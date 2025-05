Brasil e China assinam plano para mineração sustentável

A Vivo pretende arrecadar R$ 3 bilhões até 2028 com a venda de 120 mil toneladas de cobre provenientes da substituição de sua atual rede de telefonia por fibra óptica. A maior parte das vendas deve ocorrer entre 2026 e 2027, período de transição tecnológica da empresa.

Para realizar essa mudança, a operadora precisa migrar 1,2 milhão de clientes que ainda usam serviços baseados em cobre para redes de fibra óptica, visando maior desempenho, velocidade e estabilidade, explicou o presidente-executivo, Christian Gebara. Com informações de Notícias de Mineração.

Lucas Kallas participa do Conexão Empresarial em 16 de maio

Lucas Kallas, presidente do conselho da Cedro Participações, será o convidado do Conexão Empresarial nesta sexta-feira, 16 de maio, às 12h, no Espaço Meet, em Belo Horizonte. À frente de uma holding com atuação nos setores de mineração, agronegócio, energia, saúde e real estate, Kallas lidera projetos de grande impacto, como o investimento de R$ 3,6 bilhões no Porto de Itaguaí (RJ) e a expansão da produção de minério de ferro de baixo carbono. O encontro promete insights sobre inovação, sustentabilidade e infraestrutura, temas centrais na estratégia da Cedro para transformar o setor mineral brasileiro.