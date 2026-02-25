Anglo American divulga resultados de 2025

A Anglo American divulgou, em 20 de fevereiro, seus resultados operacionais e financeiros consolidados de 2025, incluindo as operações no Brasil. O Sistema Minas-Rio encerrou o ano com 24,8 milhões de toneladas de minério de ferro premium, volume cerca de 1 milhão de toneladas acima do planejado, refletindo a estabilidade operacional ao longo do período. O desempenho resultou em Ebitda de US$ 1,1 bilhão, crescimento de 6% em relação a 2024, impulsionado principalmente pela elevação dos preços do minério de ferro.

Os investimentos de capital (Capex) somaram US$ 603 milhões, alta de 44% frente a 2024, direcionados principalmente à conclusão da planta de filtragem de rejeitos e à substituição planejada de equipamentos na operação. A companhia informou que a estimativa de produção do Minas-Rio para 2026 e 2027 permanece entre 24 e 26 milhões de toneladas, apoiada na continuidade do desempenho operacional estável.

Para Ana Sanches, presidente da Anglo American no Brasil, “o comprometimento das nossas pessoas com a segurança e com a busca contínua da excelência operacional, aliado a planos de produção robustos e consistentes, foi essencial para garantir o volume e a qualidade do nosso minério. Esses fatores se refletiram na ótima performance do Minas-Rio em 2025”.

No campo da sustentabilidade, o Minas-Rio avançou na aquisição de novas áreas para a formação de um corredor ecológico, reforçando o compromisso com práticas sustentáveis, compensação florestal e conectividade ambiental, mantendo mais de 27 mil hectares de vegetação nativa preservada na região. Já o negócio de níquel registrou estabilidade operacional em 2025, com produção de 39,7 mil toneladas, enquanto a fusão entre Anglo American e Teck, para a formação da Anglo Teck, segue avançando nos processos regulatórios e de integração.

Ero avança em Furnas



A Ero Copper concluiu a primeira avaliação econômica preliminar (PEA) do projeto Furnas, no Pará, com previsão de US$ 1,28 bilhão em investimentos para desenvolver uma operação de cobre, ouro e prata em parceria com a Vale Base Metals (VBM). O estudo desenha uma mina com lavra a céu aberto e subterrânea e vida útil inicial de 24 anos, com produção estimada de 1,2 milhão de toneladas de cobre, 2 milhões de onças de ouro e 9 milhões de onças de prata ao longo da vida da mina. Pelo acordo com a VBM, a canadense poderá assumir até 60% do empreendimento, mediante o cumprimento de marcos até a conclusão do estudo de viabilidade definitivo (DFS). Nos primeiros 15 anos, a produção média anual projetada é de 70 kt de cobre, 111 koz de ouro e 532 koz de prata (108 kt CuEq), com custo de US$ 0,24/lb; na média de toda a vida útil, o estudo indica 52 kt de cobre, 84 koz de ouro e 374 koz de prata (81 kt CuEq), a US$ 0,30/lb. Do ponto de vista econômico, a PEA aponta VPL pós-impostos (8%) de US$ 2 bilhões e TIR de 27%, considerando preços de longo prazo de US$ 4,60/lb para cobre, US$ 3.300/oz para ouro e US$ 40/oz para prata. Em cenário de preços mais elevados (cobre a US$ 6,10/lb e ouro a US$ 5.550/oz), o VPL sobe para US$ 4,7 bilhões e a TIR para cerca de 44%. Para os próximos 12 a 24 meses, a Ero informou que concentrará esforços em sondagem, engenharia, estudos ambientais e licenciamento, com trabalhos geotécnicos, hidrogeológicos e metalúrgicos em andamento para otimização do projeto e avanço das próximas etapas. Com informações de Notícias de Mineração. CMOC entra no ouro no Brasil e compra minas da Equinox por até US$ 1,015 bi

MG autoriza concessão de terras públicas a empresas estrangeiras

Vale firma acordo na Índia



A Vale assinou um memorando de entendimento (MoU) de US$ 500 milhões com a estatal indiana NMDC e a Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), por meio da subsidiária Adani Gangavaram Port, para estruturar uma plataforma conjunta de processamento e comercialização de minério de ferro na Índia. O acordo foi firmado durante a Cúpula do Fórum Empresarial Índia-Brasil, em Nova Déli, com participação de autoridades dos dois países, e prevê cooperação para desenvolver, operar e gerenciar uma instalação de blendagem em Zona Econômica Especial no Porto de Gangavaram, além da comercialização de finos de minério. O MoU tem validade inicial de 12 meses, renovável por mais 12. A Vale fornecerá minério de alto teor, enquanto a NMDC entrará com minério de baixo teor, formando um blend com especificações adequadas ao mercado local, especialmente para atender siderúrgicas indianas. À Adani caberá a frente de infraestrutura e logística, incluindo área de mistura, descarga e carregamento, gestão de pátio, obtenção de licenças e execução do processo de blending. A parceria envolve instalações mecanizadas de atracação e movimentação de carga aptas a receber navios Valemax, com capacidade de até 400 mil toneladas. No mesmo contexto, Brasil e Índia também assinaram memorando de cooperação em mineração e insumos siderúrgicos, e a ApexBrasil inaugurou escritório em Nova Déli durante a missão presidencial, reforçando a agenda bilateral. Com informações de Notícias de Mineração. MME estabelece regras para emissão de debêntures para projetos de minerais

Andrew Forrest anuncia aporte em fundo global de florestas na COP30

