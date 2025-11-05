Lula entrega Porto de Outeiro e Aeroporto de Belém antes da COP30
Porto recebeu investimento de R$ 233 milhões, executado pela Companhia Docas do Pará. Já a Norte da Amazônia Airports investiu R$ 450 mi para dobrar capacidade
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Biominas celebra 35 anos com debates sobre o futuro da biotecnologia
A Biominas Brasil encerrou, nesta terça (4), as comemorações por seus 35 anos com a edição 2025 do Biominas PowerTalks, que reuniu autoridades, pesquisadores e líderes do setor para discutir tendências em estudos clínicos, pesquisa, inovação e o papel estratégico de Minas no ecossistema nacional de biotecnologia. O destaque foi o painel “O potencial de Minas Gerais em saúde e biotecnologia”, com representantes da Sede-MG, Fapemig, Fhemig e Funed, sob mediação de Eduardo Emrich, presidente da Biominas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diretor José Fernando passa a liderar a Diretiva Norte da ANM
A Agência Nacional de Mineração (ANM) designou o diretor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para liderar a Diretiva Regional Norte, que abrange as unidades da ANM no Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. A decisão, aprovada por unanimidade pela Diretoria Colegiada, reforça a estratégia de ampliar a presença institucional da Agência na Amazônia e fortalecer ações de fiscalização e combate à mineração ilegal. Segundo José Fernando, a prioridade será promover “uma mineração responsável, com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais”, além de realizar visitas aos estados da região no início de 2026 para ouvir demandas e fortalecer equipes locais.
US$ 2,7 bilhões
Precisamos atrair o capital externo para investir em terras raras aqui
Arnaldo Jardim, deputado federal (Cidadania-SP), relator do PL 2780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.