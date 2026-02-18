PDAC 2026 reforça protagonismo global da mineração e amplia presença estrat

A Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, maior e mais relevante convenção global da indústria de exploração e mineração, será realizada entre 1º e 4 de março, em Toronto, no Canadá. O evento deve reunir cerca de 30 mil participantes de 135 países, incluindo mais de 1.000 expositores e 2.500 investidores, consolidando-se como o principal palco internacional para negócios, debates técnicos, inovação e atração de investimentos no setor mineral.

O Brasil terá participação estratégica de destaque por meio da missão organizada pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (Adimb), que coordena a presença nacional com o objetivo de ampliar a visibilidade do país, fortalecer relações institucionais e evidenciar o potencial mineral brasileiro alinhado às melhores práticas de governança e sustentabilidade.

Segundo o presidente do conselho superior da Adimb, Marcos André Gonçalves, “a expectativa da agência é de que ao menos 130 pessoas, incluindo representantes de instituições e empresas com projetos no Brasil, participem do grupo que vai representar o país no evento”. Até o momento, 24 empresas já confirmaram patrocínio para exposição de suas marcas no tradicional Brasil Pavilion, com previsão de chegar a cerca de 30 companhias expositoras, além da participação de entidades públicas e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).



R$ 220 milhões

é o valor anunciado de investimentos pela indiana Altmin na Companhia Brasileira de Lítio, representando a compra de 33% na CBL, no que diz respeito à sua planta de refinaria, localizada em Divisa Alegre, no Norte de Minas, e será inteiramente revertido em sua ampliação para produzir hidróxido de carbonato de lítio, anunciado no último dia 12, com a presença do Governo de Minas.



“Acreditamos no esporte como uma ferramenta potente de transformação social e de construção de um futuro melhor. Ao patrocinar o campeonato mineiro, estamos fortalecendo e fomentando todo o ecossistema esportivo do futebol no estado, apoiando na visibilidade de equipes de várias partes do estado”

•••

Pedro Torres,

diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau



Vale cumpre metas de 2025 e registra alta nas vendas e na geração de caixa no 4T25

A Vale divulgou, na quinta-feira, 12 de fevereiro, os resultados do quarto trimestre de 2025, com forte desempenho operacional e de custos em todos os segmentos de negócio e todos os guidances de 2025 atingidos. As vendas de minério de ferro, cobre e níquel cresceram, respectivamente, 5% (+4 Mt), 8% (+8 kt) e 5% (+3 kt) no 4T25, na comparação anual. No acumulado de 2025, os volumes aumentaram 3% (+8 Mt), 12% (+41 kt) e 11% (+18 kt).

O EBITDA Proforma somou US$ 4,8 bilhões no 4T25 (+17% a/a; +10% t/t), enquanto o fluxo de caixa livre recorrente alcançou US$ 1,7 bilhão, US$ 0,9 bilhão maior a/a. O custo caixa C1 de finos de minério de ferro foi de US$ 21,3/t em 2025 (-2% a/a), marcando o segundo ano consecutivo de redução, e o Capex totalizou US$ 2,0 bilhões no trimestre, em linha com o “guidance” anual. A companhia anunciou US$ 1,8 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio a serem pagos em março, além de US$ 1,0 bilhão em remuneração extraordinária paga em janeiro, e encerrou o período com dívida líquida expandida de US$ 15,6 bilhões, US$ 1,0 bilhão menor t/t.



EUA destacam Brasil como parceiro estratégico em minerais críticos e confirmam negociações em andamento

Em resposta a pergunta do jornalista Felipe Frazão, do Estadão, em entrevista coletiva na última quarta feira, sobre a possibilidade de avanço em um acordo bilateral de minerais críticos durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca, em março, o secretário adjunto Orr afirmou que os Estados Unidos consideram o Brasil um parceiro essencial nesse setor. Segundo ele, o país se destaca tanto pelas reservas naturais de minerais críticos quanto pela sofisticação de sua economia diversificada, que permite não apenas a extração, mas também o processamento e refino desses minerais em território brasileiro.

O representante do governo americano ressaltou que os EUA estão em negociações ativas com o Brasil sobre minerais críticos e outros temas comerciais e manifestou expectativa de avanço nas tratativas. Questionado sobre detalhes específicos relacionados a tarifas, preços ou cláusulas mais amplas, Orr afirmou que essas questões devem ser tratadas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), reforçando, contudo, que o país está ansioso para aprofundar a cooperação com o Brasil.

