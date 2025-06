Tarcísio joga água na indústria do leite de aveia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cortou os benefícios fiscais de ICMS e aumentou o imposto de 7% para 18% sobre a produção de leite vegetal, como o de aveia. Segundo os fabricantes, a medida interrompeu um crescimento anual de, no mínimo, 20%.

Agora, a Associação Base Planta está atrás de uma conversa com o governo para reverter a situação. A entidade reúne as principais marcas de leite de aveia. Na argumentação dos empresários está o encarecimento desse tipo de produto. Os preços subiram até 25% o que torna a concorrência com o leite de origem animal ainda mais difícil.

Os fabricantes argumentam ainda que o fim do benefício fiscal, que havia sido instituído em 2023, afeta toda a cadeia produtiva e vai impactar trabalhadores do campo. O valor médio do litro de leite de aveia é de R$ 20.