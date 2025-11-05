Assine
overlay
Início Mineirar
EC
Eduardo Couto
MINEIRAR

Lula entrega Porto de Outeiro e Aeroporto de Belém antes da COP30

Porto recebeu investimento de R$ 233 milhões, executado pela Companhia Docas do Pará. Já a Norte da Amazônia Airports investiu R$ 450 mi para dobrar capacidade

Publicidade

Mais lidas

Eduardo Couto
Gabriel Guimarães
EC
Eduardo Couto
Repórter
GG
Gabriel Guimarães
Repórter
05/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Lula entrega obras de mobilidade no Pará antes da COP30 - (crédito: Divulgação)
Lula entrega obras de mobilidade no Pará antes da COP30 crédito: Divulgação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (1º/10) da entrega das obras de requalificação do Porto de Outeiro e da ampliação do Aeroporto Internacional de Belém, essenciais para a COP30. No porto, o investimento de R$ 233 milhões, executado pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com Itaipu Binacional, ampliou o píer para 716 metros e dobrou a capacidade de deslocamento para 80 mil toneladas, além de permitir a atracação de dois navios de cruzeiro que servirão como hospedagem temporária para até 5 mil participantes do evento. No aeroporto, a Norte da Amazônia Airports (NOA) investiu R$ 450 milhões, dobrando a capacidade anual para cerca de 13 milhões de passageiros.
Lula afirmou que “Belém será outra cidade depois da COP” e que as obras consolidam Outeiro como “base estratégica da logística da Região Norte”. O governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou os avanços, destacando que os investimentos representam “legados que nos permitem avançar na infraestrutura”.
 

Biominas celebra 35 anos com debates sobre o futuro da biotecnologia

A Biominas Brasil encerrou, nesta terça (4), as comemorações por seus 35 anos com a edição 2025 do Biominas PowerTalks, que reuniu autoridades, pesquisadores e líderes do setor para discutir tendências em estudos clínicos, pesquisa, inovação e o papel estratégico de Minas no ecossistema nacional de biotecnologia. O destaque foi o painel “O potencial de Minas Gerais em saúde e biotecnologia”, com representantes da Sede-MG, Fapemig, Fhemig e Funed, sob mediação de Eduardo Emrich, presidente da Biominas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover
Entre os participantes esteve Laura Castanheira, diretora de Assuntos Regulatórios do Setor Saúde da Cedro Participações, que contribuiu em debate sobre estudos clínicos. A programação marcou ainda o lançamento da Revista Biominas, publicação especial que revisita a trajetória da instituição e aponta caminhos para a bioeconomia brasileira.
 

Diretor José Fernando passa a liderar a Diretiva Norte da ANM

A Agência Nacional de Mineração (ANM) designou o diretor José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para liderar a Diretiva Regional Norte, que abrange as unidades da ANM no Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. A decisão, aprovada por unanimidade pela Diretoria Colegiada, reforça a estratégia de ampliar a presença institucional da Agência na Amazônia e fortalecer ações de fiscalização e combate à mineração ilegal. Segundo José Fernando, a prioridade será promover “uma mineração responsável, com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais”, além de realizar visitas aos estados da região no início de 2026 para ouvir demandas e fortalecer equipes locais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

US$ 2,7 bilhões 

foi o lucro líquido da Vale no 3° trimestre de 2025, representando uma alta de 11% em comparação ao mesmo período de 2024
 

Precisamos atrair o capital externo para investir em terras raras aqui

Arnaldo Jardim, deputado federal (Cidadania-SP), relator do PL 2780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

belem cop30 lula para

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay