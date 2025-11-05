Lula entrega Porto de Outeiro e Aeroporto de Belém antes da COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste (1º/10) da entrega das obras de requalificação do Porto de Outeiro e da ampliação do Aeroporto Internacional de Belém, essenciais para a COP30. No porto, o investimento de R$ 233 milhões, executado pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com Itaipu Binacional, ampliou o píer para 716 metros e dobrou a capacidade de deslocamento para 80 mil toneladas, além de permitir a atracação de dois navios de cruzeiro que servirão como hospedagem temporária para até 5 mil participantes do evento. No aeroporto, a Norte da Amazônia Airports (NOA) investiu R$ 450 milhões, dobrando a capacidade anual para cerca de 13 milhões de passageiros.

Lula afirmou que “Belém será outra cidade depois da COP” e que as obras consolidam Outeiro como “base estratégica da logística da Região Norte”. O governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou os avanços, destacando que os investimentos representam “legados que nos permitem avançar na infraestrutura”.

Biominas celebra 35 anos com debates sobre o futuro da biotecnologia

A Biominas Brasil encerrou, nesta ça (4), as comemorações por seus 35 anos com a edição 2025 do Biominas PowerTalks, que reuniu autoridades, pesquisadores e líderes do setor para discutir tendências em estudos clínicos, pesquisa, inovação e o papel estratégico de Minas no ecossistema nacional de biotecnologia. O destaque foi o painel “O potencial de Minas Gerais em saúde e biotecnologia”, com representantes da Sede-MG, Fapemig, Fhemig e Funed, sob mediação de Eduardo Emrich, presidente da Biominas.

Entre os participantes esteve Laura Castanheira, diretora de Assuntos Regulatórios do Setor Saúde da Cedro Participações, que contribuiu em debate sobre estudos clínicos. A programação marcou ainda o lançamento da Revista Biominas, publicação especial que revisita a trajetória da instituição e aponta caminhos para a bioeconomia brasileira.

Diretor José Fernando passa a liderar a Diretiva Norte da ANM

A Agência Nacional de Mineração (ANM) designou o diretor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para liderar a Diretiva Regional Norte, que abrange as unidades da ANM no Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. A decisão, aprovada por unanimidade pela Diretoria Colegiada, reforça a estratégia de ampliar a presença institucional da Agência na Amazônia e fortalecer ações de fiscalização e combate à mineração ilegal. Segundo José Fernando, a prioridade será promover “uma mineração responsável, com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais”, além de realizar visitas aos estados da região no início de 2026 para ouvir demandas e fortalecer equipes locais.

US$ 2,7 bilhões

foi o lucro líquido da Vale no 3° trimestre de 2025, representando uma alta de 11% em comparação ao mesmo período de 2024

Precisamos atrair o capital externo para investir em terras raras aqui Arnaldo Jardim, deputado federal (Cidadania-SP), relator do PL 2780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos



