a economia, mas também corações. Seus trabalhadores são a ponte entre o desenvolvimento e a solidariedade, levando alimento, esperança e dignidade a quem mais precisa. Essa força que move a economia também é a que estende a mão para quem precisa”



ANDRÉ VIANA

Presidente do Sindicato Metabase de Itabira e Região e conselheiro da Vale

Seminário em Valadares discute sustentabilidade

A Fiemg Regional Rio Doce promove, em 3 e 4 de junho, o III Seminário de Regularização Ambiental IEF/Feam, no Teatro Atiaia, em Governador Valadares. O evento, mobilizado por Lirriet de Freitas Libório Oliveira, chefe da Unidade Regional de Regularização Ambiental Leste Mineiro da Feam, contará com especialistas e abordará temas como CAR, compensação ambiental, PEA e áreas verdes. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, liderada por Marília Carvalho de Melo, e da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), presidida por Rodrigo Franco. O seminário visa capacitar empreendedores, profissionais e estudantes frente às atualizações da legislação ambiental. Inscrições pelo Sympla.

Rio Tinto firma parceria com estatal chilena

A Rio Tinto e a estatal chilena Codelco firmaram, em 19 de maio, acordos vinculativos para formar uma joint venture e desenvolver um projeto de lítio de alto grau no Salar de Maricunga, no Chile. Pelo acordo, a Rio Tinto adquirirá 49,99% da participação na Salar de Maricunga SpA, financiando estudos e custos de desenvolvimento. O projeto visa fortalecer a posição das empresas como fornecedoras estratégicas na transição energética global.

13 bilhões

é o valor do investimento previsto pela Samarco para recuperar a capacidade total de produção





Gabriel Guimarães e Eduardo Couto

