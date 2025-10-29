Itabira quer atrair fábrica de briquetes da Vale

O berço histórico da Vale se mobiliza por uma nova etapa da mineração. O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB), defende que o município seja incluído na rota de expansão das plantas de briquetes de minério de ferro da mineradora. A proposta foi tema de reunião entre o prefeito e o presidente do Sindicato Metabase de Itabira e conselheiro da Vale, André Viana, como parte da agenda de transição econômica para o pós-mineração no município.

Nas redes, Lage destacou que o briquete representa uma alternativa sustentável que pode reposicionar Itabira na cadeia do minério, agregando valor ao produto e reduzindo impactos ambientais. Viana reforça o argumento, lembrando que o briquete elimina a etapa de sinterização – intensiva em emissões – e integra a pauta de descarbonização da siderurgia. A Vale já opera uma planta no porto de Tubarão, no Espírito Santo, e estuda ampliar a capacidade global.

Segundo a companhia, o uso do briquete pode reduzir em até 10% as emissões de gases de efeito estufa na produção de aço, contribuição relevante para um setor responsável por cerca de 8% das emissões globais. A discussão em Itabira busca alinhar oportunidade industrial, vocação histórica e sustentabilidade – elementos centrais para o futuro econômico da região. Estiveram presentes no encontro representantes da Valia e da Aposvale, reforçando o caráter estratégico do debate. Com informações de Notícias de Mineração.



Brasil e Indonésia firmam cooperação em energia e mineração



O Brasil e a Indonésia reforçaram sua aproximação estratégica com a assinatura de um memorando de entendimento para ampliar a cooperação nos setores de energia e mineração. O acordo, firmado em Jacarta pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, abrange petróleo e gás, energias renováveis, eficiência energética, modernização de redes elétricas e sustentabilidade mineral.

A parceria prevê troca de informações regulatórias, cooperação tecnológica e incentivo à articulação entre empresas e órgãos governamentais dos dois países, com foco em novos investimentos e integração de cadeias produtivas. Silveira destacou que Brasil e Indonésia têm economias complementares e podem acelerar a transição energética ao colaborar em biocombustíveis, planejamento energético e inovação.

O ministro também ressaltou o interesse internacional crescente no potencial brasileiro de minerais estratégicos – insumos fundamentais para tecnologias de baixo carbono. A Indonésia, por sua vez, é referência global em biocombustíveis, especialmente com seu programa de biodiesel B35. O novo memorando atualiza e aprofunda um acordo original firmado em 2008, alinhando a agenda bilateral aos desafios contemporâneos de sustentabilidade e segurança energética.

AngloGold Ashanti e Prefeitura de Raposos: parceria por um futuro mais sustentável

A AngloGold Ashanti e a Prefeitura de Raposos oficializaram, em 23 de outubro, uma parceria voltada ao fortalecimento das políticas públicas de sustentabilidade e à melhoria da gestão de resíduos sólidos no município. Durante a cerimônia, a empresa formalizou a doação de uma área de 10 hectares para a implantação de uma nova Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos, “um projeto essencial para garantir mais eficiência, segurança e sustentabilidade na destinação do lixo municipal”.

De acordo com Fernando Cláudio, diretor de Comunicação, Comunidades e Relacionamento Governamental da AngloGold Ashanti, “mais do que uma doação, essa iniciativa mostra que a sustentabilidade acontece de verdade quando empresas e governos unem esforços”.

R$ 14 bilhões

é a perspectiva do tamanho do

Fundo Clima do BNDES, em 2025

“Uma agenda muito estratégica no Congresso Nacional é o PL 2780/2024, que tem a possibilidade de criar um fundo garantidor para o setor. Talvez essa seja a última perna que falta para impulsionar o setor”

••••

José Luís Gordon

Diretor do BNDES

