Anglo American divulga resultados de 2025
O desempenho resultou em Ebitda de US$ 1,1 bilhão, crescimento de 6% em relação a 2024, impulsionado principalmente pela elevação dos preços do minério de ferro
Ero avança em Furnas
- CMOC entra no ouro no Brasil e compra minas da Equinox por até US$ 1,015 bi
- MG autoriza concessão de terras públicas a empresas estrangeiras
Vale firma acordo na Índia
- MME estabelece regras para emissão de debêntures para projetos de minerais
- Andrew Forrest anuncia aporte em fundo global de florestas na COP30
“A nova era da mineração sustentável exige logística inteligente: por isso, a Cedro investe em correias de longa distância, terminais e ramais ferroviários para retirar carretas das rodovias e reduzir emissões, e em um novo terminal portuário no Rio de Janeiro para ampliar a eficiência logística e a competitividade do minério brasileiro”
Lucas Kallas Presidente do Conselho da Cedro Participações
